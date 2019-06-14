Дорожный крейсер: тест-райд Harley-Davidson Road Glide Special

Фото: АвтоВзгляд
Модель Road Glide от Harley-Davidson всегда вызывала у многих поклонников марки двоякие чувства. С одной стороны — большой, тяжелый и комфортный байк из линейки Touring, с другой — довольно непривычный большой «клюв», смириться с которым могут далеко не все. Но он и создан не для всех…
Алексей Гусев

Факт остается фактом: на этот мотоцикл можно запрыгнуть, включить музыку в обновленной системе Boom! Box GTS, подключив к ней свой собственный «гаджет», и рвануть куда глаза глядят. Уверяю, вы скорее всего даже не заметите, как опустеет бак и вовсе не потому, что мотоцикл прожорлив — просто время в его седле пролетает незаметно. Именно для этого он и предназначен…

Road Glide с приставкой «special» отличается от своего чуть более простого стандартного собрата фирменными цветами, (тестовый мот окрашен матовой краской цвета Industrial Gray Denim, цвет слегка напоминает фирменный окрас моделей AMG от Mercedes-Benz), темной матовой отделкой, иными колесными дисками, а самое главное — увеличенным до 114 кубических дюймов рабочего объема двигателем Milwaukee-Eight V-Twin.

В переводе на нашу метрическую систему, это почти 1,9 литра! Не всякая современная легковушка может похвастать таким объемом. Надо ли объяснять, что, обладая таким объемом и крутящим моментом в 163 Нм, байк весом почти в четыре центнера имеет практически нескончаемый запас мощности.

Да и посадка на нем удобнее, забегая чуть вперед, скажу, что при сравнении моделей Road Glide, Street Glide и Electra Glide, наш герой оказался самым узким и низким, а следовательно и самым легко управляемым из всех собратьев.

Самое же главное достоинство — не нужно ворочать всю переднюю тяжелую «морду» целиком, работать приходится только самим рулем. Однако, это же и доставляет порой некоторые неудобства при движении в плотных московских пробках — иногда просто не получается «разрулить» ситуацию рулем и приходится качать мотоцикл вправо-влево.

Но тут стоит оговориться: во-первых, подобные трудности возникают лишь в самых жестких «стоямбах» в часы пик, а, во-вторых, сам по себе Road Glide Special предназначен для езды по широким загородным трассам, такое уж у него предназначение. Толкотня в городских пробках не его конек.

Зато пожитки закладываются в боковые кофры, они, кстати, были слегка удлинены инженерами, да и механизм открывания стал еще более тактильно понятным. Более того, на тестовый мотоцикл опционально установили спинку пассажира с багажником, к которому также можно привязать торбу. После чего заводим, врубаем музон с заранее заготовленной флэшки, включаем передачу и можно получать удовольствие под угрюмо-басовитый рокот выхлопа. Ч

тобы уж совсем кайфануть, можно отрегулировать себе подвеску вручную, правда лично меня стандартный средний режим обычно вполне устраивает. Да и органы управления хорошо знакомы и тактильно понятны, все кнопки большие, а сенсорный экран так и вовсе с тачскрином. Одним словом, все как в лучших домах Парижа и ЛондОна.

Благодаря низкому центру тяжести, на Road Glide можно перемещаться на минимально возможной скорости, буквально на 1 км/ч. Подобная возможность бесценна в городе, когда довольно часто приходится маневрировать на очень маленьких скоростях и возникает опасность уронить тяжеленный мотоцикл.

Впрочем, как только Road Glide Special удается вырваться на свободу и перед этим глайдером открывается свободное асфальтовое полотно, мотоцикл раскрывается полностью.

Гул двигателя и выхлопа возрастает ближе к 3000 об/мин, а девять десятков лошадей начинают свое стремительное ускорение. При этом сам байк словно прижимается к земле и в хорошем смысле слова плывет по дороге словно океанский лайнер.

Практически ничто не способно сбить с траектории этого гиганта. Road Glide, несмотря на свои внушительные размеры, очень легко и предсказуемо управляется, изначально даже не ожидаешь такого от столь неповоротливого с виду мотоцикла.

В нашей стране многие мотоциклисты используют огромные туринговые мотоциклы вроде Honda Goldwing или того же Road Glide в качестве ежедневного городского транспорта. Лично меня это порой слегка обескураживает, ибо у этих исполинов совсем иное предназначение.

Впрочем, если внешний вид и технические характеристики устраивают, а городское движение не «обламывает», то почему бы и нет? Тем более, когда позволяет кошелек, ведь за модель Harley-Davidson Road Glide Special придется заплатить, как минимум 2 387 000 рублей, что вполне сопоставимо с серьезным автомобилем.

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14 июня 2019
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