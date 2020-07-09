Чтобы обуздать распоясавшихся велосипедистов, нужно вернуться к практике СССР

Фото ptzgovorit.ru
Количество транспорта на российских дорогах с каждым годом все растет. Однако рамками ПДД и УК РФ более-менее ограничены в своих выкрутасах лишь автомобили, автобусы, грузовики, мотоциклы и другой моторный транспорт. Но как быть со стремительно набирающими популярность электроскутерами и особенно с велосипедами? Ведь велосипедисты такие же участники дорожного движения, и создают аварийные ситуации похлестче автомобилистов. И здесь возникает резонный вопрос: а не вернуться ли нам к опыту СССР, когда нужно было получать «права» и номера даже на велосипеды? Портал «АвтоВзгляд» оценил перспективу такого возвращения.

В СССР было много хороших инициатив, и одна из них — велосипедные номера и «права». Правда, желание тогдашних чиновников приструнить велосипедистов опережало время — автотранспорта было меньше в разы; велосипеды, по большей степени, были не удобными; да и камер фиксации нарушений не имелось от слова совсем. Но с годами ситуация поменялась. Количество любителей покрутить педали прирастает с каждым годом. И если к тем, кто катается по паркам и скверам на прокатных велосипедах вопросов нет, то любителям перемещаться на двух колесах по городу (а по автодорогам — особенно) претензий — воз и маленькая тележка.

С одной стороны, любителей не зависеть от общественного транспорта понять можно — крутишь педали, наслаждаешься видами летнего города и возможностью добраться до любой его точки без пробок, да еще и с пользой для здоровья (хотя последнее более, чем сомнительно из-за загазованности трасс). Но с другой, некоторые из них делают это, не соблюдая никаких норм и правил.

Такие удостоверения на право управления велосипеда в СССР выдавали повсеместно, и даже в таких небольших городках, как, например, Заречный Пензенской области.
Фото avtovzglyad.ru

В результате, велосипедисты не глядя и не спешиваясь сворачивают на «зебру», и на огромных скоростях носятся по пешеходным тротуарам. А с чего-то поверивших в свое бессмертие и вовсе можно встретить в потоке машин. Они снуют и ряда в ряд, как мотоциклисты, не имея при этом ни запаса тяги, который может обеспечить двигатель внутреннего сгорания, ни средств защиты, ни элементарных знаний ПДД. В итоге от беспечности одних страдают другие. В этой связи сама собой напрашивается идея ввести практику получения велосипедных «прав» и номеров, как это было в СССР. И у такой инициативы одни преимущества.

Во-первых, что понравится налоговикам, гаишникам, государству и автошколам — претендентам на велосипедное в/у нужно будет многократно заплатить: обучение, пошлины и сборы, а в будущем — и за замену водительского удостоверения, в которое, разумеется, нужно будет внести еще одну графу «Велосипед и самокат». И в случае нарушений со стороны велосипедиста, конечно же, пополнять казну за счет штрафов. При этом они должны быть столь же внушительные, как и автомобильные: тогда у придорожных полицейских появится серьезный резон урезонивать зарвавшихся велосипедистов.

Во-вторых, уже с детства юные любители «великов» станут разбираться в ПДД. И к зрелому возрасту, когда придет пора получать автомобильные «права», они без проблем усвоят Правила. К тому же, повторимся, столкнувшись несколько раз с реальными и внушительными штрафами за нарушения ПДД на велосипеде, многие из них хорошенько призадумаются. И в следующий раз с их стороны нарушений будет меньше.

В-третьих, введение номерных знаков для велосипедов поможет вычислять злостных нарушителей. И опять же — за отсутствие номерного знака на велосипеде владельца такого байка нужно карать так же строго, как нерадивого автомобилиста — 5000 рублей.

Фото akon-auto.ru

Разумеется, подобные меры нужно вводить, не забывая о развитии инфраструктуры для велосипедистов. Чтобы не было, как это обычно бывает с автомобильными инициативами столичных властей, однобоко. Современный город должен учитывать права и свободы всех его жителей и быть комфортным для обитания и пешехода, и мотоциклиста, и автомобилиста, и скутериста, и велосипедиста.

штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, велосипед, ГИБДД, ссср
9 июля 2020
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