Выставка «Вездеходер-2024»: «бездорожная» Россия во всей красе

Так, организаторы шоу обещают, что тут можно будет познакомиться с самыми, по их словам, «современными разработками российских конструкторов: бортоповоротными вездеходами, на шинах низкого давления, на гусеницах, вездеходами-переломками и даже техникой повышенной проходимости с возможностью дистанционного управления».
В частности, на «Вездеходере-2024» можно будет впервые увидеть гражданскую версию пикапа АГ-34, показанного в качестве тактического пикапа на выставке «Армия-2023». Наверняка привлекут внимание публики и квадроцикл с повышенной проходимостью Venom 4х4, снегоболотоход «Секач», уникальный роботизированный транспортировщик «Калужанин МК-750», аэролодка Alligator, неповторимые вездеходы Fenix, «Сокол» и «Север», а также другая техника для ценителей доступной охоты, рыбалки и работы в экстремальных условиях.
Кстати сказать, одновременно с выставкой «Вездеходер-2024», в «Экспоцентре» пройдут еще четыре мероприятия: «Поехали», «Мотозима», «РЕактивный отдых» и «Этноскоп».