Туристический кошмар: как преодолеть Крымский мост и не сойти с ума

Целым приключением, причем не самым приятным, а зачастую просто выматывающим, может обернуться преодоление Крымского моста на автомобиле в разгар отпускного сезона: от желающих отдохнуть на полуострове летом нет отбоя. Рунет пестрит сообщениями о возникающих то и дело на въезде в Крым со стороны Тамани многокилометровых пробках. Даются рекомендации по избежанию неудобств. Так что же надо учесть, чтобы не сойти с ума в изнуряющем заторе на июльской жаре?

Что нужно и не нужно делать, если отправился отдыхать на ЮБК на машине

«Макушка» лета ознаменовалась апогеем заторов перед въездом на Крымский мост, побудившим ГИБДД Краснодарского края выпустить специальные рекомендации для автомобилистов. Чтобы гарантировать комфортный проезд, инспекторы советуют планировать поездку так, чтобы оказаться у пункта досмотра глубокой ночью (желательно не в выходной), когда пробок перед мостом обычно нет, и активно пользоваться навигаторами, постоянно отслеживая ситуацию перед пунктами досмотра. Еще рекомендация — пережидать заторы в близлежащих населенных пунктах и на специальных площадках для отдыха.

Но что если поздний час не стал избавлением от пробки, возникшей из-за перекрытия моста для автотранспорта (или, как это случилось недавно, из-за массового отказа от отдыха на Кубани на фоне вспыхнувших пожаров). При этом все окрестные постоялые дворы могут быть забиты до отказа, а время ожидания перед мостом — превышать три часа. И это — на июльской жаре. Тем тяжелее перенести такое испытание, если в поездке участвует маленький ребенок, беременная женщина или пожилой человек с сердечным заболеванием.

Фото: Global Look Press

В этой ситуации просто необходимы достаточные запасы топлива, питьевой воды, пропитания и определенного набора лекарств. Сам автомобиль, естественно, должен быть в хорошем состоянии, все системы (не в последнюю очередь — кондиционирование), должны работать штатно. Кстати, к началу июля власти перекрыли часть прилегающих дорог, чтобы пропускать поток машин только по одной трассе, а вдоль участка, на котором обычно формируется затор, разместили примерно через каждые 350 метров туалетные кабинки.

Однако чтобы попасть на мост, необходимо пройти досмотр. Свести его продолжительность к минимуму можно, заранее озаботившись своим багажом: чем его меньше, тем ниже вероятность, что инспектор перед въездом на пункт контроля отправит машину на специальный сканер, к которому придется отстоять отдельную очередь. Придираться не будут, заверяют знающие туристы, а весь ручной досмотр займет не больше 12 минут. Для служб важны вопросы безопасности, а именно — отсутствие в провозимом багаже опасных химических и взрывчатых веществ.

С недавних пор в чатах Телеграм-каналов идет активное обсуждение альтернативного маршрута в Крым, пролегающего через новые территории — северное Приазовье. Однако желающих воспользоваться этим вариантом среди устремленных на крымские курорты туристов пока не так много, большинство все же предпочитает попадать на полуостров через Крымский мост, невзирая на все сопутствующие трудности.