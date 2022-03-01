Представлен новейший русский мотоцикл MIG R2, способный ездить даже по льду

При создании мотоцикла инженеры учли и устранили прежние технические недостатки, а львиную долю деталей байка изготовили из композитных материалов вроде карбона и углеволокна, что позволило существенно снизить массу.

Для изготовления некоторых деталей (таких, как держатели аккумулятора, например), использовалась технология 3D печати. Кроме этого, шины электробайка оснастили титановыми шипами собственного производства.

Согласно пожеланиям пилотов, создатели агрегата улучшили эргономику, сделали посадку более удобной, а также уменьшили колесную базу. На MIG R2 можно ездить не только по льду, но и по дорогам общего пользования, а если получить на байк спортивный паспорт, то можно и участвовать в различных мотосоревнованиях.