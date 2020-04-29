На каких вещах экономят в автопутешествиях даже самые богатые люди планеты

«КИЛОМЕТРЫ» БЕНЗИНА

Даже обладатель золотого «Гелика» никогда не отправится в дальнюю дорогу на своем гламурном «бензожоре». А зачем, если можно выбрать более лояльный в плане аппетита автомобиль? Этот тот самый случай, когда «понты» не дороже денег!

– Если ваш сосед может позволить себе ездить на дорогостоящей машине, это совсем не означает, что он готов выкладывать за горючее бешеные суммы, — уверяет специалист по закупкам Truetrae.com Трей Бодж.

ВСЕГДА БУДЕТ ДОРОЖЕ

При выборе гостиницы, ресторанов и пунктов назначения толстосумы тоже учитывают их стоимость. Поверьте, даже если богатеи не сами выбирают локации и маршрут, они в любом случае сверяют прайсы в соответствии с запросом. По данным независимых экспертов, всего 1% из состоятельных господ заказывает самый дорогой отель или дом отдыха. Причем тут тоже стоит оговориться — в зависимости от индивидуальных предпочтений цена почти всегда может увеличиваться, и увеличиваться до бесконечности. И даже если позволил себе разок гульнуть, как следует, то следующий такой праздник состоится очень нескоро.