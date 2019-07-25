Есть моря и получше: бюджетные альтернативы автопутешествию в Сочи или Крым

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Наиболее предпочтительным среди российских курортов для наших путешественников остается черноморское побережье, и это понятно — мягкий климат, теплое море, живописная природа. Однако портал «АвтоВзгляд» накануне бархатного сезона напоминает, какими еще вариантами располагает автотурист в европейской части России, чтобы погреться на солнце и подышать нежным морским бризом.
Иван Флягин

Чтобы добраться до Средиземного моря на автомобиле, потребуется проехать чуть ли не половину Европы, а Москва, как известно — порт пяти морей. Белое море по понятным причинам мы не рассматриваем — на побережье Архангельской области средняя температура воды в июле составляет 10 градусов. А вот позагорать и поплескаться в водах Балтики, Каспия и Азова вполне возможно.

Балтика

По шоссе расстояние от Москвы до Питера — более 700 километров, баз пробок это 10 — 11 часов, а по платным участкам Яндекс обещает добраться до Северной столицы за семь с половиной часов. Для тех, кто не знает: Финский залив — самое близкое к столице море.

Побережье на Карельском перешейке славится живописными песчаными дюнами и сосновыми рощами в Сестрорецке, Репино, Смолячково, Песочном и прочих курортных зонах.

Но все же море на пляжах Ленинградской области холодновато — средняя июльская температура составляет 16 градусов.

А вот в Калининградской области Балтика теплее: в июле водичка в среднем нагревается до 19 — 20 градусов. Но чтобы туда добраться для проезда через Литву понадобится шенгенская или более дешевая транзитная виза, а также страховочная «Грин-карта» на машину. Расстояние от столицы неблизкое — около 1 300 километров, зато вам откроются великолепные песчаные пляжи Куршской косы, Янтарного, Светлогорска, Зеленоградска и других прибрежных районов Калининградской области. В любом случае главным недостатком Балтийских курортов остается слишком короткий теплый сезон, ограниченный июлем и началом августа.

Каспий

А вот на побережье Каспийского моря можно отдыхать все лето. Климат здесь гораздо мягче, а средняя температура воды в середине лета — 25 градусов. Если Астраханская область, где Волга впадает в Каспий, привлекает к себе в основном рыболовов, то любителям понежиться на песчаных пляжах и покупаться в теплом море следует обратить внимание на курорты республики Дагестан.

В таких городах, как Махачкала, Каспийск, Дербент, Избербаш в последние годы активно развивается туристическая инфраструктура, и для отдыхающих здесь пока держаться вполне выгодные цены. Тем более, что, кроме ласкового моря, в Дагестане уникальный и разнообразный природный ландшафт и масса культурных достопримечательностей. Вот только от Москвы ехать далековато — около 1 800 километров.

Азов

В июле на восточном побережье Азовского моря средняя температура воды составляет 23 градуса. Здесь расположены такие курорты, как Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Семибалки, Маргаритово, Кучугуры, станицы Должанская и Голубицкая, а также другие прибрежные города и села с широкими песчаными пляжами.

Выбор подхрдящего варианта достаточно большой на любой вкус и кошелек. Причем с каждым годом заметно, как стремительно на Азове развивается туристическая сфера. Отсюда не видно ни Крымских, ни Кавказских гор, зато ценник на услуги несколько ниже, чем на черномооском побережье. От Москвы до Ейска, самого ближайшего из перечисленных мест, — понадобиться преодолеть 1 400 километров.

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25 июля 2019
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