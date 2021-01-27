Россия в убытках: квадроциклы становятся недоступной роскошью, разоряя страну

Защита и стимулирование развития собственного производства — вполне обычная и нормальная практика для государства. Но если довести любое благое намерение до абсурда, оно оборачивается полнейшей катастрофой. Взять, к примеру, непомерно высокий утилизационный сбор на квадроциклы, введенный Минпромторгом в 2016 году. По замыслу авторов, такая мера должна была поддержать российских производителей, сделать их продукцию более конкурентной и — заставить иностранцев открыть филиалы своих заводов по производству техники в России. Прошло почти пять лет и надо констатировать, что расчет талантливых хозяйственников из Минпромторга оказался не только не дальновидным и ошибочным, но и в целом губительным для отрасли.
Богатые стали богаче
Получилось ли поддержать отечественных производителей и сделать их машины конкурентнее? Скорее нет, чем да. Ведь вслед за импортерами техники, вынужденными поднять розничные цены на квадрики на величину «утиля» (а это, на минуточку, до 2018 года составляло 105 000 рублей за каждую единицу, а с 2018 года фискальное бремя выросло до 120 750 «деревянных»), существенно прибавили в цене и те, кто вездеходы производит в РФ — а это всего два производителя. Да, и они не освобождены от уплаты утильсбора и платят в бюджет наравне с импортерами. И лишь в конце года получают налоговые вычеты, которые в масштабах годового баланса предприятия позволяют ощутить финансовые выгоды.
Деньги для оплаты сбора отечественным промышленникам было взять неоткуда, а потому сто с гаком тысяч рублей они так же заложили в стоимость каждого произведенного ATV. При этом, в конце года розничным покупателям никто не вернул разницу. Иными словами, российские квадроделатели лишь увеличили свою маржинальность, но отнюдь не подогрели спрос к своей продукции со стороны конечных покупателей и, соответственно, не сделали ее более конкурентной. При этом, за эти пять лет российские производители не выпустили ни одной новой модели квадрика, то есть развития не случилось ровным счетом никакого.
Минпромторг вставляет палки в колеса
Не появились, кстати, за это время и новые заводы. Даже такие мировые гиганты индустрии, как BRP, Yamaha или Polaris не увидели в российском рынке перспектив. И оно не мудрено, ведь если до финансового кризиса 2014 года в нашей стране ежегодно продавалось 40 000 квадроциклов в год, то с обесцениванием рубля спрос сжался до жалких 8—10 тысяч единиц. А для строительства полноценного завода по производству ATV нужны куда более внушительные объемы.
Впрочем, нельзя не вспомнить про азиатский CFmoto, готовый вложить деньги в строительство производственных мощностей в России. Говорят, была даже куплена земля и едва ли не начато строительство, но многомиллиардный инвестиционный проект накрылся медным тазом, потому как Минпромторг, обещавший Президенту РФ золотые горы после введения утильсбора, по не известным причинам не согласовал стойку и открытие завода. Во всяком случае, официального ответа на свою заявку «цээфовцы» от чиновников не получили.
Добить нельзя помиловать
«АвтоВзгляд» уже писал о том, что сейчас, из-за проблем с логистикой, вызванных пандемией, в дилерских центрах толком нет в наличии ни квадроциклов, ни снегоходов. Ситуация, скажем прямо, непростая. Многие специализированные магазины на грани разорения, а кто-то уже разогнал сотрудников и объявил себя банкротом. И проект Постановления об увеличении утильсбора, опубликованный 19 января 2021 года, окончательно добьет и без того на ладан дышащий рынок мотовездеходов. Ознакомиться с полным его текстом можно на официальном сайте Правительства РФ.
Мы же озвучим ключевые моменты. Итак, проект предусматривает увеличение коэффициента расчета размера утилизационного сбора в 2—3 раза! Так, например, для квадроциклов с объемом двигателя до 300 «кубиков» размер утиля составит 103 500 рублей. Квадрики с движком от 300 до 480 сс подорожают на 248 400 «деревянных». Снегоболотоходы с объемом мотора от 480 до 840 кубических сантиметров прибавят в стоимости 351 900 рублей (к слову сказать, в розницу такие ATV сейчас стоят минимум от полумиллиона). Сильнее всего должны подорожать мотовездеходы с объемом движка от 840 «кубов» — утильсбор для них хотят сделать аж 414 000 рублей.
Победителей не будет
2 февраля 2021 года кабмин планирует рассматривать проект постановления, подготовленный не слишком дальновидными чиновниками из Минпромторга. Ведь не надо иметь семи пядей во лбу и дипломов о высшем экономическом образовании, чтобы понять на бытовом уровне катастрофические последствия такого решения. Ввозить вездеходы станет попросту не выгодно, а это значит, что десятки тысяч людей, работающих и в компаниях-импортерах, и в смежных отраслях, станут безработными. А государство не досчитается миллиардов рублей, которые сейчас собираются в виде таможенных пошлин, налогов с продаж техники, и транспортного налога на самоходные машины.
Кроме того, это приведет и к резкому росту числа угонов квадроциклов, потому как ликвидность такого рода техники резко возрастет на черном рынке. Кто останется в выигрыше, если документ все же примут? Пожалуй, будут только проигравшие. И простые обыватели, для которых квадроциклы вновь станут непозволительной роскошью. И продавцы, вынужденные закрыть бизнес. И государство, потерявшее статьи дохода, которые никогда не перекроют деньги, полученные от утильсбора.