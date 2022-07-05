Стой или плати: на российско-грузинской границе возникли многокилометровые пробки

Массовый наплыв россиян к грузинской границе объясняется желанием не только подешевле отдохнуть на море, но и безвозвратно покинуть родину. Впрочем, ни антипатриотичные настроения, ни мысли о барахтанье на волнах не очень-то способствуют быстрому прохождению границы.

Так, на пограничном пункте Верхний Ларс выстроились многокилометровые пробки, люди простаивают в очереди сутками. В округе — никаких условий не то, чтобы для ночлега, но и для банальной необходимости справить нужду. Зато вовсю начал действовать сервис, позволяющий беспрепятственно пройти погранпереход, которым автотуристы из России активно пользуются. Преодолеть границу без очереди можно, заплатив от 10 000 рублей до бесконечности. Вас попросту примут в индивидуальном порядке, либо проведут через грузовое окно.