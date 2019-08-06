От кафе до кафе: тест-райд Triumph Speed Twin

Speed Twin — это живая британская классика. Небольшой узкий байк с короткой базой, прямой классической посадкой и большим седлом. Да, вокруг земного шара на нем скорее всего не поедешь, ведь он создан для коротких марш-бросков по городу, да покатушек для души.

Круглые зеркала заднего вида стильно расположены на торцах руля и, помимо своей непосредственной функции, еще и определяют габариты мотоцикла — если между машин пролезли зеркала, то уж точно пройдет и весь мотик, ведь у Speed Twin больше нет никаких выступающих частей.

Впрочем, у классики есть и свои нюансы — при торможении пилоту приходится обнимать коленями бензобак, благо что для этого сделаны специальные выемки по бокам, в противном случае райдер съезжает вперед и приходится наваливаться на руль чуть ли не всем весом. Но такая ситуация абсолютно нормальна для байков класса cafe-racer да и вообще для неоклассиков в целом.

Эргономика у таких мотоциклов зачастую принесена в жертву стилю, так что до руля приходится немного тянуться. Зато динамика… Динамика уж точно никого не разочарует.