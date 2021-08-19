Как ГИБДД «разводит» водителей, съехавших с дороги в лес

В Сочи многолюдно и дорого, в Крыму нет воды в кране, зато полно на улицах. А сладострастная Турция то горит, то тонет. Народ двинулся на родные водоемы: речки и озера близлежащий областей. Но тут тоже не все просто: легкодоступные «заселены» на 146%, тапочки негде поставить, а до уединенных мест еще надо добраться.

Но вот пролетели асфальтовые километры, грунтовка превратилась в полевую стежку, долгожданный финиш уже «не за горами». Тут-то начинающего автотуриста и поджидает «экзамен»: прямо в поле, на подъезде к долгожданному палаточному отдыху, может внезапно образоваться «пост ДПС». Любопытно.

Сотрудник вежливо проверит документы — имеет полное право — уточнит относительно «возлияний» накануне — спасибо за бдительность, и тут аккуратно так подведет к истинной причине остановки: дело в том, что ездить по полям у нас вообще-то нельзя. Вы видите дорогу, вы едете по дороге, но на самом деле ее тут нет. Штраф за нарушение «плодородного слоя грунта», согласно ч. 2 ст. 8.6 КоАП, составляет от 3000 до 5000 рублей. Приехали. Договариваться «на месте»?