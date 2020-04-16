5 невероятно фееричных фильмов про автомобили, призванных скрасить самоизоляцию

Фото из открытых источников
Режим самоизоляции переложил многих автомобилистов с водительских кресел на диваны. Для некоторых из них подобные меры сродни пытке — жизнь, напрямую связанная с машинами, гайками, запахом бензина и моторным маслом на руках, в один миг потеряла смысл. Впрочем, есть способ погонять на авто, не выходя из дома.

Да, новую действительность очень трудно принять. Но что делать? Для отчаявшихся пилотов портал «АвтоВзгляд» подобрал пятерку лучших фильмов про автомобили всех времен и народов, которые помогут скоротать время, пусть и в самоизоляции, но зато за рулем.

Нельзя не согласиться, что «экшены» на автомобильную тему охватывают большую аудиторию, чем обычные боевики с перекаченными героями. Кажется, киностудии нашли идеальный рецепт коктейля успешного сюжета, состоящего из крутых тачек, зрелищных трюков, компьютерной графики и роскошных женщин. Представляем вам нашу пятерку лучших фильмов про машины.

Фото из открытых источников

Франшиза «Форсаж»

Плотность трюков, крутизна героев и, конечно же, самые сумасшедшие тачки ждут вас в американской франшизе «Форсаж». Обилие легендарных представителей мирового автопрома в фильме зашкаливает. Здесь собраны все «нетленки», за которыми и сегодня охотятся любители уличных гонок: от Mtsubishi Eclipse GSX — легенды стритрейсинга до умопомрачительных размеров футуристичного восьмиосного MAN CAT A1 8x8.

В общем, есть на что посмотреть и провести время с пользой, набираясь новых идей для тюнинга своего автомобиля. Но главное — франшиза состоит из девяти полнометражных фильмов и двух короткометражек. До конца самоизолции должно хватить.

Фото из открытых источников

Монстр-траки

Если вам необходимо легкое и смешное семейное кино для просмотра с детьми без эротики, матюков и кровавых сцен — это комедия «Монстр-траки». Главный герой картины увлечен идеей собрать монстр-трак из старого пикапа. Но в его жизнь врывается странное создание из-под земли, которое способно превратить в болид даже грузовик. В общем, симпатичные герои, приятная графика, юмор и почти два часа захватывающих приключений и гонок.

Ford против Ferrari

Ford против Ferrari — картина для тех, кто интересуется историей противостояния американского автогиганта и маленького, но очень гордого итальянского строителя спорткаров. В поисках новой крови и прорыва в 1060-х года Генри Форд II с его огромными деньгами не смог купить практически обанкротившихся итальянцев. И это послужило стимулом наказать их в ходе марафона 24 часа Ле-Мана. В фильме много по-настоящему классных тачек и имен, которые написали новую историю американского автопроизводителя, приведшую к созданию гиперкара Ford GT40.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

Берегись автомобиля

«С жульем, допустим, надо бороться!» — эта крылатая фраза Анатолия Папанова актуальна сегодня, как никогда. Фильм «Берегись автомобиля» режиссера Эльдара Рязанова, рассказывает нам историю о Робин Гуде родом из СССР, который боролся за справедливость, воруя автомобили у бандитов. Вырученные же от их продажи деньги Юрий Деточкин, которого играет Иннокентий Смоктуновский, перечислял детским домам.

Несмотря на сюжет, это увлекательный и смешной фильм с участием советских автомобилей, среди которых популярная ныне у коллекционеров «Волга» ГАЗ-21. В общем, для ностальгирующих по СССР фильм «Берегись автомобиля» — это один из лучших комедийных детективов с сильнейшим актерским составом, в который вошли: Олег Ефремов, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и многие другие любимые с детства актеры.

Такси

Ну и куда же без старого и не всегда доброго «Такси». В фильме французы отлично «простебали» немецкий автопром и классно разыгрывают смешные сцены. Изюминка же картины — трансформер Peugeot 406 С и ее энергичный хозяин Даниэль, которого сыграл скандально известный актер Сами Насери. Такой быстрой доставки пассажиров вы еще не видели. И, вероятно, не увидите.

лайфхак
16 апреля 2020
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