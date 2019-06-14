Дорожный крейсер: тест-райд Harley-Davidson Road Glide Special

Факт остается фактом: на этот мотоцикл можно запрыгнуть, включить музыку в обновленной системе Boom! Box GTS, подключив к ней свой собственный «гаджет», и рвануть куда глаза глядят. Уверяю, вы скорее всего даже не заметите, как опустеет бак и вовсе не потому, что мотоцикл прожорлив — просто время в его седле пролетает незаметно. Именно для этого он и предназначен…

Road Glide с приставкой «special» отличается от своего чуть более простого стандартного собрата фирменными цветами, (тестовый мот окрашен матовой краской цвета Industrial Gray Denim, цвет слегка напоминает фирменный окрас моделей AMG от Mercedes-Benz), темной матовой отделкой, иными колесными дисками, а самое главное — увеличенным до 114 кубических дюймов рабочего объема двигателем Milwaukee-Eight V-Twin.

В переводе на нашу метрическую систему, это почти 1,9 литра! Не всякая современная легковушка может похвастать таким объемом. Надо ли объяснять, что, обладая таким объемом и крутящим моментом в 163 Нм, байк весом почти в четыре центнера имеет практически нескончаемый запас мощности.