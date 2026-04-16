Выставка «Мотовесна-2026»: SUV в мире скутеров, багги на драйве, умные велошины

Так, экспозиции участников заняли все локации крытых павильонов и значительную часть уличного пространства одного из самых современных выставочных комплексов страны. Что касается аудитории, то общее число посетителей превысило 100 000 человек! Впрочем, это неудивительно, ведь совместно с «Мотовесной» здесь прошло еще несколько связанных с ней проектов: «Велокульт», «ЕДрайв» и «РЕактивный отдых». Все эти мероприятия посвящены современным технологиям, а также технике для активного отдыха, велоиндустрии, электро- и мототранспорту. Своими впечатлениями о шоу делится корреспондент портала «АвтоВзгляд».

На днях в подмосковном КВЦ «Патриот ЭКСПО» с большим успехом прошла юбилейная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна-2026». Стартовавшая 10 лет назад как смелый проект вне привычных летних рамок, идея слияния мотокультуры и бизнеса с годами набрала обороты и к настоящему времени приобрела верную и постоянно пополняемую аудиторию. Достаточно сказать, что нынешнее праздничное мероприятие продлилось четыре дня, побив предыдущие рекорды.

Одной из примечательных особенностей «Мотовесны-2026» стала организация большого количества площадок для тестирования понравившейся техники. А ее, надо признать, было действительно много. Свои модели представили такие известные производители, как Stels, Voge, Loncin, Zontec, Cycljne, Kayo, Ataki, Groza, Sharmax, Benda, QJ MOTOR, TGB, Segway, Aodes, Progasi, Motoland, Fuego, Kove, Yacota, KTM, Ninebot, «Русская механика», «Урал» и многие другие.

Кроме того, посетителей ждали различные мастер-классы, зрелищные и яркие выступления мотофристайлеров и стантрайдеров, а также специальные соревнования в дисциплине «СуперЭндуро». Приличную аудиторию регулярно собирала и культовая площадка Custom&Tuning Show. Здесь было представлена масса различных авторских мотоциклов от мастеров кастомайзинга из России и ближнего зарубежья.

БАГГИ, БАЙКИ И НЕ ТОЛЬКО...

Наш обзор техники начнем с компании Sharmax, которая представила свои модели квадроциклов и мотоциклов, среди которых демонстрировались сразу две новинки. Так, публике был впервые представлен быстрый легкий внедорожный багги Xforce 1100 Sport, который может развить на бездорожье скорость более 127 км/ч.

Багги сегодня популярны во всем мире, поскольку они маневренны и предназначены для преодоления самых различных препятствий, поэтому данная модель, с большой вероятностью, будет интересна и на нашем рынке. В арсенале новинки — 4-тактный V-образный мотор с мощью 93-х «лошадок», выдающих до 95 Н·м крутящего момента. Для повышения надежности агрегата в него интегрированы система питания Bosch EFI и жидкостное охлаждение, обеспечивающие стабильность работы даже в экстремальных условиях.

Кроме того, представители Sharmax представили новый электрический четырехместный компактный гольф-кар Sharmax 5000 4 Seater Pro. Отличительной особенностью этого автомобильчика является его силовая установка на основе электродвигателя переменного тока (AC). Такой мотор мощностью всего 5 кВт обеспечивает плавный и уверенный разгон.

Источником питания новинки служит оригинальная литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея собственной разработки. Запаса ее емкости хватает на 60 км на одной зарядке, причем пополнять емкость гольф-кара можно от любой стандартной бытовой розетки напряжением 220 В. Достигается это за счет встроенного зарядного устройства (ЗУ).

ЮБИЛЕЙНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Весьма масштабно на юбилейной «Мотовесне» отметилась и китайская компания Loncin Motor Co. Напомним, что сегодня эта фирма входит в топ‑5 крупнейших производителей мототехники в Поднебесной, а также в список ведущих мировых изготовителей мотоциклетных двигателей. В нынешней экспозиции Loncin был представлен широкий модельный ряд квадроциклов семейства XWolf, включающий в себя модели 200-й серии, а также серий 300 Max, 550L, 700L, 700L Mud и 1000.

В ходе выставки представители компании организовали для поклонников марки встречу со спортсменами из команды MUD Racing, которая тестировала квадроциклы Loncin XWolf 1000 MUD. Тест-пилоты команды напрямую могли поделиться своими впечатлениями об этой технике и дать владельцам техники свои советы по ее эксплуатации и обслуживанию.

Сразу несколько новинок можно было увидеть и на стенде торговой марки Voge. Одна из них — фирменный спортивный мотоцикл серии RR500S, отличающийся, помимо агрессивного дизайна и продуманной эргономики, 4-хцилиндровым двигателем объемом 475 кубиков. Такой мотор обеспечивает уверенное ускорение и плавную тягу, что делает поездки на нем комфортными как в городе, так и на трассе.

Публике также показали и новый максискутер Voge SR450X, позиционирующийся как «SUV в мире скутеров». Что неудивительно, ведь он позволяет совместить в себе одновременно и городскую практичность, и возможности для легких приключений на бездорожье. Кроме того, посетителям выставки впервые показали две модели из линейки круизеров: легкий CU250 и классический CU625.

СО СВОЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ

Отметим, что ежегодно начало работы выставки «Мотовесна» фактически дает старт подготовки к летнему сезону, причем не только для байкеров, но и любителям мото- и автопутешествий. Кстати, по этим направлениям активного отдыха тоже было зафиксировано немало новинок. В частности, большой интерес любителей дальних вояжей вызвало оборудование марки Berkut, разработанное для автономного электроснабжения кемперов и домов на колесах. Специально для этого на стенде был выставлен фирменный жилой прицеп, служивший и переговорной зоной, и демомобилем для презентации оборудования.

Так, один из вариантов электропитания был реализован на базе многоцелевого компактного энергомодуля Berkut Specialist PSL-1500 Plus. Этот комплекс можно задействовать и как источник тока с напряжением 12 В, и как станцию с бытовым переменным напряжением 220 в. Кроме того, аппарат можно с успехом применять и как многофункциональное ЗУ, и как аварийный «пускач» для мотора при разряде штатного АКБ.

Второй вариант автономного энергообеспечения мобильного дома был реализован на основе AGM-батареи большой емкости (Steco 95 Ач), фирменного зарядного устройства Berkut серии DC-DC и компактного, но мощного (1000 Вт) инвертора INV-1000. Последний преобразует постоянное напряжение АКБ в переменную «чистую синусоиду» электросети 220 В. Схема с использованием ЗУ серии DC-DC дает возможность прямо в пути заряжать от сети автомобиля любые батареи, включая АКБ гелевого, AGM- или даже LiFePO4 типа.

При этом зарядки DC-DC, а также инвертор INV-1000 оснащены контроллером для интеграции с солнечными батареями, что расширяет возможности применения устройств. Все представленные новинки имеют многоуровневую систему защиты, в том числе от короткого замыкания, перегрузок по току и перегреву, а также неправильного подключения полярности.

ГЛУБОКИЙ РАЗРЯД НИПОЧЕМ!

Наверняка запомнится «Мотовесна-2026» и широким показом самых разнообразных типов аккумуляторов, используемых как в мототехнике, так и в других видах транспорта для активного отдыха. Например, российская компания «Энергон» представила расширенный спектр АКБ из новой линейки Delta N, выпускаемых для малой техники. Это одна из свежих разработок компании, о которой потребители впервые узнали еще год назад.

Сейчас же фирма привезла уже целую линейку батарей емкостью от 3,5 до 18 Ач и стартерным током от 90 до 380 А. Аккумуляторы созданы на основе натрий-ионных технологий, что повышает их надежность. Они не боятся деформаций, проколов, коротких замыканий и глубокого разряда и могут работать в температурном диапазоне от -40 до +80 градусов С. При этом они заметно легче свинцовых аналогов и могут использоваться в мотоциклах, квадроциклах и в другой технике.

Впрочем, как бы ни были привлекательны инновационные батареи, их свинцовые аналоги еще не скоро сдадут свои позиции в сегменте востребованных мотоциклетных АКБ. Здесь в первую очередь идет о стартерных AGM-аккумуляторах, давно и хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации, так как они тоже не боятся глубокого разряда, повреждений корпуса, переворотов и опрокидываний. Среди батарей этого типа также было отмечен ряд интересных новинок.

В частности, в ходе выставки на суд широкой публики впервые были представлены несколько модификаций мотоциклетных AGM-батарей французского бренда Steco. Отметим, что в нашу страну АКБ данной марки поставляются вполне официально. Суть в том, что эксклюзивное право на их импорт приобрела одна российская компания, занимающаяся поставками аккумуляторов из-за рубежа.

МОТОР НА ТРАССЕ НЕ ПОДВЕДЕТ!

Обзор транспортной тематики юбилейной «Мотовесны» был бы неполным без упоминания некоторых сервисных разделов, где традиционно демонстрируются разнообразные расходники, включая смазочные материалы. Повышенный интерес пользователей к этой категории продуктов вполне объясним, потому как без них немыслима эксплуатация любой мототехники, не говоря уже о транспорте повышенной проходимости.

В этом востребованном сегменте тоже был зафиксирован ряд интересных экспонатов. К их числу, например, стоит отнести разнообразные средства автохимии и моторные масла, представленные одним из российских импортеров продукции Liqui Moly (Германия). Здесь в ассортименте были представлены смазочные материалы, специально разработанные для различных категорий байков и квадроциклов.

В частности, повышенное внимание поклонников экстремальных байкерских гонок вызвала синтетическая моторная смазка Motorbike 4T Offroad 10W-40, специально разработанная для внедорожной мототехники. Как отмечается в описании продукта, этот лубрикант универсален по своему применению. Благодаря комплексу особых присадок, он подходит для высоконагруженных силовых агрегатов с «мокрым» и «сухим» сцеплением, включая движки с различными вариантами охлаждения.

Более того, данное «внедорожное» масло можно использовать не только в 4-тактных моторах большинства кроссовых мотоциклов и эндуро, но и заливать в двигатели квадроциклов и мотовездеходов класса SxS, а также снегоходов различных фирм-производителей.

ПОДРЕГУЛИРУЕМ ДАВЛЕНИЕ!

Отметим, что уже не первый год на «Мотовесне» выставляются и известные производители колесной «обувки». Среди постоянных участников выставки стоит выделить отечественную компанию KAMA TYRES, которая в очередной раз успешно продемонстрировала аудитории ассортимент фирменных шин для квадроциклов и велосипедов. Скажем, в экспозиции этого крупнейшего российского производителя были представлены покрышки для квадроциклов Quadro ATM.

Одна из особенностей данной модели — возможность регулировки давления воздуха в широком интервале в зависимости от условий эксплуатации и проходимости по грунту. Кроме того, шины QuadroATM отличает оригинальный направленный рисунок протектора с усиленными блоками, что обеспечивает хорошие тяговые свойства даже при движении в сложных условиях бездорожья.

Кроме того, в своей нынешней экспозиции KAMA TYRES продемонстрировала две модели шин для велосипедной техники. В частности, для пользователей дорожных велосипедов были показаны шины Velta HT с рисунком протектора в виде округлых шашек, напоминающих рыбью чешую. Как показали испытания, такое исполнение увеличивает площадь контакта беговой дорожки с дорожным покрытием, обеспечивая уверенное сцепление на высокой скорости.

Другая модель, Velta MT, предназначена для велосипедов повышенной проходимости. Рисунок протектора этой шины отличают особые дренажные канавки, которые не только хорошо отводят воду, но и демонстрируют неплохой эффект самоочищения. В дополнение к этому, в беговой дорожке VeltaMT предусмотрены ромбовидные шашки с направленной к центру вращения геометрией, что обеспечивают колесам хорошее сцепление при движении по рыхлому грунту и гравийной дороге.