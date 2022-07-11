Какие беды постоянно угрожают типичному владельцу квадроцикла

Квадроцикл в России в подавляющем большинстве случаев — машина для развлечения. Для дела их, пожалуй, используют разве что охотхозяйства, да компании, специализирующиеся в области туристических услуг. Вся остальная масса «квадриков», иначе называемых ATV (сокращение термина «all terrain vehicle») находится на руках у граждан. Заметим, что в отличие от автомобильного рынка, сейчас любой желающий может в любой момент пойти и купить себе квадроцикл. Скорее всего, он будет китайского происхождения. Поскольку производители подобной техники из других стран подняли российские цены на свою продукцию до заоблачных высот, сделав тем самым эту продукцию недосягаемо дорогой для основной массы отечественных покупателей.

Китайский «квадр» более-менее пристойной мощности (то есть с объемом мотора не менее 500 кубических сантиметров) сейчас стоит примерно 800 000 рублей. Для желающих сэкономить есть вариант покупки «бэу» машины. С двигателем аналогичной кубатуры, она обойдется в сумму около 400 000 рублей. В этом ценовом сегменте можно приобрести ATV с пробегом в районе 2500—3000 км. Такой квадроцикл обычно не требует вложений и ремонта, находясь в состоянии «сел и поехал». При его покупке, главное — убедиться, что пробег не скручен. Для этого придется с пристрастием проверить на предмет износа все основные узлы и системы машины. Приобретая «квадрик», следует знать, что закон требует его застраховать по ОСАГО, а затем зарегистрировать в органах Гостехнадзора и налоговой службы.