По линии прибоя: автопутешествие по черноморским маякам

И все же, спустившийся на наши головы железный занавес, вариантов оставил не много — уехать за рулем автомобиля сейчас нельзя даже в Грузию. Портал «АвтоВзгляд» решил посмотреть на эти места заново и с совершенно иного ракурса, прокатившись по старым маршрутам сразу за двумя рулями, не выбирая между двумя и четырьмя колесами.
Старенький Mitsubishi L200 — идеальный транспорт для того, чтобы закинуть не менее старый мотоцикл в кузов и сбежать из свинцовости московской осени. Ночь по пустой М4, душистый воздух Ростовской области и перевал, отделяющий Краснодар от побережья — отличная дорога, которая дается легко, несмотря на солидное расстояние.
Бросив машину на побережье, мы отправились в сторону Сочи за рулем мотоцикла. Уверенные 16—17 градусов тепла после столичной слякоти кажутся настоящим летом, останавливаться хочется лишь на заправках. И у маяков — оказалось, что на черноморском побережье их неимоверно много, а некоторые из них — настоящие шедевры.
Самый красивый и, видимо, старый — живет на окраине Сухума. Построенный французами в 1861 году, он не просто сохранился, но и продолжил работу. Маяки на российской части побережья скромнее — отчасти из-за простоты навигации, отчасти — из-за войны, во время которой часть старинных маяков была уничтожена.
Впрочем, ближе к северу интересных построек становится больше. Свои маяки есть не только в прибрежных городах, но и чуть ли не на каждом большом мысе, однако, в основном это сугубо утилитарные постройки, которые редко стоят потраченного на них времени. Но по мере продвижения на север становится все интереснее.
Например, в Геленджике маяки уже стали достопримечательностью. Самый высокий — Опознавательный маяк на мысе Толстый 1899 года постройки. Находится он на территории военной части и считается стратегическим объектом, но подойти к нему можно. А в центре бухты стоит здание створного маяка, открытого в 1906 году.
На вершину горы, у подножья которой раскинулся Геленджик, можно заехать. По крайней мере, так думалось, глядя на фотографии джипперов и пунктир на карте. До вершины добраться не вышло — пикап отказался ползти вверх по мокрым камням. Пришлось отступить, сдав назад по крутому подъему и развернувшись на крошечном пятачке, заработав клок седых волос.
Другое дело — коса Чушка, неподалеку от Порта-Кавказ. Проехать туда можно даже на пузотерке, насладившись красотами этих мест. Здесь сразу два довольно красивых маяка, один из которых работает. Дорога ко второму идет через брод, не слишком глубокий, но соленый — купать машину в морской воде не решился, дошел пешком. Отсюда открывается отличный вид на Керченский пролив и берег Крыма, и маяки, дорога до которых отняла пару часов. Начиная с Керчи и вдоль всего Южного берега Крыма довольно много красивых построек, дорога до которых может быть как очень простой, так и совсем сложной, но проходимой.
Интереснее всего ехать до Чаудинского и Кыз-Аульского маяков, ведь расположены они вдали от асфальтовых дорог и цивилизации. Пропылить пару сотен километров по грунтовкам и диким степям — редкий кайф, по зеркалу которого мысли о московских пробках и слякоти идут противной мелкой рябью. Возвращаться не хочется совсем, и все же, уехать пришлось. Хотя бы для того, чтобы вернуться сюда снова.