Россияне массово поддержали увеличение максимальной скорости до 150 км в час

От себя добавим, что ведь и без того бьются, да к тому же часто «летают» явно быстрее ныне разрешенных скоростей. А вот, к примеру, на некоторых магистралях, где сегодня допустимы пиковые 130 км/ч, отмечается снижение аварийности. Безусловно, не в последнюю очередь благодаря идеальному дорожному покрытию и хорошему освещению, а также барьерам, разделяющим встречные потоки.

Повсеместно, разумеется, «разгонять» наши дороги нельзя, однако на отдельных участках трасс, о чем, собственно, и заявляет глава ГИБДД, вполне себе можно. И даже нужно. Помнится, как на столичных хордах, которые строились для разгрузки от пробок и улучшения пропускной способности автотранспорта, по-началу разрешенную скорость ограничили абсурдными 60 км/ч. Аналогичная картина была на свежеиспеченном многополосном Ярославском шоссе. Спасибо, что потом «направления» разогнали до 90 км/ч, а местами — до 110 км/ч. Тот же ЦКАД, где нет ни машин, ни светофоров, легко ускорить до «черниковских» 150 км/ч, тем более, что там и без всяких полицейских одобрений народ «валит на все деньги». А что: качество и полотна, и разметки действительно позволяют. Чем мы хуже немецких бюргеров с их безлимитными автобанами?