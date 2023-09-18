Почему нельзя заливать антифриз в расширительный бачок автомобиля

Мало кто знает, что к постепенному снижению уровня антифриза порой приводит вполне себе штатная работа парового клапана в пробке радиатора или расширительного бачка. Например, при высоких нагрузках на мотор в условиях жары пары ОЖ могут потихоньку стравливаться в атмосферу — для сохранения величины давления в системе на приемлемом уровне. Это бережет ее от выхода из строя. Но такие «выбросы» потихоньку уменьшают объем жидкости в системе. Что рано или поздно становится очевидно автовладельцу — при взгляде на шкалу «max/min».
Разумеется, у него возникает вполне обоснованное желание пополнить запас ОЖ. И как правило все происходит по простейшей схеме: видим недостачу в бачке, откручиваем крышку и льем туда антифриза столько, чтобы уровень поднялся примерно до половины шкалы. Иногда так поступать можно, но лишь с серьезными оговорками. Подобный подход категорически противопоказан в случае, когда в бачке не видно вообще никакой жидкости. А так бывает, когда при остывании ОЖ сжимается и «убегает» в блок цилиндров. Если при таком раскладе в емкость долить новую «охлаждайку», она попадет в патрубок вместе с воздухом, что приведет к появлению в системе пузырей газа (читай — жди беды).
Воздушная пробка со временем доберется до блока цилиндров и вызовет перегрев. Она также может «застрять» в каком-либо изломе патрубка — ухудшить проходимость ОЖ, и, как следствие, эффективность охлаждения мотора. В обоих случаях итог будет один и тот же — «закипание» двигателя с перспективой капремонта.
Зная о вероятности подобного развития событий, можно постараться его избежать: доливать антифриз малюсенькими порциями с тем, чтобы дать возможность воздуху выходить из патрубка. Но все равно гарантировать удовлетворительный результат вряд ли представится возможным.
Случай, когда мы доливаем антифриз в бачок, где все-таки плещется какое-то количество ОЖ, потенциально менее опасен, но тоже не идеален. Такую операцию в любом случае полагается проводить исключительно при остывшем моторе — чтобы не получить фонтан горячей жидкости в лицо при открывании пробки. А ведь «на холодную» антифриз заметно уменьшается в объеме. После этого мы доливаем его до нужного уровня и заводим двигатель. Он нагревается, жидкость в системе охлаждения опять расширяется и может оказаться, что ее «внезапно» стало слишком много. Что тоже совсем не полезно для движка.
Вывод из всего вышесказанного один: доливать антифриз во избежание любых эксцессов следует исключительно через пробку радиатора. Мотор целее будет.