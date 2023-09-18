Почему нельзя заливать антифриз в расширительный бачок автомобиля

Воздушная пробка со временем доберется до блока цилиндров и вызовет перегрев. Она также может «застрять» в каком-либо изломе патрубка — ухудшить проходимость ОЖ, и, как следствие, эффективность охлаждения мотора. В обоих случаях итог будет один и тот же — «закипание» двигателя с перспективой капремонта.

Зная о вероятности подобного развития событий, можно постараться его избежать: доливать антифриз малюсенькими порциями с тем, чтобы дать возможность воздуху выходить из патрубка. Но все равно гарантировать удовлетворительный результат вряд ли представится возможным.

Случай, когда мы доливаем антифриз в бачок, где все-таки плещется какое-то количество ОЖ, потенциально менее опасен, но тоже не идеален. Такую операцию в любом случае полагается проводить исключительно при остывшем моторе — чтобы не получить фонтан горячей жидкости в лицо при открывании пробки. А ведь «на холодную» антифриз заметно уменьшается в объеме. После этого мы доливаем его до нужного уровня и заводим двигатель. Он нагревается, жидкость в системе охлаждения опять расширяется и может оказаться, что ее «внезапно» стало слишком много. Что тоже совсем не полезно для движка.

Вывод из всего вышесказанного один: доливать антифриз во избежание любых эксцессов следует исключительно через пробку радиатора. Мотор целее будет.