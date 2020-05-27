Любителям погорячее: первый тест-драйв максискутера SYM MaxSym TL 500

Без лишней скромности во внешности SYM MaxSym TL 500 «кричит» во всеуслышание, что он спортивен, крут, да и вообще пришелец из будущего. Рубленые формы — то, что нравится молодежи, и смотрится на улицах такого современного мегаполиса, как Москва. В качестве бонуса — полностью светодиодная оптика и массивный спортивный глушитель, задранный кверху.

MaxSym TL 500 стал первым в линейке, получившим двухцилиндровый двигатель. Причем 40-сильный мотор объемом 465 см3 имеет мотоциклетное крепление к раме. А его основная особенность заключается в том, что цилиндры внутри расположены горизонтально, и лежат в основании. Поршня же двигаются параллельно друг другу вдоль рамы. В результате мотор получился сбалансированным, и напрочь лишенным вибраций.

Ко всему прочему, центр тяжести «аппарата» сместился в самую нижнюю точку, что, в свою очередь, сделало его более устойчивым и управляемым. Вкупе с укороченной базой, односторонней маятниковой задней многорычажной подвеской с моноамортизатором, как у спортбайка, передней перевернутой вилкой с траверсой, идеальной развесовкой по осям в соотношении 50/50 и системой ABS максискутер демонстрирует абсолютно спортивный характер в езде.