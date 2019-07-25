Есть моря и получше: бюджетные альтернативы автопутешествию в Сочи или Крым

Чтобы добраться до Средиземного моря на автомобиле, потребуется проехать чуть ли не половину Европы, а Москва, как известно — порт пяти морей. Белое море по понятным причинам мы не рассматриваем — на побережье Архангельской области средняя температура воды в июле составляет 10 градусов. А вот позагорать и поплескаться в водах Балтики, Каспия и Азова вполне возможно.

Балтика

По шоссе расстояние от Москвы до Питера — более 700 километров, баз пробок это 10 — 11 часов, а по платным участкам Яндекс обещает добраться до Северной столицы за семь с половиной часов. Для тех, кто не знает: Финский залив — самое близкое к столице море.

Побережье на Карельском перешейке славится живописными песчаными дюнами и сосновыми рощами в Сестрорецке, Репино, Смолячково, Песочном и прочих курортных зонах.