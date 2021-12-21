По линии прибоя: автопутешествие по черноморским маякам

И все же, спустившийся на наши головы железный занавес, вариантов оставил не много — уехать за рулем автомобиля сейчас нельзя даже в Грузию. Портал «АвтоВзгляд» решил посмотреть на эти места заново и с совершенно иного ракурса, прокатившись по старым маршрутам сразу за двумя рулями, не выбирая между двумя и четырьмя колесами.

Старенький Mitsubishi L200 — идеальный транспорт для того, чтобы закинуть не менее старый мотоцикл в кузов и сбежать из свинцовости московской осени. Ночь по пустой М4, душистый воздух Ростовской области и перевал, отделяющий Краснодар от побережья — отличная дорога, которая дается легко, несмотря на солидное расстояние.

Бросив машину на побережье, мы отправились в сторону Сочи за рулем мотоцикла. Уверенные 16—17 градусов тепла после столичной слякоти кажутся настоящим летом, останавливаться хочется лишь на заправках. И у маяков — оказалось, что на черноморском побережье их неимоверно много, а некоторые из них — настоящие шедевры.