Правительство страны хочет оставить Россию без квадроциклов и снегоходов

Напомним, что Правительство РФ в начале марта одобрило инициативу Минпромторга РФ по увеличению ставки утильсбора на спецтехнику, включая квадроциклы и снегоходы. Соответствующее постановление уже подписано и только ждет публикации, после чего цены квадрики и сноумобили взлетят до небес.

Ведь, как уже писал портал «АвтоВзгляд» размер утилизационного сбора в общей цене этой мототехники будет варьироваться — в зависимости от кубатуры двигателей — в диапазоне от 103 500 до 414 000 рублей! И кому она станет по карману?

Понятно, что власти страны преследуют вроде бы благую цель — заставить иностранных производителей подобных машин строить у нас свои заводы, а не заниматься исключительно импортом. Однако конечному потребителю от этого не легче, ведь в итоге прайсы поднимутся и на отечественные аналоги. И заметим кстати, что за почти пять лет существования института утильсбора ни объемы выпуска у действующих отечественных производителей не увеличились, ни новых производств снегоболотоходов в нашей стране не появилось. О чем, в том числе, было много сказано участниками «круглого стола», итоги которого представлены на этом видео…