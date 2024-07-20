MIMS Automobility Moscow-2024: между прошлым и будущим

В середине августа в Первопрестольной стартует крупнейшая в стране выставка автозапчастей и товаров для послепродажного обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow-2024, а уже в декабре пройдет новое мотор-шоу RIAS. И в этой связи портал «АвтоВзгляд» решил вспомнить историю автомобильных выставок, которая началась более ста лет назад, все это время отражая эволюцию автоиндустрии, предоставляя производителям площадку для демонстрации новых технологий и укрепления позиций на рынке.

Первая в мире автовыставка, организованная Альбером-де Дионом, прошла в 1898 году во Франции. В итоге Парижский автосалон стал ежегодным событием, привлекая множество участников. С середины XX века мотор-шоу в Детройте, Франкфурте и Токио также получили широкую известность, укрепляя свои позиции как важнейшие события в мировом автостроении. И сегодня они стали глобальными мероприятиями, привлекая внимание миллионов посетителей и представляя ключевые новинки и концептуальные авто.

Современные автоэкспозиции акцентируют внимание публики на экологических инновациях, электрических и автономных транспортных средствах. Такие компании как, скажем, Tesla, активно используют их в качестве инструмента представления и продвижения своих передовых технологий, что способствует ускорению перехода к более экологичным видам транспорта. Но и производители традиционных ТС с ДВС не отстают, привлекая посредством подобных мероприятии новых покупателей и популяризируя свои новинки.

— Сам факт участие в автомобильных выставках является важным показателем позиционирования компании и демонстрацией намерений автопроизводителя, — уверен генеральный директор компании ITEMF Expo, организатора MIMS, RIAS и других автомобильных выставок в России Анна МАНВЕЛОВА. — Представленные новинки и подробности презентаций становятся предметом заголовков и статьей на недели вперед. Для участников такие шоу позволяют получить поддержку журналистов, блогеров, произвести впечатление на автолюбителей. Что в текущей ситуации особенно актуально для России. Ведь отечественный авторынок значительно изменился в результате известных событий и, по сути, формируется заново. И перед автопроизводителями, работающими в нашей стране, стоит задача не просто получить масштабный PR, но и познакомить покупателей со своим модельным рядом, философией конкретного бренда, его ценностями. Таким образом участники автосалона не только привлекают новых покупателей, но и реализовывают долгосрочную маркетинговую политику...

Генеральный директор компании ITEMF Expo Анна МАНВЕЛОВА.

Иными словами, в текущих реалиях значение Russian International Automobility Show недооценить нельзя. Особенно если учесть, что Россия имеет свою уникальную историю проведения автовыставок, которая началась в начале XX века и продолжается до наших дней.

Напомним, что первый отечественный автосалон случился в Санкт-Петербурге в 1907 году при поддержке Императорского Российского автомобильного общества. И стал значимым событием в истории российской автопромышленности, представив первые отечественные автомобили и новинки зарубежных производителей.

После революции 1917 года автопром страны активно развивался. И в 1925 году в Москве состоялась Первая всесоюзная автомобильная выставка, демонстрируя первые советские авто и став важным шагом в развитии отрасли. В 30-е годы прошлого века подобные экспозиции стали регулярными, служа партии и правительству площадкой для пропаганды технического прогресса и демонстрации достижений советской индустрии.

А, скажем, в 1957 году в Москве в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошла одна из крупнейших в СССР автомобильных выставок, собравшая автомобили со всего мира. Что укрепило международные связи державы и подтвердило достижения советских автостроителей.

Фото ТАСС.

После распада Советского Союза в 1991 году автомобильная индустрия России переживала не самые лучшие времена. Однако уже в 1992 году в Москве прошла первая постсоветская выставка под названием «Мотор Шоу» (Moscow International Motor Show, MIMS), ставшая крупнейшим событием автомобильной жизни России и СНГ. В ней приняли участие как местные, так и зарубежные производители, включая АВТОВАЗ, ГАЗ, Ford, BMW и ряд других брендов.

В XXI веке существенный вклад в автоиндустрию внесла компания ITEMF Expo, созданная лидирующими организаторами выставок ITE Group и Gefera Media (бывшая Messe Frankfurt Rus). Благодаря сотрудничеству с крупнейшими в этом сегменте иностранными партнерами, компания создала уникальную возможность для продвижения продукции всех секторов автопрома.

Правда, к концу 2010-х годов выставки автомобилей в формате салона стали менее популярны, но стали набирать обороты такие локальные тематические шоу-кейсы как, например, тюнниг-проект Auto Tuning Show, Автоэкзотика, шоу ретро-автомобилей Old Timer Gallery.

COVID-19 внес значительные изменения в проведение автовыставок по всему миру. В 2020 году многие мероприятия были отменены или перенесены, что спровоцировало развитие цифровых форматов. Так, MIMS-2020, которая к этому времени уже стала специализироваться на автозапчастях и расходных материалах для ремонта и обслуживания ТС, «вышла в люди» в онлайн-формате.

Фото globallookpress.com

Но подобные интернет-эксперименты доказали свою несостоятельность из-за отсутствия живого общения «лицом к лицу», к которому привыкли посетители и участники. Поэтому после окончания пандемии привычный формат офлайн-проведения быстро вытеснил цифровые нововведения. На данный момент повторный интерес к организации автосалонов обусловлен стремлением компаний к восстановлению деловых контактов, выходом на российский рынок большого количества новых автопроизводителей и брендов, а также возросшим интересом к новым технологиям и продуктам в автоиндустрии.

— В 2022 российский авторынок был вынужден полностью поменять свою структуру, — комментирует ситуацию г-жа Манвелова. — От системы, формировавшейся на протяжении последних 30 лет, пришлось отказаться, что повлекло за собой практически полное обновления и предложения, и изменение потребительских привычек. Внимание россиян снова устремилось к автомобильной отрасли, поэтому необходима эффективная площадка для знакомства автомобилиста с новыми моделями и производителями с одной стороны, и возможность эффективной маркетинговой коммуникации автопроизводителей с целевой аудиторией с другой. В 2023 году мы провели демо-версию автосалона в рамках выставки MIMS Automobility Moscow. Это позволило нам проверить на практике и подтвердить интерес аудитории к формату автосалона...

Выставочная индустрия всегда чутко реагирует на изменения рынка, поэтому, удовлетворяя сформировавшийся запрос, в 2024 году пройдет новая автомобильная выставка RIAS, в рамках которой будут представлены модели автомобилей, доступные на российском рынке. Также, дилерское сообщество представит автомобили, ввозимые по схеме параллельного импорта.

И заканчивая этот краткий экскурс в историю автомобильных выставок, можно сказать, что они остаются важной частью автомобильной культуры, способствуя обмену инновациями, укреплению международных связей и продвижению новейших технологий. В России они играют ключевую роль в развитии автопромышленности и поддержании интереса к автотранспорту, начиная с первых событий в начале XX века и заканчивая современными международными автосалонами.