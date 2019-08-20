Робот по имени MT-10SP: тест-райд самого мощного нэйкеда от Yamaha

Да, внешне мотоцикл стал выглядеть намного круче и живее — если посмотреть на MT-10 строго в анфас, то можно увидеть словно живое лицо со светодиодными глазами-фарами, лбом и даже ноздрями, действительно напоминающими живого робота. Впрочем, он действительно живой, особенно на ходу, а напичкан электроникой так, что даже пафосный авто представительского класса окажется удивлен.

Начать стоит с того, что, помимо бескомпромиссного рубленного дизайна панелей, МТ-10 усовершенствовал посадку и эргономику. Даже пассажирка, традиционно сидящая высоко за пилотом, не сетовала на удобство посадки. Кроме того, приятным бонусом оказалась на редкость удачная аэродинамика мотоцикла — во время теста шли проливные дожди, но если я сам хоть и намокал, Yamaha же осталась практически чистой, что удивило.

Основными же особенностями комплектации SP следует считать эксклюзивную сине-серебристую цветовую гамму Silver Blu Carbon, очень серьезный набор электроники YCC-T, квик-шифтер, круиз-контроль (!), легкие синие колесные диски с покрышками от Bridgestone, разработанными специально для этой модели, а также гордость данной модели — электронная подвеска Ohlins Electronic Racing Suspension (ERS).