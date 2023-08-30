Женевский автосалон тонет в зыбких песках Катара

Один из старейших и престижнейших автосалонов мира умирает. Женевское мотор-шоу вот уже который год не может найти в себе силы для возрождения. Дело дошло до того, что в этом году оно одолжило самое святое — свое звучное имя! — какой-то периферийной Дохе, на месте которой еще совсем недавно бродили по пескам унылые верблюды. Портал «АвтоВзгляд» с некоторой долей грусти вынужден констатировать начало заката автомобильной Европы.

Женевский международный автомобильный салон впервые был проведен в сытой, безмятежной, вечно нейтральной Швейцарии в далеком 1905 году. С тех пор он регулярно собирал крутых бизнесменов и простых любителей поглазеть на новинки автопрома. Наряду с другими автосалонами, Женева с успехом поддерживала славу Европы как автомобильной Мекки. Но все, имеющее начало, должно иметь и свой конец. Nil permanet sub sole, так сказать. И Женевская тусовка не стала исключением из общего правила.

В 2020 году она была отменена, поскольку пугливые швейцарцы от души перетрусили перед лицом пандемии коронавируса. Каждый последующий год организаторы пытались возобновить работу своего детища, но им постоянно что-то мешало — то неопределенность в экономике Швейцарии, то геополитические риски, то еще какая-то метафизическая ерундистика. Глава организации-устроителя автосалона Морис Турреттини по этому поводу скорбно сетовал: «Риски перевесили возможности».