5 признаков, по которым чаще всего гаишники останавливают машины

У каждого сотрудника дорожной полиции на этот счет свое профессиональное чутье. Одни сразу примечают неладное, глядя на то, как машина двигается, другим для этого достаточно одного взгляда на лицо водителя, а третьи руководствуются внешним состоянием машины. Тем не менее признаки, общие для всех, никогда не игнорируются.

Внешний вид авто

Как правило, прежде всего, сотрудники ГИБДД обращают внимание на внешний вид автомобиля — в каком состоянии номера, световые приборы, стекла, кузов. Поводом для остановки может стать нестандартная расцветка машины или отсутствие элементов конструкции — бампера, решетки радиатора, бокового зеркала, капота и так далее. Скорее всего остановят за любой нестандартный элемент в экстрьере — тонированные передние окна, кенгурятник, спойлер или дополнительную оптику.

Кроме того, внимание ГИБДД привлекают совсем старые машины с ржавым кузовом, отсутствующим глушителем или коптящим на всю улицу густым выхлопом.