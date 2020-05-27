Любителям погорячее: первый тест-драйв максискутера SYM MaxSym TL 500

Без лишней скромности во внешности SYM MaxSym TL 500 «кричит» во всеуслышание, что он спортивен, крут, да и вообще пришелец из будущего. Рубленые формы — то, что нравится молодежи, и смотрится на улицах такого современного мегаполиса, как Москва. В качестве бонуса — полностью светодиодная оптика и массивный спортивный глушитель, задранный кверху.
MaxSym TL 500 стал первым в линейке, получившим двухцилиндровый двигатель. Причем 40-сильный мотор объемом 465 см3 имеет мотоциклетное крепление к раме. А его основная особенность заключается в том, что цилиндры внутри расположены горизонтально, и лежат в основании. Поршня же двигаются параллельно друг другу вдоль рамы. В результате мотор получился сбалансированным, и напрочь лишенным вибраций.
Ко всему прочему, центр тяжести «аппарата» сместился в самую нижнюю точку, что, в свою очередь, сделало его более устойчивым и управляемым. Вкупе с укороченной базой, односторонней маятниковой задней многорычажной подвеской с моноамортизатором, как у спортбайка, передней перевернутой вилкой с траверсой, идеальной развесовкой по осям в соотношении 50/50 и системой ABS максискутер демонстрирует абсолютно спортивный характер в езде.
И при маневрировании в городском потоке, и на загородных извилистых дорожках TL 500 показал себя надежным и послушным в управлении. Под сброс газа он, слегка потупившись, охотно кренится на бок, и легко пускается по дуге. При этом 15-дюймовые покрышки довольно цепко держатся за покрытие, позволяя кренить скутер почти до касания пластиком асфальта.
Его в меру жесткая подвеска вполне комфортна для преодоления городских препятствий в виде колодезных люков, стыков мостов, трамвайных рельсов, «лежачих полицейских» и даже глубоких выбоин в асфальте. Уверенности прибавляет работа чуткой системы ABS. Ну и в междурядье он легко помещается, что увеличивает скорость доезда даже в условиях тотальных пробок. Ведь, сами знаете: ПДД и мотоциклисты — не всегда едут в одном направлении.
Разгонная динамика TL 500 так же не оставит равнодушными любителей прохватить. Мотор отзывчив на отворот рукояти газа, а управление тягой — удобно. Старты со светофора и скоростные обгоны даются байку легко. Ветровое стекло пускает набегающие потоки воздуха в обход райдера, так что скорость 130—140 км/ч по спидометру практически незаметна для него, и ехать на оной вполне комфортно. При этом под «гашеткой» ощущается хороший запас мощности, позволяющий мчать быстрее. Жаль не все российские трассы позволяют делать это.
Еще один плюс тайваньского «максика» в том, что он удобен для поездок, как на короткие, так и на длинные расстояния. Переднее сиденье — сродни автомобильному креслу — удобно и комфортабельно, и даже имеет небольшую поддерживающую спинку. Для ног есть два вида подножек: горизонтальные и, чтобы ноги не затекали в одном положении, да и просто для удобства, под углом. С такой посадкой пара сотен километров проезжается в один присест.
Можно, конечно, и больше, но бак вмещает 12,5 литров топлива, а расход на сотню составляет в районе 5 литров.
Заднее сиденье по понятным причинам протестировать не удалось, но посидев на нем на стоянке, мне оно показалось вполне себе удобным. Помимо правильной посадки, галерка оснащена поручнями и откидывающимися подножками.
Если мы говорим о руле, то он имеет весьма приятный хват и расположен на расстоянии согнутой руки от седока — руки не затекают и не устают. Кнопки управления системами — в доступности большого пальца руки. А тормозные рукояти имеют регулировку «дальше-ближе». Есть и небольшой бонус на левой ручке — желтая кнопка, позволяющая поморгать дальним светом. А если посмотреть за руль, то можно увидеть, как в скутере отлично реализована цифровая приборная панель. Она не только не бликует на солнце, но и имеет различные комбинации дизайна и вывода информации.
Впрочем, с функциональностью у TL 500 проблем нет от слова «совсем». Под сиденьем расположен вместительный бардачок, в который легко помещается как шлем, так и большие сумки из магазина. А для более мелких вещей в передней панели предусмотрены два бардачка размерами поменьше. В один можно сложить сигареты, зажигалку, ключи от дома или кошелек. В другой, поглубже, оснащенный USB-портом — смартфон. Впрочем, у маленьких бардачков есть один большой минус — их нельзя запереть.
Короткая и холодная неделя теста пролетела незаметно. Но каждый ее день MaxSym TL 500 радовал надежностью, комфортом и скоростными спринтами. С этим байком легко находишь общий язык и договариваешься при том, что темперамента ему не занимать. В общем, отличное антикризисное предложение для тех, кто предпочитает спорт фитнесу, но не желает переплачивать. Ведь на фоне японских аналогов, конечно же, вкусная — 599 990 рублей, против без малого миллиона.