Любителям погорячее: первый тест-драйв максискутера SYM MaxSym TL 500

Фото: АвтоВзгляд
Тайваньский производитель мототехники SYM представил новейший максискутер MaxSym TL 500. Помимо стильной внешности, байк может похвастаться целым рядом технологических решений, которые, разумеется, не могли не создать интригу вокруг его характера. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России объездил максискутер на асфальте, и готов поделиться впечатлениями.

Без лишней скромности во внешности SYM MaxSym TL 500 «кричит» во всеуслышание, что он спортивен, крут, да и вообще пришелец из будущего. Рубленые формы — то, что нравится молодежи, и смотрится на улицах такого современного мегаполиса, как Москва. В качестве бонуса — полностью светодиодная оптика и массивный спортивный глушитель, задранный кверху.

MaxSym TL 500 стал первым в линейке, получившим двухцилиндровый двигатель. Причем 40-сильный мотор объемом 465 см3 имеет мотоциклетное крепление к раме. А его основная особенность заключается в том, что цилиндры внутри расположены горизонтально, и лежат в основании. Поршня же двигаются параллельно друг другу вдоль рамы. В результате мотор получился сбалансированным, и напрочь лишенным вибраций.

Ко всему прочему, центр тяжести «аппарата» сместился в самую нижнюю точку, что, в свою очередь, сделало его более устойчивым и управляемым. Вкупе с укороченной базой, односторонней маятниковой задней многорычажной подвеской с моноамортизатором, как у спортбайка, передней перевернутой вилкой с траверсой, идеальной развесовкой по осям в соотношении 50/50 и системой ABS максискутер демонстрирует абсолютно спортивный характер в езде.

Фото: АвтоВзгляд

​И при маневрировании в городском потоке, и на загородных извилистых дорожках TL 500 показал себя надежным и послушным в управлении. Под сброс газа он, слегка потупившись, охотно кренится на бок, и легко пускается по дуге. При этом 15-дюймовые покрышки довольно цепко держатся за покрытие, позволяя кренить скутер почти до касания пластиком асфальта.

Его в меру жесткая подвеска вполне комфортна для преодоления городских препятствий в виде колодезных люков, стыков мостов, трамвайных рельсов, «лежачих полицейских» и даже глубоких выбоин в асфальте. Уверенности прибавляет работа чуткой системы ABS. Ну и в междурядье он легко помещается, что увеличивает скорость доезда даже в условиях тотальных пробок. Ведь, сами знаете: ПДД и мотоциклисты — не всегда едут в одном направлении.

Разгонная динамика TL 500 так же не оставит равнодушными любителей прохватить. Мотор отзывчив на отворот рукояти газа, а управление тягой — удобно. Старты со светофора и скоростные обгоны даются байку легко. Ветровое стекло пускает набегающие потоки воздуха в обход райдера, так что скорость 130—140 км/ч по спидометру практически незаметна для него, и ехать на оной вполне комфортно. При этом под «гашеткой» ощущается хороший запас мощности, позволяющий мчать быстрее. Жаль не все российские трассы позволяют делать это.

Фото: АвтоВзгляд

​Еще один плюс тайваньского «максика» в том, что он удобен для поездок, как на короткие, так и на длинные расстояния. Переднее сиденье — сродни автомобильному креслу — удобно и комфортабельно, и даже имеет небольшую поддерживающую спинку. Для ног есть два вида подножек: горизонтальные и, чтобы ноги не затекали в одном положении, да и просто для удобства, под углом. С такой посадкой пара сотен километров проезжается в один присест.

Можно, конечно, и больше, но бак вмещает 12,5 литров топлива, а расход на сотню составляет в районе 5 литров.

Заднее сиденье по понятным причинам протестировать не удалось, но посидев на нем на стоянке, мне оно показалось вполне себе удобным. Помимо правильной посадки, галерка оснащена поручнями и откидывающимися подножками.

Если мы говорим о руле, то он имеет весьма приятный хват и расположен на расстоянии согнутой руки от седока — руки не затекают и не устают. Кнопки управления системами — в доступности большого пальца руки. А тормозные рукояти имеют регулировку «дальше-ближе». Есть и небольшой бонус на левой ручке — желтая кнопка, позволяющая поморгать дальним светом. А если посмотреть за руль, то можно увидеть, как в скутере отлично реализована цифровая приборная панель. Она не только не бликует на солнце, но и имеет различные комбинации дизайна и вывода информации.

Фото: АвтоВзгляд

Впрочем, с функциональностью у TL 500 проблем нет от слова «совсем». Под сиденьем расположен вместительный бардачок, в который легко помещается как шлем, так и большие сумки из магазина. А для более мелких вещей в передней панели предусмотрены два бардачка размерами поменьше. В один можно сложить сигареты, зажигалку, ключи от дома или кошелек. В другой, поглубже, оснащенный USB-портом — смартфон. Впрочем, у маленьких бардачков есть один большой минус — их нельзя запереть.

Короткая и холодная неделя теста пролетела незаметно. Но каждый ее день MaxSym TL 500 радовал надежностью, комфортом и скоростными спринтами. С этим байком легко находишь общий язык и договариваешься при том, что темперамента ему не занимать. В общем, отличное антикризисное предложение для тех, кто предпочитает спорт фитнесу, но не желает переплачивать. Ведь на фоне японских аналогов, конечно же, вкусная — 599 990 рублей, против без малого миллиона.

новинки рынка, новая модель, автопутешествие, туризм, автотуризм, байки, мототехника, тест-драйв
27 мая 2020
206