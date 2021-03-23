Правительство страны хочет оставить Россию без квадроциклов и снегоходов

Напомним, что Правительство РФ в начале марта одобрило инициативу Минпромторга РФ по увеличению ставки утильсбора на спецтехнику, включая квадроциклы и снегоходы. Соответствующее постановление уже подписано и только ждет публикации, после чего цены квадрики и сноумобили взлетят до небес.
Ведь, как уже писал портал «АвтоВзгляд» размер утилизационного сбора в общей цене этой мототехники будет варьироваться — в зависимости от кубатуры двигателей — в диапазоне от 103 500 до 414 000 рублей! И кому она станет по карману?
Понятно, что власти страны преследуют вроде бы благую цель — заставить иностранных производителей подобных машин строить у нас свои заводы, а не заниматься исключительно импортом. Однако конечному потребителю от этого не легче, ведь в итоге прайсы поднимутся и на отечественные аналоги. И заметим кстати, что за почти пять лет существования института утильсбора ни объемы выпуска у действующих отечественных производителей не увеличились, ни новых производств снегоболотоходов в нашей стране не появилось. О чем, в том числе, было много сказано участниками «круглого стола», итоги которого представлены на этом видео…
При этом очередное увеличение утильсбора приведет не только к соответствующему повышению цен на технику и, соответственно, падению продаж, но и к снижению таможенных платежей и сборов, НДС и других налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по всей бизнес-цепочке не только со стороны импортеров, но и со стороны их дилеров, транспортных компаний, логистических и складских центров, таможенных брокеров, рекламных агентств и т. д. Кроме того, пострадают поставщики — отечественные производители сопутствующих технике товаров.
– В условиях беспрецедентных негативных последствий для малого и среднего бизнеса из-за пандемии коронавируса в этом году очень для многих компаний, связанных с продажами и техническим обслуживанием импортной техники, даже незначительное падение продаж и объемов оказываемых услуг, безусловно, станет роковым и повлечет их закрытие, потерю рабочих мест и источников дохода для более чем тысяч семей по всей стране, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор компании «АВМ-Трейд» С. В. Койнов. — Чем сотрудники отечественных производителей лучше сотрудников всех этих компаний? И с какой целью специально создаются условия для дополнительной социальной напряженности в обществе? С нашим бизнесом связано большое количество контрагентов, указанная ситуация, затрагивает интересы сотен организаций и тысяч семей по всей стране, Кроме нас в аналогичной ситуации находятся и все другие российские импортеры международных брендов техники, их многочисленные дилерские и сервисные центры во всех регионах России, а также обслуживающие их организации и местные поставщики..