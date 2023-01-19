Зеленый закат: почему мотоциклисты отвернулись от Harley-Davidson

До последнего времени традиционный мотопром Америки стойко выдерживал нападки сторонников экологической активистки Греты Тунберг. По крайней мере, он не впадал в массовую зеленую эйфорию: в частности, Harley-Davidson оставался оплотом суровой и брутальной двухколесной мобильности. Хотя первый звоночек, предвещающий начало новой эпохи, прозвучал еще в 2018 году, когда компания представила свой электрический LiveWire.

Не получив немедленного и решительного отпора со стороны старорежимных байкеров, Harley-Davidson сначала выделил электромотоциклы в отдельный суббренд, а затем, уже в этом году, заявил о том, что в ближайшем будущем легенда двухколесной мобильности — бренд, создавший особую и узнаваемую субкультуру — станет полностью электрическим. Да еще и очень дорогим. Сейчас в США за LiveWire просят огромные $25 000.

Имя человека, похоронившего дух свободы — Йохен Зайтц. Велика вероятность, что в историю компании он войдет именно благодаря тому, что как ее руководитель, пойдя на поводу зеленой моды, прекратил ее существование. По крайней мере, поклонники бренда встретили эту инициативу крайне неоднозначно. Правда, если Harley-Davidson сумеет создать электробайк, который во время движения разбрасывает вокруг себя молнии, сопровождая это раскатами грома, то, возможно, олдскульные почитатели марки и останутся с ней.

А если за «Харлеем» последуют и другие легендарные мотопроизводители, то неплохие шансы на захват мирового господства могут появиться у отечественного «Урала». А почему нет, если он останется последним поставщиком истинного «духа свободы» на двух колесах.