5 невероятно фееричных фильмов про автомобили, призванных скрасить самоизоляцию

Да, новую действительность очень трудно принять. Но что делать? Для отчаявшихся пилотов портал «АвтоВзгляд» подобрал пятерку лучших фильмов про автомобили всех времен и народов, которые помогут скоротать время, пусть и в самоизоляции, но зато за рулем.
Нельзя не согласиться, что «экшены» на автомобильную тему охватывают большую аудиторию, чем обычные боевики с перекаченными героями. Кажется, киностудии нашли идеальный рецепт коктейля успешного сюжета, состоящего из крутых тачек, зрелищных трюков, компьютерной графики и роскошных женщин. Представляем вам нашу пятерку лучших фильмов про машины.
Франшиза «Форсаж»
Плотность трюков, крутизна героев и, конечно же, самые сумасшедшие тачки ждут вас в американской франшизе «Форсаж». Обилие легендарных представителей мирового автопрома в фильме зашкаливает. Здесь собраны все «нетленки», за которыми и сегодня охотятся любители уличных гонок: от Mtsubishi Eclipse GSX — легенды стритрейсинга до умопомрачительных размеров футуристичного восьмиосного MAN CAT A1 8x8.
В общем, есть на что посмотреть и провести время с пользой, набираясь новых идей для тюнинга своего автомобиля. Но главное — франшиза состоит из девяти полнометражных фильмов и двух короткометражек. До конца самоизолции должно хватить.
Монстр-траки
Если вам необходимо легкое и смешное семейное кино для просмотра с детьми без эротики, матюков и кровавых сцен — это комедия «Монстр-траки». Главный герой картины увлечен идеей собрать монстр-трак из старого пикапа. Но в его жизнь врывается странное создание из-под земли, которое способно превратить в болид даже грузовик. В общем, симпатичные герои, приятная графика, юмор и почти два часа захватывающих приключений и гонок.
Ford против Ferrari
Ford против Ferrari — картина для тех, кто интересуется историей противостояния американского автогиганта и маленького, но очень гордого итальянского строителя спорткаров. В поисках новой крови и прорыва в 1060-х года Генри Форд II с его огромными деньгами не смог купить практически обанкротившихся итальянцев. И это послужило стимулом наказать их в ходе марафона 24 часа Ле-Мана. В фильме много по-настоящему классных тачек и имен, которые написали новую историю американского автопроизводителя, приведшую к созданию гиперкара Ford GT40.
Берегись автомобиля
«С жульем, допустим, надо бороться!» — эта крылатая фраза Анатолия Папанова актуальна сегодня, как никогда. Фильм «Берегись автомобиля» режиссера Эльдара Рязанова, рассказывает нам историю о Робин Гуде родом из СССР, который боролся за справедливость, воруя автомобили у бандитов. Вырученные же от их продажи деньги Юрий Деточкин, которого играет Иннокентий Смоктуновский, перечислял детским домам.
Несмотря на сюжет, это увлекательный и смешной фильм с участием советских автомобилей, среди которых популярная ныне у коллекционеров «Волга» ГАЗ-21. В общем, для ностальгирующих по СССР фильм «Берегись автомобиля» — это один из лучших комедийных детективов с сильнейшим актерским составом, в который вошли: Олег Ефремов, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и многие другие любимые с детства актеры.
Такси
Ну и куда же без старого и не всегда доброго «Такси». В фильме французы отлично «простебали» немецкий автопром и классно разыгрывают смешные сцены. Изюминка же картины — трансформер Peugeot 406 С и ее энергичный хозяин Даниэль, которого сыграл скандально известный актер Сами Насери. Такой быстрой доставки пассажиров вы еще не видели. И, вероятно, не увидите.