На каких вещах экономят в автопутешествиях даже самые богатые люди планеты

С чего начинается любой вояж? Правильно — с выбора локации и подготовки автомобиля. А с чего начинается этот же вояж у богатых людей? Да с того же самого! Впрочем, судите сами.
МАШИНА — НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, А РОСКОШЬ
Согласно любопытному исследованию Edmunds.com, в минувшей пятилетке самым востребованным автомобилем у людей, чей ежемесячный доход превышает 250 000 долларов США, оказался пикап Ford F-серии. Вы думаете, что американцы любят большущие внедорожники больше суперкаров? Отнюдь! Просто еще больше они любят деньги, шелестящие в собственных карманах, а не в чужих. Дальше по популярности идут Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler, а замыкают ТОП-5 японский Lexus RX и немецкий BMW X5. А вы бы какую машину прикупили себе, зарабатывая по 1 500 000 рублей в месяц?
«КИЛОМЕТРЫ» БЕНЗИНА
Даже обладатель золотого «Гелика» никогда не отправится в дальнюю дорогу на своем гламурном «бензожоре». А зачем, если можно выбрать более лояльный в плане аппетита автомобиль? Этот тот самый случай, когда «понты» не дороже денег!
– Если ваш сосед может позволить себе ездить на дорогостоящей машине, это совсем не означает, что он готов выкладывать за горючее бешеные суммы, — уверяет специалист по закупкам Truetrae.com Трей Бодж.
ВСЕГДА БУДЕТ ДОРОЖЕ
При выборе гостиницы, ресторанов и пунктов назначения толстосумы тоже учитывают их стоимость. Поверьте, даже если богатеи не сами выбирают локации и маршрут, они в любом случае сверяют прайсы в соответствии с запросом. По данным независимых экспертов, всего 1% из состоятельных господ заказывает самый дорогой отель или дом отдыха. Причем тут тоже стоит оговориться — в зависимости от индивидуальных предпочтений цена почти всегда может увеличиваться, и увеличиваться до бесконечности. И даже если позволил себе разок гульнуть, как следует, то следующий такой праздник состоится очень нескоро.