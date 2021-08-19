Как ГИБДД «разводит» водителей, съехавших с дороги в лес

В Сочи многолюдно и дорого, в Крыму нет воды в кране, зато полно на улицах. А сладострастная Турция то горит, то тонет. Народ двинулся на родные водоемы: речки и озера близлежащий областей. Но тут тоже не все просто: легкодоступные «заселены» на 146%, тапочки негде поставить, а до уединенных мест еще надо добраться.
Но вот пролетели асфальтовые километры, грунтовка превратилась в полевую стежку, долгожданный финиш уже «не за горами». Тут-то начинающего автотуриста и поджидает «экзамен»: прямо в поле, на подъезде к долгожданному палаточному отдыху, может внезапно образоваться «пост ДПС». Любопытно.
Сотрудник вежливо проверит документы — имеет полное право — уточнит относительно «возлияний» накануне — спасибо за бдительность, и тут аккуратно так подведет к истинной причине остановки: дело в том, что ездить по полям у нас вообще-то нельзя. Вы видите дорогу, вы едете по дороге, но на самом деле ее тут нет. Штраф за нарушение «плодородного слоя грунта», согласно ч. 2 ст. 8.6 КоАП, составляет от 3000 до 5000 рублей. Приехали. Договариваться «на месте»?
Скажем сразу, что разговоры про «навигатор так повел» и «я вообще не местный», ни к чему не приведут, ибо незнание закона не освобождает от ответственности. Однако именно незнанием обычно и пользуются корыстные придорожные полицейские. Итобы не наполнять «честно нажитыми» карманы проходимцев, нужно свои права знать. И, конечно, разбираться в вопросе.
Поэтому первым делом стоит убедиться, что нарушение вообще имело место быть. Если вдоль полевой дорожки стоит, например, ЛЭП — линия электропередач — то развод на лицо. Вдоль проводов всегда проходит дорога, абсолютно законная и отмеченная на специальных картах, ибо их надо регулярно обслуживать.
Второй пункт обсуждения — ЕГРАД — единый государственный реестр автомобильных дорог, одно имя которого обычно закрывает все вопросы. Безусловно, перед тем, как выехать в путешествие, стоит проложить маршрут, убедившись в наличии законных подъездов к каждому из пунктов назначения. Другой вопрос, что этого никто не делает.
И, наконец, пункт под номером три. Выписать тот самый штраф за «нарушение плодородного слоя», а также его аналоги про заезд в заповедники и прочие водоохранные зоны, могут либо инспекторы природоохраны, совместо с полицейскими, либо участковый. Но никак не ГИБДД!
Поэтому встреченный вами патруль в 4 случаях из 4 занимается незаконной деятельностью и просто горит желанием нажиться на фирменном незнании россиян законов.
Вежливо изложив три пункта и, безусловно, уточнив фамилию, имя и номер значка служивого, можно предлагать вызвать полицию. Документы вернут, порекомендуют больше не нарушать, и предложат проследовать каждому своим путем.