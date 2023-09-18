Клинок императора: тест-райд спортбайка CFMoto 450 SR

Загадочная с виду вывеска «Атвармор» — согласитесь, более чем странное наименование. Но, оказывается, его первые три буквы — не что иное, как ATV (All-Terrain Vehicle), очень модная и растущая день ото дня категория транспорта для активного отдыха и развлечений. Но самое главное тут — мотоциклы. Их много. Опытный взор заметил даже редкую нынче «санкционку» вроде BRP Can-Am. Однако, увы, по неподъемному и совсем уж неприличному при нынешнем курсе рубля прайсу.

А вот мотопроизводители из Поднебесной радуют как ценой, так и дизайном с технологиями. На одном из недавних летних фестивалей ваш корреспондент заприметил очень недурственно выглядящий спортивный мотоцикл от бренда CFMoto. К слову, эта компания уже котируется в среде российских байкеров благодаря широкому использованию передовых технических решений. В частности, двигателей известных фирм — японской Kawasaki и австрийской KTM.