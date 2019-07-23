Самый дерзкий во дворе: тест-райд новейшего Harley-Davidson FXDR

Новинка получила даже не имя собственное, а буквенную аббревиатуру FXDR. Этот мощный и брутальный байк одним только внешним видом способен очаровать и вызвать бурю эмоций, потому как выглядит он действительно впечатляюще. И даже наличие некоего подобия пластикового обвеса не должно смущать, потому что все обмундирование — по делу.

Фактически на FXDR нет ни одного хромированного элемента, столь привычного для классических мотоциклов бренда. А чего стоит мощный корпус воздушного фильтра-нулевика в стиле Screaming Eagle, именуемый Heavy Breather, или необычной формы выхлопная труба 2-in-1?

К тому же, конструкторы уменьшили вес байка, благодаря применению компонентов из легких сплавов и композитных материалов. А все мы еще со школы знаем: чем меньше вес, тем быстрее тачка. Ну и, понятное дело, FXDR построен на новой раме Softail, оснащен передней вилкой-перевертышем гоночного типа, вытянутым баком и, конечно же, мощным двигателем V-Twin Milwaukee-Eight впечатляющего объема в 114 кубических дюйма (1,9 литра).