Какие беды постоянно угрожают типичному владельцу квадроцикла

Квадроцикл в России в подавляющем большинстве случаев — машина для развлечения. Для дела их, пожалуй, используют разве что охотхозяйства, да компании, специализирующиеся в области туристических услуг. Вся остальная масса «квадриков», иначе называемых ATV (сокращение термина «all terrain vehicle») находится на руках у граждан. Заметим, что в отличие от автомобильного рынка, сейчас любой желающий может в любой момент пойти и купить себе квадроцикл. Скорее всего, он будет китайского происхождения. Поскольку производители подобной техники из других стран подняли российские цены на свою продукцию до заоблачных высот, сделав тем самым эту продукцию недосягаемо дорогой для основной массы отечественных покупателей.
Китайский «квадр» более-менее пристойной мощности (то есть с объемом мотора не менее 500 кубических сантиметров) сейчас стоит примерно 800 000 рублей. Для желающих сэкономить есть вариант покупки «бэу» машины. С двигателем аналогичной кубатуры, она обойдется в сумму около 400 000 рублей. В этом ценовом сегменте можно приобрести ATV с пробегом в районе 2500—3000 км. Такой квадроцикл обычно не требует вложений и ремонта, находясь в состоянии «сел и поехал». При его покупке, главное — убедиться, что пробег не скручен. Для этого придется с пристрастием проверить на предмет износа все основные узлы и системы машины. Приобретая «квадрик», следует знать, что закон требует его застраховать по ОСАГО, а затем зарегистрировать в органах Гостехнадзора и налоговой службы.
Его владелец потом будет ежегодно платить транспортный налог. А чтобы ездить на квадроцикле человеку нужны «права» машиниста-тракториста и оформленный полис ОСАГО. Многие дачники-квадроциклисты очень быстро приходят к выводу, что тратить деньги на получение «прав», ежегодные страховки, оплату ТО и транспортного налога ради всего лишь нескольких в году летних покатушек нет никакого резона. Мол, кто меня будет по полям отлавливать и документы проверять? Зато на «квадре» удобно и на рыбалку на соседнее озеро скататься, и в ближайший магазин за продуктами сгонять. Авось не поймают!
Но дело втом, что периодически ГИБДД устраивает вместе с сотрудниками Гостехнадзора совместные рейды, целенаправленно проверяя водителей квдроциклов. Особенно опасно попасться патрулю ДПС на незарегистрированном «квадре» и без «прав» не в полях-лесах, а на дороге общего пользования. Даже если эта дорога — просто грунтовка между деревнями. За езду без «тракторного» ВУ инспектор ГИБДД выпишет штраф величиной до 15 000 рублей по ст. 12.7 КоАП РФ, а квадроцикл при этом увезут на штрафстоянку — платную, разумеется. «Экономия» на регистрации ATV выльется в два протокола на сумму 800 рублей каждый — по ст. 12.1 КоАП (езда на не поставленном на учет ТС) и по ст. 12.37 КоАП (езда без ОСАГО).
Если повторно попадешься ГИБДД на нелегальном квадроцикле, можно остаться и без «автомобильного» водительского удостоверения на три месяца, — если оно у вас есть. Либо, в лучшем случае, отделаетесь 5000 рублями штрафа. Гораздо более «бюджетно» иметь дело с инспекторами Гостехнадзора. Они иной раз проводят рейды вне дорог общего пользования, чаще всего устраивая свои засады на популярных у местных квадроциклистов маршрутах. В этом случае водителю «квадра» грозит лишь ст. 9.3 КоАП. За отсутствие «тракторного» ВУ и регистрации ATV ему выпишут всего лишь два протокола по 300 рублей штрафа. Надо сказать, что «рейды по квадроциклистам» случаются достаточно редко даже в Подмосковье. А в регионах о столь уникальных событиях аборигены вспоминают потом годами.
Да и встретить экипаж ДПС где-нибудь в дачной глуши — это еще постараться надо. Поэтому у частников-квадроциклистов опасения нарваться на неприятности порой пропадает настолько, что они без зазрения совести садятся за руль своих ATV и в пьяном состоянии. Это чревато аварией с серьезными последствиями для жизни и здоровья. Притупленные алкоголем реакция и координация «пилота» делают подобный исход поездки более, чем вероятным. Кроме того, надо иметь в виду, что за управление квадроциклом в пьяном виде обладателя «автомобильного» ВУ однозначно лишат «прав», точно так же, как и за управление машиной в состоянии опьянения.