На какие хитрые уловки попадают любители мототюнинга

Фото: АвтоВзгляд
Тюнинг мотоцикла, как правило, начинается с того, что ставятся «прямоточный» выхлоп и воздушный фильтр нулевого сопротивления. Знатоки утверждают, что тут же необходимо поменять и настройки самого байка, предустановленные на заводе. На самом деле это не так.
Алексей Гусев

На мотоциклах прошлого века, еще с карбюраторами, все было просто — стоило лишь заменить в них некоторые детали, и тогда после замены выхлопных труб никаких проблем с мотором не возникало. А вот с инжектором дела обстоят совсем иначе: продавцы и механики рассказывают о разных неприятностях, которые могут произойти, если только не поставить перемычку, известную как Power Commander, между так называемыми «мозгами» и остальными жизненно важными органами «железного коня».

Так и происходило долгие годы, многие устанавливали эти коробочки, но уловить и почувствовать разницу было практически невозможно. И вдруг неожиданно выяснилось, что технологии давно шагнули вперед, и можно обойтись без этой пресловутой «перемычки».

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» эксперты из столичного «ДК Мото», можно перезагрузить родные «мозги», убрав «вирусную прокладку» — устаревший Power Commander. К примеру, более дешевый блок Power Vision куда проще в установке, и рассчитан на простого обывателя, который хочет сам изменить что-то в настройках своего мотоцикла.

Если углубиться в изучение характеристик, то открывается доступ к огромному объему информации, с помощью которого можно настроить двигатель иначе. Для Power Commander предоставляются изначально рекомендованные данные, но все они весьма условные, все нужно перепроверять и настраивать.

Новая же программа способна делать все то же самое, только без трудоемких настроек с помощью ноутбука. Достаточно просто проехать по трассе и датчик сам настроит тебе топливную карту, исходя из поставленных задач, причем можно обойтись даже без диностенда.

По времени прошивка занимает 20 минут, и дает возможность привести топливную карту в нормальное состояние, чтобы двигатель работал правильно и без перегрева. Мотоцикл можно настроить таким образом, что на первой передаче и второй становится комфортно ездить и он перестает дергаться.

Плюс к этому, на всех скоростях возникает ощущение дополнительного запаса мощности, двигатель работает ровнее, расход топлива уменьшается. При таких изменениях, каждый начнет получать настоящее удовольствие от езды.

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23 июля 2019
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