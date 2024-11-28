Выставка «Вездеходер-2024»: «бездорожная» Россия во всей красе

Всемирное безумие тотального перехода на «зеленые» транспортные средства добралось и до такого сегмента рынка, как вездеходы. То есть до техники, которой, казалось бы, и делать нечего на крутом бездорожье без мощных классических двигателей. Ан нет — на выставке «Вездеходер-2024», которая пройдет в столичном «Экспоцентре» с 29 ноября по 1 декабря, вы увидите и такое «чудо света». Впрочем, тут, как выяснил портала «АвтоВзгляд», покажут много новинок, которые заинтересуют и поклонников традиционных транспортных средств, созданных для покорения отечественных направлений.

Что покажут на главном событии года в мире вездеходов

Так, организаторы шоу обещают, что тут можно будет познакомиться с самыми, по их словам, «современными разработками российских конструкторов: бортоповоротными вездеходами, на шинах низкого давления, на гусеницах, вездеходами-переломками и даже техникой повышенной проходимости с возможностью дистанционного управления».

В частности, на «Вездеходере-2024» можно будет впервые увидеть гражданскую версию пикапа АГ-34, показанного в качестве тактического пикапа на выставке «Армия-2023». Наверняка привлекут внимание публики и квадроцикл с повышенной проходимостью Venom 4х4, снегоболотоход «Секач», уникальный роботизированный транспортировщик «Калужанин МК-750», аэролодка Alligator, неповторимые вездеходы Fenix, «Сокол» и «Север», а также другая техника для ценителей доступной охоты, рыбалки и работы в экстремальных условиях.

Кстати сказать, одновременно с выставкой «Вездеходер-2024», в «Экспоцентре» пройдут еще четыре мероприятия: «Поехали», «Мотозима», «РЕактивный отдых» и «Этноскоп».