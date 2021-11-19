Испытание путешествием: видео тест-драйв обновленного Opel Crossland

Те, кто горячо любит путешествовать на собственных колесах, как правило, сразу выбирают автомобили, «заточенные» под долгие поездки. А такие машины все же отличаются от тех, что ориентированы на городскую эксплуатацию. И редкий «горожанин» способен если не впечатлить, то хотя бы не разочаровать водителя в дальней поездке. А что же Opel Crossland? Под силу ли ему такая задачка?
Чтобы это проверить, мы закинули в багажник пару рюкзаков и отправились в Калязин, небольшой городок в Тверской области. Да, наше путешествие дальним не назовешь — как минимум потому, что до пункта назначения всего каких-то 200 км. Однако даже такой поездки вполне хватает, чтобы найти ответ на главный вопрос. Все-таки это почти 4 часа за рулем, разное асфальтовое покрытие (а иногда и его отсутствие), довольно высокие, магистральные скорости…
Мне было крайне интересно отправиться в эту поездку еще и потому, что Opel Crossland недавно обновился. В ходе своего первого рестайлинга кроссовер избавился от литеры Х в названии, освежился внешне. Кроме того, инженеры перетряхнули подвеску — поставили новые пружины и амортизаторы. А вдобавок воткнули новый промежуточный вал рулевой колонки.
В плане же силовых агрегатов все осталось по-прежнему: 1,2-литровый трехцилиндровый турбомоторчик на 110 сил, шестиступенчатая автоматическая коробка передач, исключительно передний привод. На выбор покупателя — три комплектации, самая доступная из которых просит за себя от 1 900 000 рублей. Да, отнюдь не бюджетно. А с другой стороны, что сейчас дешево?
Однако не будем о грустном — вернемся же к нашему видеообзору из Калязина. Посмотреть его можно здесь.