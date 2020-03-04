Самые интересные для России премьеры Женевского автосалона, которого не было

Audi

Одна из главных новинок Женевы — Audi A3 Sportback четвертого поколения. От прошлой модели хетчбек проще всего отличить по новым фарам и слегка расширенной решетке радиатора. Ну, а сзади выделяется новый бампер с накладками, имитирующими воздуховоды. В длину и ширину новый Audi A3 Sportback прибавил 3 см, а вот колесная база (2637 мм) осталась прежней.

В моторной гамме значатся наддувные двигатели — бензиновый 1.5-литровый TFSI в 150 л. с., и 2-литровый турбодизель в двух вариантах мощности — 116 или 150 л. с. В пару к моторам идут шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот» S tronic. Привод — передний или полный. В Германии новинка появится уже в марте, а в Россию, думаем, стильный «спортбек» приедет не раньше осени.

Mercedes-Benz

Немцы показали обновленный E-класс, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал. Одновременно дебютировали седан, универсал и его лифтованная версия All-Terrain. Дизайн освежили, благодаря новому оформлению передней части. А сзади сильнее «сородичей» изменился седан: обновились фонари, а на крышке багажника появились их дополнительные секции.

Гамма двигателей пополнилась наддувным двухлитровым агрегатом, мощностью 272 л. с. и 3-литровой наддувной «шестеркой» в 367 л. с. Конечно же, есть и гибридные версии. К европейским дилерам автомобиль приедет уже летом. У нас он тоже будет, но только после того, как сборку наладят на российском заводе компании в Есипово. А вот универсалы станут завозить из Старого Света.