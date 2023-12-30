Чем лучше, тем хуже: видеообзор главных автомобильных событий 2023 года

Спросите российских автомобилистов о том, какое событие 2023-го запомнилось им больше всего, и наверняка услышите с десяток разных ответов. Одни пожалуются на ощутимое подорожание горючки, другие — проезда по платным дорогам. Третьи скажут недоброе слово в адрес гаишников, которые теперь штрафуют за использование шин «не по сезону», четвертые — дилеров, накручивающих цены на машины.

Кто-то непременно посетует, что на рынке новых автомобилей не осталось приличных моделей — мол, куда ни плюнь, везде китайцы. Кто-то — на сложности с подбором запчастей: редкие детали и вовсе не найти, а среди ходовых много подделок. Те, кто попадал в аварии, даже мелкие, обругают страховщиков, «отшивающих» водителей копеечными выплатами. Те, кто покупал «бэушку» — бессовестных продавцов, предлагающих откровенных автохлам. Таких, по словам экспертов, стало в 2023-м только больше.