Клинок императора: тест-райд спортбайка CFMoto 450 SR

Загадочная с виду вывеска «Атвармор» — согласитесь, более чем странное наименование. Но, оказывается, его первые три буквы — не что иное, как ATV (All-Terrain Vehicle), очень модная и растущая день ото дня категория транспорта для активного отдыха и развлечений. Но самое главное тут — мотоциклы. Их много. Опытный взор заметил даже редкую нынче «санкционку» вроде BRP Can-Am. Однако, увы, по неподъемному и совсем уж неприличному при нынешнем курсе рубля прайсу.
А вот мотопроизводители из Поднебесной радуют как ценой, так и дизайном с технологиями. На одном из недавних летних фестивалей ваш корреспондент заприметил очень недурственно выглядящий спортивный мотоцикл от бренда CFMoto. К слову, эта компания уже котируется в среде российских байкеров благодаря широкому использованию передовых технических решений. В частности, двигателей известных фирм — японской Kawasaki и австрийской KTM.
Если кто вдруг не в курсе, китайская компания CFMoto (полное название Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd) была основана не так уж и давно — в 1989 году. И по сей день она выпускает различные виды мототехники и даже яхты, а последние 12 лет является коммерческим партнером австрийской KTM. Это так, пара слов для справки, коль уж мы к новым веяниям рынка адаптироваться пытаемся.
Итак, 450 SR. Первое, что бросается в глаза — резкий и стремительный, даже «злой» дизайн. Острые рубленые линии, поджарый силуэт, агрессивные обтекатели хитроумного вида, едва заметные крохотные крылышки и изгибчики — сразу видно, что спортбайк продували в аэродинамической трубе, причем неоднократно. Часть пластика выполнена под карбон — смотрится круто, а цена не так кусается, как настоящее космическое углеволокно.
Вся оптика, разумеется, светодиодная, с очень ярким четким лучом и дневными ходовыми огнями, приветственно подмигивающими при повороте ключа в замке зажигания. Да-да, старый добрый ключ вставляется в старый добрый замок, а поворотники необходимо выключать нажатием вручную — олдскул! Кстати, частичная «аналоговость» сейчас даже в моде.
Цифровой 5-дюймовый дисплей напоминает расположенный горизонтально заокеанский гаджет с обгрызенным яблоком на задней панели, все его показания читаются просто великолепно, причем в любую погоду. Оно и неудивительно, ведь, как известно, что ни делается — все в Китае. К слову, и качество сборки CFMoto порадовало — пластик сделан добротно, все детали хорошо подогнаны друг к другу, никаких лишних зазоров и торчащих проводов.
Несмотря на скромный заявленный объем в 450 см3, мотор звучит неплохо — благодаря штатной спортивно настроенной выпускной системе. Тут надо понимать, что двигатель CFMoto 450 SR на самом деле располагает 650 «кубиками», просто он слегка дефорсирован или, как говорят, «придушен», а «головы» стоят другие. Такое решение позволяет удерживать цену на вменяемом уровне и одновременно увеличивать ресурс агрегата.
Красная зона «отсечки» начинается с 10 000 оборотов, и тут, конечно, фанаты «литра», привыкшие крутить свои движки до 17 000, поднимут меня на смех. Однако не стоит смотреть слишком уж свысока на CFMoto: его «сердце» все-таки родом из Японии. А моторы Kawasaki, как известно, обладают довольно резким темпераментом и поистине взрывным норовом.
Вот и здесь при, казалось бы, скромном среднем объеме и несильно впечатляющих на первый взгляд цифрах — 39 Нм при 7600 об/мин и 47 л. с. — 161-килограммовый CFMoto набирает первую «сотню» менее чем за 5 секунд, а его максимальная скорость достигает красивой цифры 200… Да, конечно, с более мощными «японцами» ему не тягаться, да и незачем — городскому райдеру вполне достаточно.
Коробка имеет 6 ступеней, так что при желании можно ехать на повышенной плавно и эластично. Хотя «правильный» режим работы мотора лежит где-то в районе 5000—7000 оборотов: то есть по центру Москвы наиболее часто используются 2-я и 3-я передачи. Звук выхлопа урчащий и басовитый, но негромкий — никого не раздражает, притом что его слышно.
Особенно порадовали тормоза. Механизмы всемирно известной фирмы Brembo, даже несмотря на наличие всего одного диска на переднем колесе, работают феноменально — с непривычки можно даже переборщить и «перелететь» через руль. Лично я тормозил крайней фалангой среднего пальца на передке и одновременно задней лапкой — многолетний обычай имитировать комбинированную систему замедления ради собственной безопасности. Ну а про наличие ABS не стоит и упоминать: уже как минимум лет 10—12 все серийные мотоциклы в мире оснащаются ей по умолчанию.
Итак, что же мы имеем? Легкий мотоцикл с низким центром тяжести и вполне достойной динамикой, который почти наверняка способен влюбить в себя молодежь, причем обоих полов. Да-да, с CFMoto 450 SR запросто справится и хрупкая девушка, тем более что российские мотодамы очень любят «спорты». А рычаг сцепления настолько мягок и податлив, что его порой просто не замечаешь — даже усилие прикладывать не приходится. Да и совладать с пусть и дерзким, но все же вполне укротимым нравом «сиэфки» сможет любой райдер.
И наконец, самое приятное и, чего уж греха таить, редкое явление в наше время — цена. За CFMoto 450 SR дилер просит 649 900 рублей, что более чем адекватно за хороший, ладно скроенный мотоцикл. Ну а если хочется сэкономить, то можно обратить свой взор на 250- и 300-кубовые модели — они существенно дешевле. Правда, и ехать они будут не так задорно…