5 признаков, по которым чаще всего гаишники останавливают машины

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На первый взгляд обывателя почти все легковые машины, которые двигаются в едином потоке, отличаются между собой только маркой, моделью, размером, типом кузова и цветом. Для опытного сотрудника ГИБДД, половину жизни продежурившего на постах и в засадах, аналогичная уличная картина представляется совсем по-другому. По каким признакам страж порядка выбирает для остановки автомобиль, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

У каждого сотрудника дорожной полиции на этот счет свое профессиональное чутье. Одни сразу примечают неладное, глядя на то, как машина двигается, другим для этого достаточно одного взгляда на лицо водителя, а третьи руководствуются внешним состоянием машины. Тем не менее признаки, общие для всех, никогда не игнорируются.

Внешний вид авто

Как правило, прежде всего, сотрудники ГИБДД обращают внимание на внешний вид автомобиля — в каком состоянии номера, световые приборы, стекла, кузов. Поводом для остановки может стать нестандартная расцветка машины или отсутствие элементов конструкции — бампера, решетки радиатора, бокового зеркала, капота и так далее. Скорее всего остановят за любой нестандартный элемент в экстрьере — тонированные передние окна, кенгурятник, спойлер или дополнительную оптику.

Кроме того, внимание ГИБДД привлекают совсем старые машины с ржавым кузовом, отсутствующим глушителем или коптящим на всю улицу густым выхлопом.

Облик и поведение водителя

Конечно, стражи порядка по возможности внимательно изучают облик и поведение водителя. Например, подозрение вызвит рулевой, жующий жвачку, или пользующийся затемненными очками в пасмурную погоду. Опытный полицейский может почуять что-то неладное даже по малейшему движению головы водителя.

Неадекватная езда

Безусловно, сотрудник полиции обратит внимание на того, кто выделяется в общем потоке особой манерой езды. Подозрение может вызывать машина, движущаяся слишком быстро, часто перестраиваясь из ряда в ряд, либо наоборот — та, что еле плетется, задерживая сзади идущие авто.

Рискуют быть остановленными и те, кто неуверенно держится на траектории, двигаясь «змейкой», либо наоборот — едет идеально прямо, невзирая на ухабы и ямы.

Нарушение ПДД

Несложно догадаться, что немедленной расплатой чревато любое нарушение ПДД на глазах у стражей порядка. Это касается не только првышения скоростного режима, игнорирования разметки, знаков или сигналов светофора.

Инспекторы ДПС вычисляют и тех, кто забыл пристегнуться, включить фары, когда это требуется, или протереть от грязи оптику и номерной знак. Маленький ребенок в машине также скорее всего станет поводом для остановки, потому что сотрудники ГИБДД обязательно проверят наличие детского кресла.

Спецоперация

Шансы встречи с дорожной полицией увеличиваются, если местная ГИБДД проводит спецоперацию, и особенно, если внешние признаки вашего автомобиля совпадают со служебными ориентировками стражей порядка.

Кстати, уже не за горами, когда в крупных городах России грянет акция «Чистый автомобиль». В этом случае гаишники скорее всего будут чаще тормозить машины темных оттенков, поскольку на них загрязнение, как правило, гораздо заметнее.

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18 марта 2019
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