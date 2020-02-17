Крутые вездеходы, которыми Россия удивляет весь мир

Эти транспортные средства разрабатывали для покорения тайги и тундры. А теперь на них осваивают Арктику и месторождения полезных ископаемых. Наиболее проходимыми через топи и болота оказались так называемые двухзвенные вездеходы. То есть те, что состоят из двух секций и соединены между собой поворотно-сцепным устройством (ПСУ) с возможностью блокировки. У ПСУ есть гидравлические цилиндры, обеспечивающие взаимодействие звеньев снегоболотоходов в двух плоскостях. Такая схема увеличивает проходимость и дает возможность преодолевать глубокие рвы и траншеи.
От «Кировца» до «Тюмени»
«Тюмень» — отец всех современных двухзвенных вездеходов, был разработан СКБ «Газстроймашина» для нефтяников и газовиков в семидесятых годах прошлого века. В основе конструкции широко применяли узлы от трактора К-700 «Кировец».
Машина передвигается при помощи двух отдельных гусеничных тележек, над которыми возвышаются кабина и грузовая платформа. Такая конструкция позволяет без труда преодолевать болота, грязевую жижу и зыбучие пески. «Тюмень» использовали для прокладки газопроводов и нефтемагистралей.
«Витязь» на гражданке
«Витязь» самый, пожалуй, крупный двухзвенный гусеничный вездеход-амфибия. Его масса — 29 т, а на борт гигант способен взять до 30 тонн груза. Изначально его создавали для нужд военных — перевозить комплексы ПВО. Но такой вездеход, оснащенный 39-литровым дизелем, пригодился и в народном хозяйстве. Сейчас «Витязи» работают в Сибири, на Дальнем Востоке, осваивают Арктику.
ГАЗ-3344
Эту машину выпускают с 2012 года на ЗЗГТ (Заволжский завод гусеничных тягачей). Сам завод имеет давнюю историю, а на его мощностях вездеходы строят аж с 1973 года. Такой гигантский опыт и помог создать модель 3344, которая стала первой двухзвенной машиной заводчан.
Вездеход напоминает по конструкции уже упомянутый «Витязь», но у него есть свои особенности. ГАЗ-3344 оснащен гусеницами с резиновыми башмаками. Такое решение дает возможность вездеходу передвигаться по шоссе без риска повредить асфальт. Сами башмаки — легкосъемные. То есть при износе их легко заменить, не демонтируя гусеницу.