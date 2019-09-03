Железный человек: тест-райд Harley-Davidson Iron 1200

Да, только эти мотоциклы от H-D до сих пор оснащаются двигателями воздушного охлаждения. А значит и звук у них другой, фанаты марки могут безошибочно на слух определить, что сейчас из-за поворота появится именно Sportster.

Надо сказать, что Iron 1200 нынешнего модельного года получил довольно интересные усовершенствования, отдающие прежде всего дань стилю. Это и акриловый белый цвет Billiard White (есть еще пара других цветов), и литые 9-спицевые алюминиевые колесные диски черного цвета, отделка Dark Custom с практически полным отсутствием хрома, черные выхлопные трубы, высокий руль мини-эйпхенгер, одноместное седло Cafe Solo, стильный обтекатель на головную фару, а также раскраска бака голубыми полосками, словно из 70-х прошлого века.

Кстати, никакого новомодного диодного света типа Daymaker, только старый добрый галоген — только хардкор. Да и сами инженеры компании позиционируют новый Iron, как покорителя бетонных джунглей, этот стильный байк создан в первую очередь для укрощения городских улиц и проспектов. При массе в 250 кг и крутящем моменте в 96 Нм при 3500 об/мин. Iron является весьма шустрым мотоциклом с длинными передачами и очень эластичным двигателем.