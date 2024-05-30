Коммерческий транспорт завтрашнего дня представили на выставке СOMvex-2024

В столице открыла двери впечатляющая выставка коммерческого транспорта и логистических решений СOMvex-2024, где на 25 000 квадратных метрах можно своими глазами увидеть, пожалуй, важнейшие тренды и ключевых игроков современном российском рынка комтранса. Прогулявшись по залам и пообщавшись с участниками, коих насчитывается более сотни, некоторая картинка о происходящем на наших дорогах и в российском бизнесе начинает складываться. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Наибольший урон от введенный в 2022 году и вводимых по сей день санкций получил именно сегмент коммерческого транспорта: лидеры ушли, российские предприятия быстро нарастить производство не смогли — да и никто бы не смог — а обслуживать огромный парк страны на 9 часовых поясах стало некому и нечем.

Ко всему вышеперечисленному следует добавить еще и кратный рост цен на запчасти и расходники, которые плавно, вместе с исчерпанием остатков на складах, переходят в дефицит. Короче говоря, все шансы на полный обвал отрасли имелись. Но вышло иначе. Впрочем, как всегда.

Во-первых, свято место пусто не бывает, а на место ушедших тут же пришли новые. Да, не столь качественные и надежные, зачастую сложные в обслуживании по самым разным причинам, но пришли. И начали обживаться. Во-вторых, нарастили производство отечественные заводы: и Нижний, и Челны, и Миасс, и братский в полном смысле слова Минск.

Нарастили крепко, зачастую открывая и наполняя новые для себя ниши. В-третьих, наладили поставки запчастей, обслуживание и ремонт той техники, что уже была в России: логистика поставок выстроилась, цены успокоились и замерли в новом, но уже поддающемуся расчету диапазоне.

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Проблемы есть, но они не просто решаемые, а уже во всю решаются — вот о чем в первую очередь СOMvex-2024. На выставке многолюдно: это и руководители предприятий, и завгары, и дилеры, и партнеры — действующие и будущие. Львиная доля представленной продукции — российские товары, сделанные в России и для российского рынка: из 114 стендов более сотни — наши.

В первую очередь посетители со всей страны съехались смотреть грузовой транспорт — таких 92%. Так же интерес представляет прицепная техника, автобусы, легкая коммерческая техника (LCV), надстройки и, конечно, сервис.

Последний играет в этом сегменте важнейшую роль: для комтранса возможность оперативного ремонта и бюджетного содержания автопарков всегда в приоритете. Об этом партнеры договариваются в первую очередь, еще до покупки машин.

Максим Рудометкин, менеджер отдела маркетинга «Белый ветер», эксклюзивного дистрибьютора магистральных тягачей Dongfeng в России, рассказал порталу «АвтоВзгляд», что ситуация сегодня в корне отличается от той, что сложилась в 2022 году:

Фото портала АвтоВзгляд.

— Во-первых, — говорит он, — крепко подтянулись отечественные производители. Невозможно за один день в разы увеличить производство машин, но постепенно, день за днем, их выпуск растет. Российским автопаркам и автовладельцам очень важно получить весь комплекс: от продажи под ключ до обслуживания и гарантии.

У нас сейчас 85 дилеров по всей стране, мы сумели создать огромный, свыше 3000 наименований, склад, представить вполне гармоничную и достойную линейку новых тягачей, состоящую из четырех машин. Даем гарантию: 2 года на мотор и КП, год — на всю машину.

Раньше компания занималась Volvo и Scania, поэтому наши клиенты привыкли к высокому классу продукции. Дотягивают ли китайцы? Сложный вопрос: за последнее время мы внесли 200 доработок в ту продукцию, которой занимаемся. Это много, но это не предел. Надо двигаться дальше.

С другой стороны, новый европейский тягач сейчас обойдется в 18-20 миллионов рублей. Мы предлагаем машины за 10 000 000. Они создаются не для Китая, а для импортных рынков: России, Африки, Латинской Америки. Китайцы — ребята очень оперативные, отзывчивые, в хорошем смысле этого слова. Думаю, что скоро их машины ничем не будут уступать европейским. С другой стороны, рынок уже успокоился относительно, началась продуктивная работа, в которой и наши заводы не отстают, наращивают объемы. Надо успевать, ниша заполняется очень быстро, — объясняет ситуацию г-н Рудометкин.

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На стендах отечественных предприятий очень многолюдно: в сегменте стабильность и соблюдение гарантийных обязательств резко возросли в цене после массового исхода импортеров. А простой, хоть по причине ожидания запчастей, хоть по иным «веским» — это потери, которые никто не компенесирует.

Лизинговой компании не важно, стоит машина или работает: плати. Вторая причина — адаптация для тяжелых российских условий эксплуатации: многие китайские продукты просто не готовы к такому климату, дорогам и топливу. Не готовы и к перегрузкам, без которых в России не работают. Оттого на стендах КамАЗа, «Урала», МАЗа и ГАЗа особенно многолюдно. Да и посмотреть, объективно говоря, есть на что!