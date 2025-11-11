Время приключений: на выставке «Поехали» соберутся все, кому не сидится на месте

Поймать кураж и запланировать свое следующее большое путешествие автотуристы в этом году смогут с 14 по 16 ноября. В это время КВЦ «Патриот ЭКСПО» превратится в эпицентр жизни для всех, чье сердце рвется в дорогу. Легендарная «Мотозима», отмечающая свой десятилетний юбилей, пройдет рука об руку с выставкой «Поехали», чтобы представить безграничный мир приключений — от мощных внедорожников и уютных автодомов до стремительных мотоциклов и снаряжения для покорения стихий.

В этом году экспозиция обещает быть самой грандиозной за всю историю. Гости первыми увидят долгожданные новинки техники и познакомятся с брендами, которые только выходят на российский рынок. Вот лишь несколько примеров.

Компания «Высокотехнологические разработки» привезет первую в мире гибридную аэролодку «Роза ветров», а KwadrX покажет мотобуксировщик X-DOG. Любителей трансформаций ждет сюрприз — квадроцикл, легко превращающийся в снегоход.

Всего же свои двери для посетителей распахнут сотни компаний, включая таких гигантов, как Honda, Royal Enfield и «Урал», который развернет масштабную ретроспективу своих мотоциклов. Но «Поехали» — это далеко не только техника. Это живое пространство для ярких эмоций.

Фото организаторов

За пределами павильонов раскинется зона тест-драйвов, где можно будет испытать понравившийся транспорт. А для юных исследователей построят специальную эндуро-трассу с мастер-классами по кастомизации деревянных мотоциклов. Традиционно разыграют новенький байк от столичного Дептранса.

Впервые на выставке вручат премию «Амплитуда» для самых ярких путешественников, чьи имена выбирали всем миром. А главной точкой притяжения станет большая сцена, где выступят известные блогеры и профессиональные искатели приключений: Никита Project18, Explosive Mike, Ксения EXTREME. CHECK и десятки других. Они поделятся личным опытом, дадут ценные советы и раскроют планы на будущие экспедиции. Особый вечер ждет гостей в пятницу — в этот день организаторы поднимут бокалы в честь десятилетия культовой «Мотозимы».

Выставка «Поехали» состоится, повторим, 14 — 16 ноября в КВЦ «Патриот ЭКСПО» по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, парк «Патриот». Для удобства гостей от станции МЦД «Сколково» будет курсировать бесплатный автобусный трансфер. Вместе с «Поехали» на одной площадке пройдут и другие знаковые события: «Московское Автошоу», «Лодки Экспо», «Вездеходер» и «Ножевая культура». Это три дня, которые полностью изменят ваше представление об отдыхе.