Железный человек: тест-райд Harley-Davidson Iron 1200

У поклонников американских мотоциклов Harley-Davidson своя, особая любовь к моделям линейки Sportster. Как говорится, во-первых, это красиво… Ну, а если серьезно, то помимо относительно гуманной, по меркам производителя цены (около миллиона рублей), «спортстеры» остались своего рода последними из могикан…
Да, только эти мотоциклы от H-D до сих пор оснащаются двигателями воздушного охлаждения. А значит и звук у них другой, фанаты марки могут безошибочно на слух определить, что сейчас из-за поворота появится именно Sportster.
Надо сказать, что Iron 1200 нынешнего модельного года получил довольно интересные усовершенствования, отдающие прежде всего дань стилю. Это и акриловый белый цвет Billiard White (есть еще пара других цветов), и литые 9-спицевые алюминиевые колесные диски черного цвета, отделка Dark Custom с практически полным отсутствием хрома, черные выхлопные трубы, высокий руль мини-эйпхенгер, одноместное седло Cafe Solo, стильный обтекатель на головную фару, а также раскраска бака голубыми полосками, словно из 70-х прошлого века.
Кстати, никакого новомодного диодного света типа Daymaker, только старый добрый галоген — только хардкор. Да и сами инженеры компании позиционируют новый Iron, как покорителя бетонных джунглей, этот стильный байк создан в первую очередь для укрощения городских улиц и проспектов. При массе в 250 кг и крутящем моменте в 96 Нм при 3500 об/мин. Iron является весьма шустрым мотоциклом с длинными передачами и очень эластичным двигателем.
Пилотировать его довольно легко, с этим справится даже девушка. Вот разве что стандартное среднее расположение подножек доставляет неудобство при «распарковке на ногах», но, как говорится, на скорость это никак не влияет.
Вообще, порой может показаться, что Iron собран словно бы в какой-то стране третьего мира — пучки проводов проведены прямо снаружи, кажется даже, словно чего-то не хватает.
Хотя, Iron весь из себя такой железный, на мотоцикле нет ни единой пластмассовой детали, кроме разве что кнопок на руле.
Однако, своеобразная сборка «на коленке» объясняется довольно просто: как правило, все владельцы Спортстеров переделывают их под себя любимых, особенно популярно изготовление бобберов. Поэтому изначально Harley-Davidson продает вам просто базу, некую основу для индивидуального кастомайзинга, благо что аксессуаров для Iron выпускается — не счесть.
Впрочем, хватит разглагольствования и самолюбования, пора в путь. Прыгаю в седло, давлю на кнопку Start и подо мной оживает вибрирующий железный конь с басовитым рокотанием и ощутимой вибрацией. Говорят, в былые времена на «воздушниках» от Харли приходилось частенько подкручивать множество болтов и гаек, эти элементы регулярно отворачивались.
Сцепление, нажимаю на лапку рычага коробки — первая передача втыкается с едва ли не оглушительным металлическим лязгом — фирменная фишка большинства Харли, и Iron 1200 начинает свой стремительный разбег.
Не может не радовать — настройки такие, что при движении в пробках на небольшой скорости на второй передаче мотоцикл даже и не думает дергаться или захлебываться, нужный подхват осуществляется уже с самых низких оборотов, практически холостых. Вот, что значит старый добрый «воздушник», пусть уже и инжекторный.
В отличии об базового для линейки Sportster мотора объемом 883 «кубика», 1200-й Evolution обладает куда более впечатляющим крутящим моментом и, соответственно, динамикой. А высокий руль позволяет рукояткам и зеркалам проходить над зеркалами автомобилей в пробке, разве что с минивэнами и прочими «Газельками» нужно быть поаккуратнее.
Круглый аналоговый спидометр привычно читается, а информация об оборотах и текущей передаче выводится на маленькое электронное табло. Остальные же контрольные приборы и индикаторы традиционно расположены в виде линейки из лампочек под одометром. Короче говоря, все привычно и понятно, без всяких новомодных электронных наворотов.
Небольшая ширина и длина Iron 1200 позволяют ему без проблем протискиваться буквально в любую щель, а поездив некоторое время и привыкнув к мотику, он и вовсе начинает казаться едва ли не велосипедом.
Iron легко и непринужденно «роняется» в повороты, в конце концов должен же он соответствовать своему названию — Sportster.
Некоторые райдеры, правда, сетуют на недостаточные тормоза, мол, неплохо бы поставить на переднее колесо еще один диск. Не знаю, может быть эти люди ездят слишком экстремально, но по мне так тормозов вполне хватает, все-таки Harley-Davidson Sportster — это не спортбайк. Однако, при желании и должном умении на нем можно «наваливать» довольно серьезно, особенно если приложить руки и сделать кое-какой тюнинг…