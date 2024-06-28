Международный втосалон в Пусане-2024: мощь, шок, изумление

Наверняка вы даже не слышали о том, что в Пусане проходит ежегодная международная автовыставка. А между тем, корейцы действительно «делают вещи». И в этом году в Стране утренней свежести решили расширить экспозицию под стать новым трендам в машиностроении, продиктованным диджитализацией, электрификацией и прочими «зелеными» тенденциями. Портал «АвтоВзгляд» оценил достижения азиатов и готов поделиться впечатлениями.

В своем новом формате экспозиция получила название BIMOS, как дань чести и уважения интеллектуальной мобильности, ставшей неотъемлемой составляющей суперсовременного автопрома.

На тусовку слетелись эксперты и представители ведущих мировых брендов, каждый из которых козырял передовыми разработками в области умных транспортных средств и всем, что с ними связано. Выставка — на секундочку! — каждый Божий год собирает не менее 1 000 000 гостей из разных уголков планеты. А ведь здесь действительно есть, на что посмотреть...

Возьмем, к примеру, премиальный бренд Genesis, успешно отпочковавшийся от головной марки Hyundai, который выкатил концептуальную модель X Gran Racer Vision Gran Turismo, призванную «полностью перевернуть представление потребителей о настоящей люксовой мобильности». Еще бы, ведь за основу взят прототип для знаменитого гоночного симулятора Gran Turismo, готовый похвастать агрессивным силуэтом, фронтальной диодной оптикой, «перетекающей» в боковые панели, увеличенным сплиттером и огромным задним диффузором.

Интерьер и вовсе космический. Пилота встречает интерактивный панорамный интерфейс управления, раллийный штурвал и структурные элементы оформления в стиле «техно-минимализм». Но самое главное — в моторном отсеке, где поселился могущественный V6 с электрическим наддувом, «выдающий» сумасшедшие 1540 сил и 1424 Нм тяги! Как вам такая «пушка-гонка»?

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Впрочем, не менее восторженные отзывы получил первый корейский гиперкар, собранный вручную. Эдакий азиатский ответ легендарному Ferrari предъявила компания Oullim Motors, явившая на суд мировой общественности модель Spirra Crezity, способную развивать первую «сотню» с места менее, чем за 2,9 секунды. Отдельной похвалы заслуживает дизайн этой «ракеты», выполненный в стилистике национального флага Южной Кореи.

Что касается более приземленного Hyundai, то знаменитая марка представила в Пусане целую россыпь увлекательных новинок. В их числе: освеженные электрокары Ioniq 5, совершенно новый Ioniq 6, а также компактный кроссовер Kona EV, созданный при участии выдающейся инжиниринговой школы Casper Electric.

Соратники по цеху в лице Kia презентовали обновленный электрический недокроссовер-перехетчбэк EV6 с новой дизайнерской философией, выраженной в рубленных гранях и эксцентричных линиях кузовных панелей. Кроме него, компания представила новые EV3 и EV6, умеющие контактировать с единой экосистемой и обмениваться данными через глобальную Паутину.

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Как видно, не только китайцы работают над инновациями, пытаясь подмять под себя мировую автоиндустрию. Причем в отличие от них, корейцы уделяют внимание качеству и, что немаловажно — мелочам, а вместе с тем не пытаются брать нахрапом, выкидывая на рынок одноразовые поделки по принципу «лишь бы продать». Эти ребята действительно имеют долгосрочные планы, планомерно взращивая репутацию и уверенно воплощая в серии поистине уникальные проекты.