Крутые вездеходы, которыми Россия удивляет весь мир

Эти транспортные средства разрабатывали для покорения тайги и тундры. А теперь на них осваивают Арктику и месторождения полезных ископаемых. Наиболее проходимыми через топи и болота оказались так называемые двухзвенные вездеходы. То есть те, что состоят из двух секций и соединены между собой поворотно-сцепным устройством (ПСУ) с возможностью блокировки. У ПСУ есть гидравлические цилиндры, обеспечивающие взаимодействие звеньев снегоболотоходов в двух плоскостях. Такая схема увеличивает проходимость и дает возможность преодолевать глубокие рвы и траншеи.

От «Кировца» до «Тюмени»

«Тюмень» — отец всех современных двухзвенных вездеходов, был разработан СКБ «Газстроймашина» для нефтяников и газовиков в семидесятых годах прошлого века. В основе конструкции широко применяли узлы от трактора К-700 «Кировец».

Машина передвигается при помощи двух отдельных гусеничных тележек, над которыми возвышаются кабина и грузовая платформа. Такая конструкция позволяет без труда преодолевать болота, грязевую жижу и зыбучие пески. «Тюмень» использовали для прокладки газопроводов и нефтемагистралей.