Стальной мускул: тест-райд Harley-Davidson Low Rider S

Low Rider S — мотоцикл большой и тяжелый, вся его внешность буквально кричит о том, что он предназначен для брутальных бородатых крепких мужиков, ценящих классику в мотоциклизме. Да, модель практически полностью обновлена, новая рама, новый двигатель, новая внешность. Но стиль остался прежним — низкое соло-седло, сдвинутый вперед классический руль, прямые параллельные выхлопные трубы, абсолютный черный цвет, практически полное отсутствие хрома и прочих «блестяшек».
Круглые аналоговые приборы расположены по центру исполинского бензобака. Это хоть и стильно, но на ходу взгляд приходится отрывать от дороги, что может быть не совсем удобным, но такова жертва стиля. Да и вообще, из пластмассового здесь разве что только кнопки на пультах на руле, все остальное такое массивное, тяжелое и железное.
В движение Low Rider S приводится двигателем Miwaukee-Eight объемем 114 кубических дюймов, «по-нашенски» это около 1,9 литра объема в кубических сантиметрах. С таким мотором мощностью без малого под 100 л. с. этот «Харли» весьма резв. Трансмиссия — традиционная старая и добрая механика с крейсерской 6-й передачей. На более современный лад спицованные колеса заменены на литые диски, опять же черного оттенка.
Стандартное центральное расположение подножек (если честно, то лично я считаю это неудобным) с лихвой нивелируется установленными опционально дугами безопасности, на верхних частях которых есть специальные площадки для постановки ног. Вкупе с выдвинутым вперед рулем получается довольно эффектная поза — руки полностью вытянуты вперед параллельно земле, ноги тоже. Эдакая «раскоряка», но раскоряка правильная — издалека и с любого ракурса безошибочно узнается райдер именно на Harley-Davidson. Эту позу еще называют «человек-паук». Как говорится, тень, отбрасываемая едущим на таком байке мотоциклистом, является одним из символов компании и она узнаваема миллионами, наравне с логотипом марки.
Когда нажимаешь на Start, под тобой оживает большой двигатель. Старых чудовищных вибраций уже больше нет, но все равно дыхание мотора ощущаешь всем телом — мотоцикл слегка потряхивает и вибрирует. При включении передачи раздается характерный громкий и звонкий металлический лязг, словно кто-то передернул затвор автомата.
Благодаря большому запасу мощности и длинным передаточным числам, Low Rider S весьма эластичен, при движении в междурядье на небольшой скорости на второй передаче двигатель не задыхается и не пытается заставить пилота спуститься на одну ступень вниз. При этом стоковый задушенный евростандартами выхлоп почти не слышно, его басовитый рокот проявляется лишь после 3500 об/мин. Но это не беда, уж мы то с вами знаем, как решить данную «голосовую» проблему.
БОРОДА ИЛИ МИНИ-ЮБКА?
Стоит отметить, что Low Rider S хоть и имеет низкий центр тяжести, как и большинство мотоциклов марки Harley-Davidson, все же является чисто мужским железным конем. Конечно, при желании, на нем запросто сможет ездить и девушка в мини-юбке, но истинное лицо его наездника — брутальный бородатый татуированный дядька в клубной жилетке и с пивным брюхом. Плотный слой пыли должен прилагаться, причем как на самом байке, так и на наезднике. И тогда, перещелкивая ногой передачи и подставив лицо ветру, можно нестись в позе человека-паука навстречу своей долгожданной свободе. Или к той самой девушке в мини-юбке. И никакие ограничения, вроде карантина или самоизоляции не смогут нарушить этой гармонии…