Испытание путешествием: видео тест-драйв обновленного Opel Crossland

Те, кто горячо любит путешествовать на собственных колесах, как правило, сразу выбирают автомобили, «заточенные» под долгие поездки. А такие машины все же отличаются от тех, что ориентированы на городскую эксплуатацию. И редкий «горожанин» способен если не впечатлить, то хотя бы не разочаровать водителя в дальней поездке. А что же Opel Crossland? Под силу ли ему такая задачка?

Чтобы это проверить, мы закинули в багажник пару рюкзаков и отправились в Калязин, небольшой городок в Тверской области. Да, наше путешествие дальним не назовешь — как минимум потому, что до пункта назначения всего каких-то 200 км. Однако даже такой поездки вполне хватает, чтобы найти ответ на главный вопрос. Все-таки это почти 4 часа за рулем, разное асфальтовое покрытие (а иногда и его отсутствие), довольно высокие, магистральные скорости…