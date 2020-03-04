Самые интересные для России премьеры Женевского автосалона, которого не было

Audi
Одна из главных новинок Женевы — Audi A3 Sportback четвертого поколения. От прошлой модели хетчбек проще всего отличить по новым фарам и слегка расширенной решетке радиатора. Ну, а сзади выделяется новый бампер с накладками, имитирующими воздуховоды. В длину и ширину новый Audi A3 Sportback прибавил 3 см, а вот колесная база (2637 мм) осталась прежней.
В моторной гамме значатся наддувные двигатели — бензиновый 1.5-литровый TFSI в 150 л. с., и 2-литровый турбодизель в двух вариантах мощности — 116 или 150 л. с. В пару к моторам идут шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот» S tronic. Привод — передний или полный. В Германии новинка появится уже в марте, а в Россию, думаем, стильный «спортбек» приедет не раньше осени.
Mercedes-Benz
Немцы показали обновленный E-класс, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал. Одновременно дебютировали седан, универсал и его лифтованная версия All-Terrain. Дизайн освежили, благодаря новому оформлению передней части. А сзади сильнее «сородичей» изменился седан: обновились фонари, а на крышке багажника появились их дополнительные секции.
Гамма двигателей пополнилась наддувным двухлитровым агрегатом, мощностью 272 л. с. и 3-литровой наддувной «шестеркой» в 367 л. с. Конечно же, есть и гибридные версии. К европейским дилерам автомобиль приедет уже летом. У нас он тоже будет, но только после того, как сборку наладят на российском заводе компании в Есипово. А вот универсалы станут завозить из Старого Света.
Genesis
В Женеве должен был с помпой состояться дебют новейшего кроссовера Genesis GV80 — конкурента BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В длину машина на 23 мм шире, чем «икс пятый» — 4945 мм, а колесная база составляет 2955 мм.
Под капотом Genesis GV80 работает трехлитровый наддувный дизельный двигатель мощностью 278 л. с. А еще ждем бензиновые моторы объемом 2,5 л (300 л. с.) и 3,5 л (380 л. с.). Что касается привода, то он стандартный для SUV: переднюю ось подключает многодисковая муфта. Мы не сомневаемся, что эта машина уж точно появится в России. Но основной вопрос: «Когда?» — остается пока открытым
Porsche
Немецкий производитель спорткаров показал Porsche 911 Turbo S. Купе и кабриолет не превратились в гибриды, чему российские поклонники марки наверняка обрадуются. Вместо новомодных силовых установок они получили новый наддувный 3,8-литровый мотор мощностью 650 л. с. Думаем, спорткар приедет к нам ближе к концу года. В том, что квота на Россию будет — сомнений нет.
KIA
В Женеве должна была пройти премьера четвертого поколения кроссовера KIA Sorento. Этот «Сорик» — первый автомобиль, созданный на базе нового, четвертого поколения платформы KIA для среднеразмерных SUV.
По сравнению с предшественником колесная база стала выросла, а свесы кузова, наоборот, сделали меньше. Расстояние между передней осью и основаниями стоек лобового стекла увеличено на 30 мм, что визуально сделало автомобиль более солидным.
На данный момент известно, что в салоне кроссовера появился крупный монитор, разделенный на две части: левая несет функцию приборной панели, правая — сенсорного экрана мультимедийной системы. По предварительным данным, KIA Sorento для россиян оснастят 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», знакомым по новой «Сонате». Вероятно будут 1,6-литровый наддувный мотор, а также турбированный «дизель» объемом 2,2 л. Гибриды в нашу страну вряд ли привезут. Ожидается, что бензиновые машины получат «механику» и шестиступенчатый «автомат», а дизельные — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.