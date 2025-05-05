Без грязи: нюансы подготовки квадроцикла к сезону, о которых не расскажут в сервисе

Вот и пришло время для самых разнообразных летних активностей, и, конечно же, среди прочих дачных развлечений особняком стоят покатушки на квадроцикле. Правда, перед тем как пуститься на четырехколесном мототранспорте «во все тяжкие», его необходимо тщательно подготовить к сезону. Причем сделать это можно самостоятельно в своем дачном гараже. Главное — вооружиться знаниями и необходимыми техническими жидкостями.

Если перед зимой вы законсервировали свой ATV, то подготовка к первому выезду в новом сезоне не отнимет много времени и сил. Но на практике большинство дачников по осени попросту закатывают технику в гараж, ну и в лучшем случае накрывают чехлом. Ни о какой замене масла в конце сезона, обработке резинок, приводных тросиков, разъемов электрики специальными составами и речи не идет! А между тем выполнить ряд определенных процедур с квадроциклом необходимо не только с технической точки зрения, но и из соображений безопасности.

ЖИЗНЬ, ВИСЯЩАЯ НА ТРОСИКЕ

Например, самая настоящая опасность таится в тросе управления дроссельной заслонкой. Тросик спрятан в специальную бронированную оплетку, защищающую привод газа от механических повреждений, грязи и влаги. Однако вода дырочку всегда находит и проникает, в том числе, в полость между тросом и оплеткой, из-за чего внутри механизма начинается коррозия. Сразу это себя никак не проявит, но спустя время квадроциклист может столкнуться с ситуацией, когда трос газа заклинит в оплетке, а дроссельная заслонка при этом останется в открытом положении. Это может привести к довольно печальным последствиям.

Если на вашем квадроцикле появились первые признаки подклинивания тросика газа (медленно или с задержкой возвращается на исходную курок акселератора, с большим усилием, нежели обычно, нажимается газ), то настоятельно рекомендуем его заменить на новый. В случае же штатной работы время от времени механизму управления дроссельной заслонкой необходимо проводить профилактику — то есть смазывать.

Фото портала АвтоВзгляд.

Обычное масло вам здесь не помощник, поскольку при отрицательных температурах оно загустеет внутри оплетки и трос будет крайне тяжело перемещаться. От идеи залить тормозную жидкость внутрь оплетки тоже рекомендуем отказаться, поскольку ярко выраженным смазывающим эффектом она не обладает, да и к тому же очень агрессивна к резинкам и пластику, которые есть в конструкции троса газа. Лучше всего подойдет масло ATF (для автоматических КПП) или же специальные влагоотталкивающие смазки на основе силикона.

Заметим лишь, что для смазки тросика вам потребуется еще шприц с тонкой иглой и запас терпения, поскольку, чтобы смазать трос газа, вам будет необходимо вставить иголку шприца в щелочку между оплеткой и самим тросом, заполнить шприц технической жидкостью и очень медленно проливать узел смазкой.

ЧТО АВТОМОБИЛЮ ХОРОШО, ТО КВАДРОЦИКЛКУ СМЕРТЬ

Говоря о подготовке квадроцикла к сезону, нельзя не коснуться темы замены масел в моторе, коробке (если она стоит отдельно, а не интегрирована в блок ДВС) и редукторах. Если вы этого не сделали по осени, то самое время заняться этим сейчас. В идеале, перед тем как слить отработку с мотора и поменять масляный фильтр, стоит воспользоваться промывкой, поскольку отработавшее масло содержит в себе продукты горения, износа и окисления, которые за время зимнего простоя техники густой слизью скопились в различных полостях мотора, и самотеком через сливное отверстие поддона эта отрава наружу не выйдет.

Теперь что касается выбора нового масла для движка квадроцикла. Многие сервисники советуют лить в мотор самые обыкновенные автомобильные масла, дескать, незачем переплачивать за изображение мотовездехода на этикетке канистры с лубрикантом, масло — оно и в Африке масло.

Фото портала АвтоВзгляд.

Однако квадроциклетные масла, в отличие от автомобильных, в своем составе имеют иной набор присадок, которые позволяют смазке сохранять вязкостные характеристики в самом широком диапазоне температур (учитывая особенности эксплуатации ATV, длительная работа в режиме экстремально высоких температур здесь обычное дело).

А еще не забываем что квадроциклы — это мототехника, и рабочие обороты двигателя здесь куда выше, чем на автомобилях. При разработке квадроциклетных масел специалисты учитывают этот фактор и потому такие смазки способны длительно работать и не выгорать на высоких оборотах. Можно порекомендовать один из самых популярных продуктов на рынке масел для квадроциклов — Liqui Moly ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40. Это синтетическое моторное масло создавалось специально для высоконагруженной внедорожной мототехники.

Его можно заливать как в моторы квадроциклов, side-by-side (вездеходы с автомобильной компоновкой органов управления), так и в двигатели кроссовых мотоциклов, питбайков и эндуро. Данное масло универсально, и благодаря комплексу присадок оно подходит для моторов с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения, и даже для движков, у которых вариатор «мокрого» типа.

НЕ КИПЯТИСЬ!

Антифриз в системе охлаждения квадроцикла, как и масло, нуждается в регулярной замене. Мотовездеходы ездят на небольших скоростях, при которых и радиатор системы охлаждения, и сам двигатель плохо продуваются набегающими потоками воздуха. Кроме того, у многих квадриков, ныряющих в болотную жижу по самый руль, теплообменник забивается грязью, в результате чего мотор почти всегда работает на грани перегрева, особенно в жаркую погоду.

Фото портала АвтоВзгляд.

При такой эксплуатации охлаждающая жидкость довольно быстро теряет свои свойства и вреда от нее становится больше, чем пользы. Вскипяченный антифриз плохо смазывает детали системы охлаждения, мутнеет, неоднородность состава приводит к появлению воздушных пробок, он перестает эффективно отводить тепло и даже оседает в виде накипи внутри радиатора. Поэтому советуем менять антифриз не реже хотя бы одного раза в два года.

И точно не стоит экономить, поскольку только качественный антифриз способен защитить мотор от перегрева. Из продуктов, представленных сейчас на рынке, можно рекомендовать антифриз ReinWell G11. Специальный пакет присадок в этой «охлаждайке» способен обеспечить максимальную защиту от коррозии всех узлов системы, продлить ресурс работы помпы, радиатора, насоса, резиновых уплотнителей.

Не допускает замерзания, перегрева, закипания и появления воздушных пробок. У него увеличенный срок эксплуатации до 3 лет, хотя, повторимся, на квадриках антифриз нуждается в более частой замене, чем на автомобиле.

НЕ СТОЙ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

Несмотря на то что на всех современных квадроциклах проводка имеет высокий класс влагозащищенности, необходимость обработки контактных групп специальными смазками, защищающими электрику от окисления, никуда не пропала. И делать это важно каждый раз при консервации техники или при подготовке ее к сезону. Одно из таких средств, которое можно порекомендовать, очиститель контактов BIZOL Contact Clean+ c32.

Фото портала АвтоВзгляд.

Спрей быстро и эффективно растворяет оксидные и сульфидные загрязнения на электрических контактах, при этом не оставляет следов и сам не проводит электрический ток (однако перед использованием аэрозоля производитель все же рекомендует отключить электрооборудование). Средство простое в применении: встряхнули баллон, направили на обрабатываемую поверхность и пшикаем до исчезновения загрязнения на контактах.

НЕ ТЯНИ РЕЗИНУ

Еще одно средство, без которого не обойтись при подготовке квадроцикла к сезону, — это универсальная силиконовая смазка. Она защищает резиновые и пластиковые детали от преждевременного старения и высыхания. Например, такой смазкой на квадрике необходимо обрабатывать пыльники ШРУСов, защитные чехлы рукоятки КПП, резиновые компенсационные гармошки на переднем и заднем редукторах. Жидкий силикон глубоко проникает в резиновые изделия, делая их более эластичными.

В качестве примера можно привести отечественный продукт RUSEFF. Ключевым действующим веществом состава является силикон. Благодаря его влаговытесняющим свойствам и способности образовывать стойкую пленку продукт эффективен для смазки не только резиновых и пластиковых деталей квадроциклов, но и найдет свое применение в автомобиле для смазки уплотнителей дверей, замков бензобака, направляющих кресел, люков, управляющих тросов в оболочках, а также резиновых втулок, патрубков, подушек двигателя, защищая их от пересыхания и растрескивания.

Фото портала АвтоВзгляд.

Чтобы квадроцикл не доставлял его владельцу проблем летом, его необходимо не только грамотно подготовить к началу дачного сезона, но и не забывать заботиться о нем, что называется, в постоянном режиме. После «принятия грязевых ванн» обязательно мойте технику, проверяйте состояние масла в редукторах (в них нередко попадает вода и трансмиссионная смазка в эмульсию, столь губительную для данных узлов).

А перед каждым пуском мотора проверяйте уровень масла и охлаждающей жидкости, состояние тормозных колодок. Только тщательная и своевременная забота о вашем четырехколесном друге с применением качественных технических жидкостей позволит наслаждаться поездками на нем.