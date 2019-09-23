Мотоциклисты в России безнаказанно нарушают ПДД и ездят пьяными, но это временно

По информации «Коммерсанта», в период с января по июнь пилоты мототехники были признаны виновниками аварий без малого в 2 000 случаях. Понятное дело, что по зиме байкеры массово не гоняли, но статистика — штука бескопромиссная.

Сколько же будет продолжаться мотоциклетный беспредел? Эти «ездуны» перманентно нарушают скоростной режим, лавируют между рядами, да еще и управляют байками в состоянии нестояния, подвергая других участников дорожного движения опасности.

ГИБДД разработала проект поправок к ФЗ «О безопасности дорожного движения», где предлагается так называемая ступенчатая схема открытия мотокатегории в водительских «правах». В частности, управлять мотоциклом разрешат не раньше достижения 20-летнего возраста. Более того: сперва придется «покатать» байк с движком мощностью не более 47 сил. Альтернативное решение — доступ к категории А открывается с 24 лет.

По мнению придорожных полицейских, в плане соблюдения ПДД возраст играет не последнюю роль. Хотя, пока еще никто не смог неоспоримо доказать прямую связь между возрастом человека и его законопослушностью.