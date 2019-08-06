От кафе до кафе: тест-райд Triumph Speed Twin

Мотоциклы британской марки Triumph всегда пользовались заслуженным уважением у райдеров, особенно в Старом свете. Несмотря на пережитые взлеты и падения, компания всегда славилась довольно интересными продуктами, в частности огромную популярность получила классическая модель Bonneville, родом еще из конца 50-х прошлого века.
Так что совсем неудивительно, что англичане не просто до сих пор продолжают выпускать «Бонневили» в практически первозданном, хотя и в более современном с технической точки зрения виде, но и предлагают поклонникам вариации на данную тему.
Так, пару лет назад появился стильный Bonneville Bobber Black («Автовзгляд» тестировал новинку в прошлом сезоне), а этой весной у дилеров появилась модель Speed Twin, в базовой комплектации самая доступная премиальная версия Bonneville (970 000 рублей). Впрочем, правильнее было бы сказать, что Speed Twin находится где-то посередине между моделями Bonneville и Thruxton.
Speed Twin — это живая британская классика. Небольшой узкий байк с короткой базой, прямой классической посадкой и большим седлом. Да, вокруг земного шара на нем скорее всего не поедешь, ведь он создан для коротких марш-бросков по городу, да покатушек для души.
Круглые зеркала заднего вида стильно расположены на торцах руля и, помимо своей непосредственной функции, еще и определяют габариты мотоцикла — если между машин пролезли зеркала, то уж точно пройдет и весь мотик, ведь у Speed Twin больше нет никаких выступающих частей.
Впрочем, у классики есть и свои нюансы — при торможении пилоту приходится обнимать коленями бензобак, благо что для этого сделаны специальные выемки по бокам, в противном случае райдер съезжает вперед и приходится наваливаться на руль чуть ли не всем весом. Но такая ситуация абсолютно нормальна для байков класса cafe-racer да и вообще для неоклассиков в целом.
Эргономика у таких мотоциклов зачастую принесена в жертву стилю, так что до руля приходится немного тянуться. Зато динамика… Динамика уж точно никого не разочарует.
Дело в том, что, поизиционируемый компанией как заводской родстер, Speed Twin в нашем тестовом варианте оснащен мотором объемом 1200 см3 и мощностью почти 100 л. с. Вкупе с довольно длинными передачами, двигатель эластичен, и придает байку действительно ураганное ускорение. Эффекта добавляет установленный дилером выхлоп Vance&Hines, придающий мотоциклу солидный басовитый рокот.
Кроме того, при сбросе газа, выпускные трубы стильно отстреливают в воздух, что только добавляет олдскульного шарма и заставляет прохожих сворачивать головы. При всем при этом, звук выхлопа не сильно громкий и никого не раздражает.
Удивительно, но порой подходившие ко мне прохожие спрашивали, что за мотоцикл и не… российского ли он производства. Почему-то некоторые наши сограждане искренне верят, что отечественный рынок на подъеме, и мы способны делать такие вот красивые и стильные мотоциклы. Оптимисты!
Надо сказать, что Triumph Speed Twin, имея в своем арсенале современный двигатель, коробку передач, подвеску и три режима электронной настройки двигателя — Rain, Road и Sport, сохраняет в себе классические олдскульные черты. Это и большие круглые аналоговые приборы, спидометр и тахометр, классические круглые зеркала, прямое словно лавка седло.
Да что там, даже поворотники нужно выключать вручную, иначе они просто продолжат постоянно мигать. И в то же время, все это грамотно совмещается с современной светодиодной оптикой и электроникой, так что потенциальные поклонники неоклассики должны остаться довольны.
Оригинальная модель родстера Speed Twin увидела свет еще в 1938 году и уже тогда могла похвастать весьма неплохой для своего времени динамикой. Новый же мотоцикл — вообще ураган по меркам класса, стоит лишь посерьезнее выкрутить ручку газа, как байк так и норовит встать на дыбы и вырваться из под седока. Все-таки, табун из сотни лошадей — это далеко не детские шутки.
Ну а остановить Speed Twin помогают мощные тормозные механизмы Brembo, способные легко и непринужденно осадить норовитый родстер. Вообще, тормоза у этого Triumph настолько чувствительны, что нажимать на рукоятку достаточно всего лишь одной фалангой пальца.
Да и в целом, этот мотоцикл управляется очень легко и предсказуемо, можно «прикинуться» в стильную винтажную одежду и просто выехать при хорошей погоде покататься ради собственного удовольствия. А можно посадить вторым номером красивую подругу и катануть вдвоем. И это самое удовольствие Triumph Speed Twin уж точно доставит вам обоим.