Дорожный ад: что ждет отпускника на выезде из Сочи

Отдых в Большом Сочи летом — удовольствие для богатых. Тем не менее, миллионы туристов каждый год проезжают Джубгу и отправляются на знаменитый на всю страну серпантин, чтобы побывать на лучшем отечественном морском курорте. Аэропорт — это здорово, но многие едут семьей и на машине, даже не представляя последствий своего решения. О том, как встречает, а после — провожает «здравница», рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Вынужденное развитие внутреннего туризма, о котором сегодня так много говорят и еще больше вкладывают, вознесло Сочи и окрестности на межгалактический уровень: как по популярности, так и по стоимости. Воистину, позволить себе пару недель бархатного сочинского солнца сможет не каждый — цены кусаются. Останавливает ли этот факт отечественного туриста? Нет, не останавливает: миллионы людей ежегодно отправляются отдыхать по хорошо известному с детства маршруту. Многие — на автомобиле: во-первых, это возможность посмотреть богатые достопримечательностями окрестности и не сидеть на месте, а во-вторых, это значительно дешевле, если ехать семьей или компанией.

Добавляет решимости и трасса М4 «Дон»: дорогу сделали безо всяких оговорок шикарную, позволяющую доехать до Краснодара за 13-14 часов. Обход Ростова-на-Дону, где частенько случались пробки ранее, решил последнюю «логистическую» загвоздку, так что садись да езжай, никаких проблем!

Фото: АвтоВзгляд

Казалось бы, от кубанской столицы до моря — уже сущие пустяки, считанные километры, однако, как выяснилось на горьком личном опыте, настоящие приключения именно здесь и начинаются. Причем такого масштаба, на фоне которых, перегон, плавно превращающийся в перелет, от Москвы до Кубани — лишь разминка перед действом.

Как уже было сказано, реальная длительность пути от Первопрестольной до Краснодара — 14 часов, если вдумчиво осознать поток страждущих и выехать, скажем, в среду или в четверг, а не в пятницу или субботу. Платная трасса позволяет смело держать среднюю скорость около 100 км/ч, а транспондер крепко экономит время на проезде «кассы»: на вышеуказанном отрезке он «дарует» около часа. Поэтому в голове сама собой образуется обманчивая идея, подбадривающая и формирующая надежду, что «в четыре руки» можно добраться до моря ходом за сутки. Нельзя.

Фото: АвтоВзгляд

От Краснодара до Джубги, читай, до моря — 121 км. От Джубги до Сочи — еще 168 км, но неопытный водитель даже не подозревает, каким испытанием может стать легендарный сочинский серпантин. Да, он резковат, поначалу может даже укачать, но корень всех бед в другом: он стоит в одной гигантской пробке. Беспросветной, беспробудной и сводящей с ума: от Москвы до Краснодара можно доехать за 14 часов, но путь от Краснодара до Сочи, менее 300 км, займет еще 15 часов, а обратно — и того дольше!

Дабы не быть голословными, прикладываем статистику с бортового компьютера автомобиля, который выехал из «здравницы» в полдень пятницы и прибыл в Москву лишь спустя 25 часов, не сделав по пути ни одной длительной остановки.

Собираясь отдохнуть на море и решившись «отведать Большого Сочи», следует помнить о некоторых «особенностях» маршрута и заранее закладывать время в пути и продумывать места для отдыха. Серпантин сам по себе сложный и довольно изматывающий, богатый резкими поворотами и отчаянными местными водителями, которые не снижают скорость и резко заходят в поворот, не обращая внимания на встречный поток. А уж после пробки, длиной в 300 км, каждому потребуется остановка и передышка — ехать дальше после такого испытания без паузы просто опасно.