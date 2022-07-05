Стой или плати: на российско-грузинской границе возникли многокилометровые пробки

Массовый наплыв россиян к грузинской границе объясняется желанием не только подешевле отдохнуть на море, но и безвозвратно покинуть родину. Впрочем, ни антипатриотичные настроения, ни мысли о барахтанье на волнах не очень-то способствуют быстрому прохождению границы.
Так, на пограничном пункте Верхний Ларс выстроились многокилометровые пробки, люди простаивают в очереди сутками. В округе — никаких условий не то, чтобы для ночлега, но и для банальной необходимости справить нужду. Зато вовсю начал действовать сервис, позволяющий беспрепятственно пройти погранпереход, которым автотуристы из России активно пользуются. Преодолеть границу без очереди можно, заплатив от 10 000 рублей до бесконечности. Вас попросту примут в индивидуальном порядке, либо проведут через грузовое окно.
В связи с этим заторов на границе становится еще больше — «решалы» везут клиентов по «встречке», замораживая движение основного потока. Ситуация накалилась до такой степени, что среди путешественников стали регулярно возникать стычки. Все, как мы любим: с кулаками и обилием ненормативной лексики. Более того: даже зафиксированы случаи обращения в полицию. Вот только ситуация на российско-грузинской границе от этого не улучшается, а с каждым днем становится только хуже.
Между тем, согласно опросу портала «АвтоВзгляд», большинство россиян этим летом не планирует отдых на морях, предпочитая собственную дачу и досуг на природе. Правда, справедливости ради стоит добавить, что исследование было проведено еще до открытия грузинской границы для наших соотечественников.