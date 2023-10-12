Горе от ума: как даже опытные водители «обламываются» со сменой зимней резины

Как только год переваливает за середину осени, только ленивое СМИ или пресс-служба более-менее профильного ведомства не осчастливит автовладельцев своими советами на «колесную» тему. Чаще всего госструктуры рассказывают водителям о сроках замены летних покрышек на зимние. Их сообщения типа «пока еще рано» в какой-то момент резко сменяются на «все срочно меняем резину, а то завтра — зима».
Продвинутые автовладельцы обычно лишь мысленно посмеиваются над «алармами», призывающими к срочной сезонной смене колес. Поскольку в большинстве случаев они звучат либо слишком рано, либо когда мчаться в шиномонтажную мастерскую уже поздно. Опытный водила, прикидывая момент смены покрышек, смотрит не на календарь, а на реальную погоду. Вернее — на ее многодневный прогноз. И только когда на горизонте начинает маячить серьезное и, скорее всего, окончательное похолодание (с падением среднесуточной температуры ниже нуля), он выкраивает время для заезда на шиномонтаж.
Такой подход преследует вполне прагматичную цель — минимизацию износа зимней резины. Ведь при относительно высокой температуре на улице она «стачивается» гораздо быстрее чем летняя. Подобная тактика, при всей ее изящной оптимальности, имеет сразу несколько минусов. Прежде всего, оттягивание момента переобувки машины «до последнего» грозит серьезным «факапом» при резком и кратковременном похолодании.
Например, когда случается сильный ночной заморозок в локальной местности, о котором Гидрометцентр не соизволил предупредить общественность. Дороги покрываются льдом. Днем-то он, конечно, растает. Но в морозный вечер или утром выезжать «на лете» — просто нарываться на неприятности. В такой ситуации в выигрыше оказываются те, кто «переобул» машину заранее, не жалея резину.
Подгадывать поездку на шиномонтаж под самое-самое наступление метеорологической зимы рисковано еще по одной причине. Дело в том, что таких «умников» как вы может набраться действительно много. Настолько, что для вашей машины у сервисменов просто физически не окажется свободного времени. Или оно найдется, но лишь глубокой ночью. Или только на точке шиномонтажа, расположенной бог знает где. В последнем случае придется пользоваться услугами «переобувальщиков» с совершенно неизвестной квалификацией. Как они затянут болты-гайки? Не сорвут ли «секретки»? Насколько хорошо отбалансируют колеса? Вопросы, вопросы…
К тому же, пользуясь ажиотажем среди автовладельцев, шиномонтажники в такие моменты бессовестно задирают цены на свои услуги.
То есть «экономия» на износе зимней резины с большой вероятностью обернется серьезными дополнительными затратами на «переобувку». И подобные «обломы» преследуют иного хитроумного автовладельца из года в год. Однако мощный багаж водительского опыта не дает ему просто взять и поменять летние покрышки на зимние сильно заранее обычного…