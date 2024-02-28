Женевский автосалон-2024: как китайцы помогли провалиться европейскому автопрому

После трехлетней заморозки из-за пандемии коронавируса, ключевая выставка достижений мировой автоиндустрии состоялась в Катаре, и вот только сейчас экспозиция вернулась в Женеву. Правда, воскресшее мотор-шоу оказалось больше похоже на его похороны. А помогли сгинуть европейскому автопрому вездесущие китайцы. С подробностями – портал «АвтоВзгляд».

Некогда главный на планете Женевский автосалон, открывший свои двери 26 февраля, действительно удивил. И совсем не умопомрачительными экспонатами, а их отсутствием. Если раньше здесь проводили свои премьеры гранды мирового автопрома, то теперь их попросту не осталось. Выставку проигнорировали премиальные Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Jaguar Land Rover, а также более приземленные, но крепкие Toyota и Volkswagen. Да что там говорить: даже всенародные Hyundai и Kia «забили болт» на европейское мотор-шоу.

Свои поделки от Старого Света привезли лишь французы в лице Renault и их же румынские родственники из Dacia. С японской стороны исполнила соло Isuzu, а с американской – никому неизвестный электромобильный лейбл Lucid. Причем никто из них радикально нового ничего не показал. Если, конечно, не считать безвкусные сочинения на тему тюнинга и дизайна, предъявленные утратившей авторитет Pininfarina и его так и не заполучившей Klausen. Вот, собственно, и все. Что ж, помянем…

Lucid. Фото globallookpress.com

Зато весьма энергично подхватили руль китайцы, решившие навязать увядающей Европе свое виденье инновационных железных коробочек о четырех дверях. И, пожалуй, главным гвоздем программы стала марка BYD, покорившая мир своими электромобилями. Правда, на сей раз азиаты похвастались гибридом, коим оказался кроссовер с модельным именем Seal, чья силовая установка включает в себя бензиновый двигатель мощностью 110 л.с. и электромотор с отдачей под 200 «скакунов».

Но если модель, позиционирующаяся массовой, уникальностью не блеснула, то вот пятиметровый премиальный минивэн D9 от родственного суббренда Denza – еще как! Гибридный 407-сильный «бус» упаковали так, что закачаешься: электроники здесь больше, чем гостей на нынешнем Женевском салоне. Автопилоты-самопарковщики, массажи-вентиляции, мобильный кинотеатр и офис на колесах – вот, что представляет из себя китайская новинка, пародирующая дизайном канувшую в Лету Toyota Alphard.

0/0 YangWang U8

Впрочем, куда любопытнее брутальный полноприводный внедорожник YangWang U8, способный преодолевать водоемы, разворачиваться на месте и разменивать первую сотню с места чуть больше, чем за три секунды! Да, внешность у автомобиля, конечно, на любителя, но 1200-сильная электрическая установка на «новый Hummer» уже не вставляет. Даже несмотря на то, что его усердно рекламировал сам «Терминатор», который Арнольд Шварценеггер.

А вот некогда британская, а ныне «поднебесная» марка MG выкатила новинки, построенные вокруг электрокаров Rising, также принадлежащих китайскому гиганту SAIC. Лифтбэк MG9 козыряет футуристичным дизайном, полным приводом и электротягой на 544 л.с. Кросс-купе S9 чуть «бюджетнее» – с приводом на заднюю ось и установкой мощностью под 340 «лошадей».

Фото globallookpress.com

А знали ли вы о существовании бренда IM? А он есть! И тоже, кстати, принадлежит SAIC при поддержке бога интернет-торговли Alibaba. Модель L6, отдаленно напоминающая детища Porsche после неудачного свидания с Ferrari, щеголяет огромными дисплеями в салоне и 515-сильным электродвижком под капотом. Дальнобойность спортивного седана – без малого 800 километров. Похоже, родитель Tesla Илон Маск в окружении коллег из Lucid Motors закуривает в сторонке все чаще. Как, собственно, и весь западный автопром, который уже даже не медленно, но верно идет ко дну. Аминь.