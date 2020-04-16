5 невероятно фееричных фильмов про автомобили, призванных скрасить самоизоляцию

Берегись автомобиля

«С жульем, допустим, надо бороться!» — эта крылатая фраза Анатолия Папанова актуальна сегодня, как никогда. Фильм «Берегись автомобиля» режиссера Эльдара Рязанова, рассказывает нам историю о Робин Гуде родом из СССР, который боролся за справедливость, воруя автомобили у бандитов. Вырученные же от их продажи деньги Юрий Деточкин, которого играет Иннокентий Смоктуновский, перечислял детским домам.

Несмотря на сюжет, это увлекательный и смешной фильм с участием советских автомобилей, среди которых популярная ныне у коллекционеров «Волга» ГАЗ-21. В общем, для ностальгирующих по СССР фильм «Берегись автомобиля» — это один из лучших комедийных детективов с сильнейшим актерским составом, в который вошли: Олег Ефремов, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и многие другие любимые с детства актеры.

Такси

Ну и куда же без старого и не всегда доброго «Такси». В фильме французы отлично «простебали» немецкий автопром и классно разыгрывают смешные сцены. Изюминка же картины — трансформер Peugeot 406 С и ее энергичный хозяин Даниэль, которого сыграл скандально известный актер Сами Насери. Такой быстрой доставки пассажиров вы еще не видели. И, вероятно, не увидите.