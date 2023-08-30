Женевский автосалон тонет в зыбких песках Катара

Один из старейших и престижнейших автосалонов мира умирает. Женевское мотор-шоу вот уже который год не может найти в себе силы для возрождения. Дело дошло до того, что в этом году оно одолжило самое святое — свое звучное имя! — какой-то периферийной Дохе, на месте которой еще совсем недавно бродили по пескам унылые верблюды. Портал «АвтоВзгляд» с некоторой долей грусти вынужден констатировать начало заката автомобильной Европы.
Женевский международный автомобильный салон впервые был проведен в сытой, безмятежной, вечно нейтральной Швейцарии в далеком 1905 году. С тех пор он регулярно собирал крутых бизнесменов и простых любителей поглазеть на новинки автопрома. Наряду с другими автосалонами, Женева с успехом поддерживала славу Европы как автомобильной Мекки. Но все, имеющее начало, должно иметь и свой конец. Nil permanet sub sole, так сказать. И Женевская тусовка не стала исключением из общего правила.
В 2020 году она была отменена, поскольку пугливые швейцарцы от души перетрусили перед лицом пандемии коронавируса. Каждый последующий год организаторы пытались возобновить работу своего детища, но им постоянно что-то мешало — то неопределенность в экономике Швейцарии, то геополитические риски, то еще какая-то метафизическая ерундистика. Глава организации-устроителя автосалона Морис Турреттини по этому поводу скорбно сетовал: «Риски перевесили возможности».
Бобик сдох?
Честно говоря, гибель мотор-шоу была закономерной. Жители Старого Света постепенно теряли всяческий интерес к подобного рода мероприятиям. Их так долго и так умело били по черепу, внушая безальтернативность скучного «зеленого» пути развития автопрома, что они свято в это поверили, растеряв свою былую пассионарность. С каждым годом Женева, Париж, Франкфурт все больше навевали тоску своими бесконечными электромобилями и дизайнерскими потугами, которым никогда не суждено было пойти в серию. Как говорится, бобик сдох.
В результате европейцы обломились с Женевским автосалоном и в 2023 году — да и не больно им по нему тосковалось. Всем глубоко пофиг, что с 5 по 14 октября он пройдет не в столице одноименного франкоязычного кантона на берегу роскошного озера, а среди песчаных дюн Катара, омываемых волнами Персидского залива. Sic transit gloria mundi, господа. И как-то уже не верится в натужно-бодрые заверения организаторов, что уж в следующем-то году выставка точно вернется на свое исконное место в привычные весенние деньки.
Помимо отсутствия внимания со стороны широкой европейской публики, пропал интерес к пафосным тусовкам и у многих мировых производителей. Они предпочитают самостоятельно устраивать презентации новых авто — когда и где им выгодно, при полном отсутствии назойливых конкурентов, попутно экономя немалые суммы на отказе от участия в крупных выставках.
На зыбком песке
В судорожных попытках нащупать пути к возрождению некогда многолюдных автосалонов, организаторы обратили свои взоры к стране шейхов, нефти и газа. Вероятно, они надеются ошеломить и затем беспрепятственно окучить неискушенных и богатых обитателей пустыни. Выставка расположится в пяти павильонах общей площадью 2900 кв. м. Министерство туризма Катара рассчитывает, что она привлечет 200 тысяч посетителей. Dum spiro spero.
На автосалон приедут самые известные мировые бренды. Однако им придется поумерить свой снобизм. Соседствовать BMW, Mercedes-Benz, Audi и прочие западные компании будут здесь с Chery, Exeed, Omoda и даже Vinfast.
Мне почему-то кажется, что ни черта путного из этой затеи не получится. Свои «Крузеры» арабы и так купят — безо всяких выставочных потуг и танцев с бубнами.