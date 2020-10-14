Стальной мускул: тест-райд Harley-Davidson Low Rider S

Low Rider S — мотоцикл большой и тяжелый, вся его внешность буквально кричит о том, что он предназначен для брутальных бородатых крепких мужиков, ценящих классику в мотоциклизме. Да, модель практически полностью обновлена, новая рама, новый двигатель, новая внешность. Но стиль остался прежним — низкое соло-седло, сдвинутый вперед классический руль, прямые параллельные выхлопные трубы, абсолютный черный цвет, практически полное отсутствие хрома и прочих «блестяшек».

Круглые аналоговые приборы расположены по центру исполинского бензобака. Это хоть и стильно, но на ходу взгляд приходится отрывать от дороги, что может быть не совсем удобным, но такова жертва стиля. Да и вообще, из пластмассового здесь разве что только кнопки на пультах на руле, все остальное такое массивное, тяжелое и железное.