Несмотря на риски и подорожание россияне массово рванули к морю на автомобилях

Как показали результаты исследования FreshAuto, из 7000 человек, принявших участие в опросе, 96% поедут отдыхать с семьей или друзьями на личном автотранспорте. 63% респондентов отправятся в автовояж с детьми.

Эксперты прогнозируют этим летом рост автотуризма в нашей стране минимум на 15%.При этом при подготовке машины к поездке 52% россиян посещают специализированный автосервис, а 32% готовят транспортное средство самостоятельно. Примечательно, что 16% водителей и вовсе не заморачиваются с обслуживанием авто перед дальним вояжем.

Любопытно, что согласно собственному опросу портала «АвтоВзгляд», народ на черноморское побережье отнюдь не собирается. В большинстве своем люди планируют провести отпуск на даче или выезжая на природу недалеко от дома.