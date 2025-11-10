Забудьте про скуку: в ноябре Москву накроет большой автомобильный праздник

Всем, кто помнит запах бензина и восторг от живых автосалонов конца 90-х — приготовиться! С 14 по 16 ноября 2025 года в КВЦ «Патриот Экспо» пройдет событие, которое вернет ту самую, неповторимую атмосферу. «Московское Автошоу» — это не просто выставка, а настоящая битва моторов и праздник для всех, кто с бензином в крови.

В столице на одной площадке пройдет сразу девять масштабных авто-, мото- и других выставок

Что будет? Все и сразу! Представьте: под одной крышей соберутся гиганты отечественного и мирового автопрома, будут представлены экспозиции крутейшие тюнинг-ателье, дерзкие стартапы и легендарная ретротехника. От прорывных электрокаров до монстров бездорожья с выставок «Вездеходер» и «Поехали» — здесь будет на что посмотреть. А заодно и отметить 10-летний юбилей легендарной уже «Мотозимы»!

Гостей ждут настоящие автомобильные легенды. LADA приготовила сюрпризы, а на отдельной экспозиции можно будет увидеть уникальные автомобили гениального советского инженера Эдуарда Лорента, каждый из которых — ходячая история. Ценителей роскоши поразит электрический Rolls-Royce, а фанатов нестандартных решений — тюнингованный до небес минивэн Zeekr 009 от российского ателье.

Но и это еще не все. Гвоздем программы станет встреча с настоящей звездой экрана — культовый фильм «Хот Род Летающий кирпич» покажут прямо на шоу, и тут же можно будет увидеть главного героя ленты — безумный спорткар Flying Brick известного российского дрифтера Сергея Кабаргина.

Фото организаторов

Здесь не принято стоять в стороне. Можно испытать драйв, записавшись на тест-драйв, чтобы почувствовать характер новинок. Для смельчаков приготовлены соревнования по флэт-треку на минибайках. Это будут гонки на выбывание, где адреналин зашкаливает, а главный приз того стоит.

Пока одни жгут резину, другие станут зажигать в залах деловой программы. Эксперты, чиновники и звезды автомира будут ломать головынад самыми острыми темами. Они обсудят, как законы о тюнинге влияют на отрасль и какие транспортные решения нужны суровому Северу в рамках специального форума.

Параллельно с «Автошоу» вас ждет калейдоскоп других мероприятий: выставки «Ножевая культура», «Этноскоп», «Рыболовер» и другие. Скучно точно не будет. Встретимся в парке «Патриот"14-16 ноября 2025 года.