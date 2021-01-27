Россия в убытках: квадроциклы становятся недоступной роскошью, разоряя страну

Защита и стимулирование развития собственного производства — вполне обычная и нормальная практика для государства. Но если довести любое благое намерение до абсурда, оно оборачивается полнейшей катастрофой. Взять, к примеру, непомерно высокий утилизационный сбор на квадроциклы, введенный Минпромторгом в 2016 году. По замыслу авторов, такая мера должна была поддержать российских производителей, сделать их продукцию более конкурентной и — заставить иностранцев открыть филиалы своих заводов по производству техники в России. Прошло почти пять лет и надо констатировать, что расчет талантливых хозяйственников из Минпромторга оказался не только не дальновидным и ошибочным, но и в целом губительным для отрасли.

Богатые стали богаче

Получилось ли поддержать отечественных производителей и сделать их машины конкурентнее? Скорее нет, чем да. Ведь вслед за импортерами техники, вынужденными поднять розничные цены на квадрики на величину «утиля» (а это, на минуточку, до 2018 года составляло 105 000 рублей за каждую единицу, а с 2018 года фискальное бремя выросло до 120 750 «деревянных»), существенно прибавили в цене и те, кто вездеходы производит в РФ — а это всего два производителя. Да, и они не освобождены от уплаты утильсбора и платят в бюджет наравне с импортерами. И лишь в конце года получают налоговые вычеты, которые в масштабах годового баланса предприятия позволяют ощутить финансовые выгоды.

Деньги для оплаты сбора отечественным промышленникам было взять неоткуда, а потому сто с гаком тысяч рублей они так же заложили в стоимость каждого произведенного ATV. При этом, в конце года розничным покупателям никто не вернул разницу. Иными словами, российские квадроделатели лишь увеличили свою маржинальность, но отнюдь не подогрели спрос к своей продукции со стороны конечных покупателей и, соответственно, не сделали ее более конкурентной. При этом, за эти пять лет российские производители не выпустили ни одной новой модели квадрика, то есть развития не случилось ровным счетом никакого.