Чтобы обуздать распоясавшихся велосипедистов, нужно вернуться к практике СССР

В результате, велосипедисты не глядя и не спешиваясь сворачивают на «зебру», и на огромных скоростях носятся по пешеходным тротуарам. А с чего-то поверивших в свое бессмертие и вовсе можно встретить в потоке машин. Они снуют и ряда в ряд, как мотоциклисты, не имея при этом ни запаса тяги, который может обеспечить двигатель внутреннего сгорания, ни средств защиты, ни элементарных знаний ПДД. В итоге от беспечности одних страдают другие. В этой связи сама собой напрашивается идея ввести практику получения велосипедных «прав» и номеров, как это было в СССР. И у такой инициативы одни преимущества.

Во-первых, что понравится налоговикам, гаишникам, государству и автошколам — претендентам на велосипедное в/у нужно будет многократно заплатить: обучение, пошлины и сборы, а в будущем — и за замену водительского удостоверения, в которое, разумеется, нужно будет внести еще одну графу «Велосипед и самокат». И в случае нарушений со стороны велосипедиста, конечно же, пополнять казну за счет штрафов. При этом они должны быть столь же внушительные, как и автомобильные: тогда у придорожных полицейских появится серьезный резон урезонивать зарвавшихся велосипедистов.

Во-вторых, уже с детства юные любители «великов» станут разбираться в ПДД. И к зрелому возрасту, когда придет пора получать автомобильные «права», они без проблем усвоят Правила. К тому же, повторимся, столкнувшись несколько раз с реальными и внушительными штрафами за нарушения ПДД на велосипеде, многие из них хорошенько призадумаются. И в следующий раз с их стороны нарушений будет меньше.

В-третьих, введение номерных знаков для велосипедов поможет вычислять злостных нарушителей. И опять же — за отсутствие номерного знака на велосипеде владельца такого байка нужно карать так же строго, как нерадивого автомобилиста — 5000 рублей.