Робот по имени MT-10SP: тест-райд самого мощного нэйкеда от Yamaha

Фото: АвтоВзгляд
Мотоцикл Yamaha MT-10 уже довольно хорошо знаком поклонникам класса «нейкедов», байк выпускается уже три года и является одним из лидеров в своем классе. Однако, в нынешнем году MT-10 не просто обновился, а обзавелся двумя литерами SP и получил таким образом новую, самую «жирную» комплектацию. Познакомимся?
Алексей Гусев

Да, внешне мотоцикл стал выглядеть намного круче и живее — если посмотреть на MT-10 строго в анфас, то можно увидеть словно живое лицо со светодиодными глазами-фарами, лбом и даже ноздрями, действительно напоминающими живого робота. Впрочем, он действительно живой, особенно на ходу, а напичкан электроникой так, что даже пафосный авто представительского класса окажется удивлен.

Начать стоит с того, что, помимо бескомпромиссного рубленного дизайна панелей, МТ-10 усовершенствовал посадку и эргономику. Даже пассажирка, традиционно сидящая высоко за пилотом, не сетовала на удобство посадки. Кроме того, приятным бонусом оказалась на редкость удачная аэродинамика мотоцикла — во время теста шли проливные дожди, но если я сам хоть и намокал, Yamaha же осталась практически чистой, что удивило.

Основными же особенностями комплектации SP следует считать эксклюзивную сине-серебристую цветовую гамму Silver Blu Carbon, очень серьезный набор электроники YCC-T, квик-шифтер, круиз-контроль (!), легкие синие колесные диски с покрышками от Bridgestone, разработанными специально для этой модели, а также гордость данной модели — электронная подвеска Ohlins Electronic Racing Suspension (ERS).

Венчает же все эти «кайфы» большой цветной TFT-дисплей на контрольной панели с полным набором функционала. Помимо стандартных четырех режимов — Спортивный, Дорожный, Туристический и Дождь, обозначенных просто литерами A,B,C,D соответственно, есть еще режим индивидуальных настроек под конкретного пилота, а также режим специально для трека, с засечкой времени прохождения круга, общего тайминга и другими параметрами. Разбираться можно довольно долго, лучше даже заглянуть в инструкцию. Да что там, можно даже поменять обои рабочего стола на дисплее!

Но самый высший венец творения, это, конечно же, мощнейший 4-тактный двигатель с двумя верхними распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр, с поперечным коленчатым валом Crossplane объемом 998 см3 и мощностью свыше 160 л. с. Вкупе с легкой и прочной алюминиевой рамой Deltabox, телескопической вилкой, 6-ступенчатой коробкой передач с весьма длинными передаточными числами и общей массой всего в 210 кг, можно себе представить, как «валит» эта Yamaha.

К слову сказать, аналогичный мотор, только со слегка иными настройками устанавливается на флагманский супер-спорт R1M, а это уже говорит о многом.

Что ж, прыгаю в седло и нажимаю заветную кнопочку Start — в ответ раздается негромкий, но весьма злобный приглушенный звук выхлопа. Надо сказать, что тахометр у МТ-10 размечен до 13000 об/мин, красная зона начинается лишь с 12000. Но в столь экстремальном режиме вряд ли кто будет ездить по городу, да расход топлива на таких оборотах, мягко говоря, заметно превысит заявленные паспортные 8 литров на сотню.

Огромные плюсы Yamaha MT-10SP — небольшая ширина, мощная динамика с любых оборотов и великолепная эластичность двигателя и транмиссии, можно реально ехать по городу в крейсерском режиме 70—80 км/ч вместе с потоком на наивысшей 6-й передаче. Тахометр при этом будет показывать 3,5—4000 об/мин, а шум мотора вообще никак не будет досаждать. А при необходимости можно мгновенно ускориться, причем даже не обязательно переключаться вниз, тяги будет достаточно на любой передаче и при любых оборотах.

Да, очень удобно, если ты никуда не спешишь, а просто размеренно едешь вместе со всеми, но вдруг впереди начал предательски мигать зеленый сигнал светофора, так и норовя подло переключиться на желтый. Ну а если все же вдруг не успеваешь, то на помощь придут мощнейшие гидравлические комбинированные тормоза, тут главное — через руль ненароком не перелететь.

Yamaha MT-10SP настолько чувствительна к рулевому управлению, что кажется, будто мотоциклом можно управлять одной лишь силой мысли. Легкое едва заметное движение кисти руки и байк моментально реагирует, ложась в поворот. Если крутизна поворота вдруг увеличивается, что хоть и нечасто, но все же бывает, мотоцикл легко «додавить» свесом тела.

Вообще, нейкеды изначально создавались для городских отстрелов на небольшие расстояния, недаром в самой компании «десятке» давно уже дали прозвище «городская пушка». Но, что самое интересное, на MT-10 можно поставить кофры и поехать на нем достаточно далеко, благо что удобная прямая посадка, эргономика мотоцикла и 17-литровый топливный бак это вполне позволяют.

Осталось только достать из кубышки 1 366 000 рублей — именно столько просят дилеры за эту вершину производственной линейки.

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20 августа 2019
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