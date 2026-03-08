Мотосапы, плавающие «квадры», вечные фонари: чем удивили экспозиции охотничьих выставок

На днях в столичном регионе прошли сразу две масштабные тематические выставки: «Охота и рыболовство на Руси» и «Мир охоты и рыбалки», экспозиции которых заинтересовали изрядное число любителей активного отдыха на природе. Корреспондент портала «АвтоВзгляд», посетивший оба этих мероприятия, отметил ряд наиболее любопытных экспонатов.

Судя по всему, некий сумбур в выставочном движении, который наблюдался в столичном регионе в прошлые годы, ныне приобретает более четкие ориентиры. По крайней мере — в части выбора мест для мероприятий. Так, уже однозначно определилась локация выставки «Охота и рыболовство на Руси» — ВДНХ, где она, к слову, когда-то изначально и проводилась.

В свою очередь, «Мир охоты и рыбалки» давно и прочно обосновался в подмосковном «Крокус Экспо», поделив павильоны с экспозициями водной техники популярного «Московского Боут Шоу». Так что пришедшим сюда скучать явно не приходилось, благо посмотреть было на что.

НА ШИНАХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Хочешь не хочешь, но в современных условиях даже кратковременный вояж на охоту или рыбалку так или иначе будет связан с каким-нибудь видом транспорта. А потому любая техника повышенной проходимости, давно ставшая важной частью активного отдыха на природе, неизменно вызывают повышенный интерес у своих многочисленных поклонников. К тому же, в России фиксируется достаточно стабильный спрос на различный сезонный транспорт, будь то снегоходы, внедорожники, легкие гусеничные транспортеры или квадроциклы. Последние, надо отметить, занимали значимую долю всех транспортных экспозиций.

На фоне этой техники красочно выделялись бигфуты отечественного производства, а также модели «квадриков», обутые в колеса-пневматики. Среди них, например, особое внимание посетителей привлек оригинальный легкий мотовездеход «Сокол», созданный группой сибирских инженеров. Эта модель, оснащенная крышевой палаткой-пеналом, наверняка придется по душе многим охотникам, рыбакам или просто любителям экстремального внедорожья.

Большой интерес также вызвала одна из последних разработок российской компании Tinger. Речь о 5-местном плавающем колесном болотоходе серии TF4 Pro, построенном на переломной раме и шинах низкого давления. Этот аппарат, оснащенный 1.6-литровым вазовским движком, позволяет уверенно и комфортно преодолевать участки со сложным рельефом и водные преграды. Причем зимой при движении на воде он способен своим ходом выбираться из полыньи на лед.

УДИМ РЫБУ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Поскольку рыбалка, как популярный вид активного отдыха, напрямую связана с водной стихией, то транспортную составляющую нынешних выставок никак нельзя рассматривать в отрыве от разнообразных плавательных средств. А таковых, надо сказать, в этом сезоне демонстрировалось немало. К тому же, повторим, в соседнем зале первого павильона «Крокус Экспо» для всех желающих были открыты экспозиции водной техники от «Московского Боут Шоу».

Основная ее часть была представлена надувными и пластиковыми лодками различного калибра, а также плотами, катерами и, естественно, яхтами. Ряд экспозиций отметился оригинальными отечественными экспонатами, например, скоростными аэролодками различных модификаций, произведенными российскими предприятиями.

Поклонников активного отдыха на воде порадовали и разработчики популярных ныне сапбордов. Так, помимо множества прогулочных или спортивных моделей, представленных в этом сегменте, их ассортимент активно пополняют специальные модификации рыболовецких сапов.

Последние комплектуются комфортными креслами и соответствующим снаряжением, позволяющим крепить на судне удилища и прочую фурнитуру. Но и это еще не все — например, в рамках выставки «Мир охоты и рыбалки» пользователям были продемонстрированы отдельные модификации сапов, конструкции которых предусматривают возможность установки на них легких лодочных моторов различных типов, включая электрические.

БУДЕТ СВЕТЛО КАК ДНЕМ

Традиционно на «охотничьих» выставках свою продукцию предлагают и производители разнообразных походных аксессуаров и электронных гаджетов. В этом востребованном сегменте особый интерес посетителей всегда вызывают стенды с оборудованием, делающим активный отдых водных и авто- путешественников более комфортным и безопасным. Важно отметить, что, внедряя свои новинки, некоторые фирмы используют системный подход при разработке и производстве своих изделий.

Как пример здесь можно привести продукцию популярной марки Berkut. Этот отечественный бренд представил на выставке ряд аксессуаров и компактных приборов, позволяющих на привале быстро создать своего рода экосистему для автономного и, что немаловажно, комфортного проживания на природе. Чего стоит, например, один только многофункциональный кемпинговый светильник серии SCL-400L, отличающийся универсальностью применения.

По сути, это устройство представляет быстро собираемую систему освещения, монтируемую на легком и прочном штативе-«телескопе». Сам светильник у SCL-400L — это, так сказать, компиляция из трех съемных фонарей с автономным питанием, фиксируемых на головном терминале.

Последний оснащен практически вечной солнечной батареей, выполняющей роль ЗУ. При необходимости любой из плафонов можно отстегнуть от «базы» и использовать как независимый источник света (скажем, внутри палатки) или как блок питания. Он поможет зарядить телефон, планшет и другие гаджеты через выходы USB. При этом каждый фонарь имеет собственную литий-ионную батарею, заряжаемую либо от солнечных панелей, либо от внешнего источника питания.

ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТ НЕ ПОДВЕЛ

Учитывая транспортную специфику «рыболовно-охотничьих» экспозиций, сюда всегда приезжают и производители технических жидкостей и лубрикантов, а также поставщики сервисной химии, используемой в механизированных путешествиях. Она, к слову, в этом году была представлена в большем разнообразии, чем это наблюдалось раньше.

Взять, к примеру, смазки для походных электрических или бензиновых пил. Напомним, что эти походные «резаки» давно уже входят в список снаряжения, которым пользуются многие охотники, рыболовы или экстремалы off-road в ходе вылазок на бездорожье. При этом эффективность использования любой такой пилы во многом зависит от своевременного обслуживания, где особая роль как раз и отводится специальным смазкам.

В этом плане заметный интерес владельцев мототехники вызвало масло, представленное брендом Liqui Moly. Изюминка его в том, что оно специально создано для 2-х тактных двигателей бензопил, работающих в условиях тяжелых нагрузок. Причем данный продукт пригоден для моторов как с раздельной, так и со смешанной системой смазки.

Не меньшее внимание привлекла смазка Liqui Moly для режущих цепей и «трансмиссии», которая подходит для всех типов современных электро- и бензопил. Данное масло создано на биоразлагаемой основе с добавлением особого пакета присадок. Кроме того, у лубриканта оптимизированы показатели вязкости, что крайне важно для автоматизации процесса смазки цепи. Все это в комплексе предохраняет ее от растяжения при длительной работе и обеспечивает исправность инструмента даже в экстремальных походных условиях.

Неплохо отметились на обеих выставках производители палаток и специального снаряжения, позволяющего быстро обустроить бивуак, что весьма актуально для защиты путников в ненастье или жару. К тому же, специфика автономных вылазок на природу, особенно в формате охоты или рыбалки, часто сопряжена с необходимостью ночевок и, соответственно, установки походной «хижины».

В этом сегменте также был отмечен ряд новинок. Например, все большую популярность последнее время приобретают быстро сооружаемые палатки на основе пеналов, перевозимых на крыше машины. Плюс таких мобильных ночлежек в том, что многие возводятся едва ли не в одно движение руки при открывании крышки пенала.