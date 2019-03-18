5 признаков, по которым чаще всего гаишники останавливают машины

На первый взгляд обывателя почти все легковые машины, которые двигаются в едином потоке, отличаются между собой только маркой, моделью, размером, типом кузова и цветом. Для опытного сотрудника ГИБДД, половину жизни продежурившего на постах и в засадах, аналогичная уличная картина представляется совсем по-другому. По каким признакам страж порядка выбирает для остановки автомобиль, разобрался портал «АвтоВзгляд».
У каждого сотрудника дорожной полиции на этот счет свое профессиональное чутье. Одни сразу примечают неладное, глядя на то, как машина двигается, другим для этого достаточно одного взгляда на лицо водителя, а третьи руководствуются внешним состоянием машины. Тем не менее признаки, общие для всех, никогда не игнорируются.
Внешний вид авто
Как правило, прежде всего, сотрудники ГИБДД обращают внимание на внешний вид автомобиля — в каком состоянии номера, световые приборы, стекла, кузов. Поводом для остановки может стать нестандартная расцветка машины или отсутствие элементов конструкции — бампера, решетки радиатора, бокового зеркала, капота и так далее. Скорее всего остановят за любой нестандартный элемент в экстрьере — тонированные передние окна, кенгурятник, спойлер или дополнительную оптику.
Кроме того, внимание ГИБДД привлекают совсем старые машины с ржавым кузовом, отсутствующим глушителем или коптящим на всю улицу густым выхлопом.
Облик и поведение водителя
Конечно, стражи порядка по возможности внимательно изучают облик и поведение водителя. Например, подозрение вызвит рулевой, жующий жвачку, или пользующийся затемненными очками в пасмурную погоду. Опытный полицейский может почуять что-то неладное даже по малейшему движению головы водителя.
Неадекватная езда
Безусловно, сотрудник полиции обратит внимание на того, кто выделяется в общем потоке особой манерой езды. Подозрение может вызывать машина, движущаяся слишком быстро, часто перестраиваясь из ряда в ряд, либо наоборот — та, что еле плетется, задерживая сзади идущие авто.
Рискуют быть остановленными и те, кто неуверенно держится на траектории, двигаясь «змейкой», либо наоборот — едет идеально прямо, невзирая на ухабы и ямы.
Несложно догадаться, что немедленной расплатой чревато любое нарушение ПДД на глазах у стражей порядка. Это касается не только првышения скоростного режима, игнорирования разметки, знаков или сигналов светофора.
Инспекторы ДПС вычисляют и тех, кто забыл пристегнуться, включить фары, когда это требуется, или протереть от грязи оптику и номерной знак. Маленький ребенок в машине также скорее всего станет поводом для остановки, потому что сотрудники ГИБДД обязательно проверят наличие детского кресла.
Спецоперация
Шансы встречи с дорожной полицией увеличиваются, если местная ГИБДД проводит спецоперацию, и особенно, если внешние признаки вашего автомобиля совпадают со служебными ориентировками стражей порядка.
Кстати, уже не за горами, когда в крупных городах России грянет акция «Чистый автомобиль». В этом случае гаишники скорее всего будут чаще тормозить машины темных оттенков, поскольку на них загрязнение, как правило, гораздо заметнее.