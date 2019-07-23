Самый дерзкий во дворе: тест-райд новейшего Harley-Davidson FXDR

Фото: АвтоВзгляд
Любой новый продукт от Harley-Davidson неизменно вызывает интерес фанатов марки, даже когда дело касается простого рестайлинга. Чего уж говорить о принципиально новой модели, призванной разорвать городское пространство. Да, именно это и сделает новейший заокеанский дрэгстер.
Алексей Гусев

Новинка получила даже не имя собственное, а буквенную аббревиатуру FXDR. Этот мощный и брутальный байк одним только внешним видом способен очаровать и вызвать бурю эмоций, потому как выглядит он действительно впечатляюще. И даже наличие некоего подобия пластикового обвеса не должно смущать, потому что все обмундирование — по делу.

Фактически на FXDR нет ни одного хромированного элемента, столь привычного для классических мотоциклов бренда. А чего стоит мощный корпус воздушного фильтра-нулевика в стиле Screaming Eagle, именуемый Heavy Breather, или необычной формы выхлопная труба 2-in-1?

К тому же, конструкторы уменьшили вес байка, благодаря применению компонентов из легких сплавов и композитных материалов. А все мы еще со школы знаем: чем меньше вес, тем быстрее тачка. Ну и, понятное дело, FXDR построен на новой раме Softail, оснащен передней вилкой-перевертышем гоночного типа, вытянутым баком и, конечно же, мощным двигателем V-Twin Milwaukee-Eight впечатляющего объема в 114 кубических дюйма (1,9 литра).

Хоть мотостроитель официально сей факт и не подтверждает, но адепты бренда и стиля Harley-Davidson уверены, что модель FXDR пришла на смену снятой с производства линейки V-Rod/Muscle. Впрочем, там и двигатель был другой, разработанный, как известно, совместно с инженерами Porsche.

Обычно на дрэгстеры ставится прямой, словно палка руль, который так и называется — Dragbar. В нашем же случае инженеры пошли еще дальше и поставили клипоны, благодаря им посадка райдера получилась весьма дерзкой, с полностью вытянутыми вперед руками и ногами. В такой позе да вкупе с «голым» аутентичным стилем, душа так и стремится разорвать городское пространство.

Да, этот байк создан в первую очередь для урбанистических прохватов. Если же отправиться на нем на «дальняк», то скорее всего, ваша спина уже через час-полтора начнет молить о пощаде. Все-таки городской дрэгстер — это вам не дальнобойный турер. Зато на таком аппарате вы точно не останетесь незамеченным — благодаря, как уже было сказано, резкому и неожиданно броскому стилю.

FXDR обладает задней подвеской с легко регулируемым моноамортизатором: если затянуть вращающийся под седлом большой «болт», то мотоцикл превратится в полного «сухаря» и начнет даже слегка подпрыгивать на неровностях дороги, словно кузнечик. Комфорта в таком случае, ясное дело, будет мало.

Если же ослабить и «растянуть» подвеску полностью, то исполинское заднее колесо с покрышкой шириной в 240 мм начнет чиркать о крепление номерного знака. Так что лично я предпочитаю ставить настройки в средний промежуточный режим и этого, на мой взгляд, вполне достаточно — и для комфорта, и для управляемости.

А вот, что стало совсем уж неожиданностью, так это… дырявое заднее крыло. Точнее, крыло с прорезями. Понятно, что это красиво и стильно, вот только стоит лишь слегка наехать на мокрый участок дороги — а поливальные машины из нашего города никуда не исчезли — как райдер тут же превращается в мокрое и грязное чудовище с фестиваля «Нашествие».

В чем прикол конструкторов, так понять не удалось, но рискну предположить, что этот мотоцикл создавался для теплых штатов, вроде Флориды и Калифорнии. Там, к слову, можно это самое крыло снять в принципе, и ездить в стиле а-ля боббер. Ну а в наших условиях, когда уже на второй день мне надоело оттирать грязь со спины и шлема, я просто-напросто применил русский лайфхак — залепил все отверстия профессиональной черной металлизированной изолентой.

Да, могу дать еще один совет: никогда не гоняйте на FXDR в шортах — за столичными байкерами частенько водится такой грешок, особенно в жару. Дело в том, что здоровенные выхлопные трубы мотоцикла угрожающе близко находятся к внутренней стороне правой ноги пилота, а ожоги мало того, что вещь неприятная и болезненная, так еще и сходят они потом месяцами.

Одноместный байк-«эгоист» — вещь стильная и красивая, но нужно осознавать, что есть нюансы с практичностью. Помимо невозможности посадить вторым номером очаровательную пассажирку, не будет и возможности повесить ни боковые кофры, ни кофр-«батон» на руль. А значит, единственная альтернатива — рюкзак за спиной да небольшая сумка на магнитах на бензобак.

Однако все же, истинная стихия Harley-Davidson FXDR — это короткие рывки по городу в одиночестве и налегке. А за стиль и 2 000 000 рублей выложить не жалко.

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23 июля 2019
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