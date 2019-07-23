На какие хитрые уловки попадают любители мототюнинга

На мотоциклах прошлого века, еще с карбюраторами, все было просто — стоило лишь заменить в них некоторые детали, и тогда после замены выхлопных труб никаких проблем с мотором не возникало. А вот с инжектором дела обстоят совсем иначе: продавцы и механики рассказывают о разных неприятностях, которые могут произойти, если только не поставить перемычку, известную как Power Commander, между так называемыми «мозгами» и остальными жизненно важными органами «железного коня».

Так и происходило долгие годы, многие устанавливали эти коробочки, но уловить и почувствовать разницу было практически невозможно. И вдруг неожиданно выяснилось, что технологии давно шагнули вперед, и можно обойтись без этой пресловутой «перемычки».

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» эксперты из столичного «ДК Мото», можно перезагрузить родные «мозги», убрав «вирусную прокладку» — устаревший Power Commander. К примеру, более дешевый блок Power Vision куда проще в установке, и рассчитан на простого обывателя, который хочет сам изменить что-то в настройках своего мотоцикла.