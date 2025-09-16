Карельский бальзам: тест-драйв Solaris HC по хорошим и не очень дорогам Русского Севера

За многомудрыми эскападами о скором возвращении в Россию старых брендов, скрывается одна маленькая недоговорка: а «зайдут» ли отечественному водителю те самые корейско-японские машины после китайского-то разнообразия? А впечатлят ли они своим «проверенным» и «надежным» после «поднебесных» технологий и дизайнов? Ответить на этот непростой вопрос поможет один из немногих кроссоверов «старой школы», которые и сейчас можно приобрести в России — Solaris HC. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На фоне вынужденной переквалификации многих туристов на исследования внутрироссийских красот, в трех случаях из четырех подразумевающих автомобильное путешествие, все чаще «в эфире» звучит вопрос: а на какой машине, собственно говоря, стоит ехать на поиски приключений? Дайте минимальный порог входа, после которого вояж превращается в праздник!

Ответ «экспертов» излишне часто звучит так: на исправной и, желательно, новой. Мол, если пробег невелик, а механик не нашел недочетов — все получится. Доля правды в этом, конечно, есть, но только доля. И наш многокилометровый тест-драйв по Карелии на Solaris HC — тому весьма однозначное подтверждение.

Рассказывать о машине, которая суть — Hyundai Creta — бессмысленно: каждый отечественный автомобилист ее знает и тысячу раз видел на дороге. Многие — ездили и даже владели: компактный, весьма городского формата кроссовер с предельно простым и хорошо знакомым 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором и классическим 6-ступенчатым «автоматом».

Привод — передний. Стоимость — 2,5 миллиона рублей без всяких скидок, так что модный эпитет «по цене новой Vesta» тут вполне применим. Небольшой, даже крошечный по нынешним меркам экран, кожаный салон, простецкий пластик и в целом — совсем простая отделка.

Шумоизоляция — не бог весть, но по нынешним же временам — приличная, даже выше среднего. Однако есть у этого «Соляриса» черты, которые недоступны его китайским конкурентам ни за 4, ни за 5 миллионов. Открываются они на дороге, где на первые роли выходят не экраны и пластики, а автомобильные особенности машины. Впрочем, обо всем по порядку.

Начинался наш путь, как водится, в городе «над вольной Невой», откуда стартуют 9 из 10 путешествий в Карелию, в край бескрайних озер, бурлящих речек, таинственных водопадов и бесконечных охот. Край воды. Миллионы туристов приезжают сюда каждый год: увидев эти места однажды — хочется вернуться. Причем — не дважды и не трижды. Так что запускаем кнопкой ДВС, переводим селектор КП в нужное положение — и по коням!

Первые метры — по далеко не самым благополучным питерским улицам: Северная столица не поспевает за Первопрестольной, так что ямы — есть. И трамвайные пути — тоже. Но «Солярис» справляется, и позвоночники пассажиров остается при пассажирах в полном составе: высокая шина 215/60 R17 (спасибо, кстати, за человеческую и доступную размерность), а так же руками инженера, а не копирайтера, собранная подвеска в тандеме дело свое делают. Кресла, к слову, тоже вполне удобные и никакого диссонанса ни в первые, ни в последние километры не вызывали. Хотя по итогу проехали более 700 верст — было время вызвать.

Новая питерская дорога на Карелию выглядит шикарно, но только выглядит: почему-то освещенная и оснащенная отбойником магистраль, вполне способная и на 130 км/ч, утыкана знаками «70». Впрочем, пару участков для разгона, особенно в самом начале, у Санкт-Петербурга, есть и Solaris HC свои возможности показывает: ждать ураганного разгона от 123-сильного атмосферного мотора не стоит, но для разрешенной ПДД скорости его хватает с избытком.

Гораздо важнее другое: во-первых, у машины есть руль, и она его слушается, а не берет в расчет, как у некоторых. Во-вторых, педаль газа с мотором, вы не поверите, связаны: нажимаем — ускоряем! Забытое уже чувство грамотно настроенной связки двигатель-коробка — сущая роскошь по нашим робото-вариаторным временам. Но чудо все же произошло: и в 2025-м году можно добиться от автомобиля привычной реакции на позыв водителя.

Кстати, есть у HC и еще одна сильная сторона: на трассе машина сжигает всего около 7 литров бензина на 100 километров пробега. До «ворот Карелии» стрелка топлива только-только сдвинулась с места, а представленные в начале 700 км на полном баке — не случайная цифра, что начинает стремительно сокращаться каждый пройденный километр. Видимо, китайцам есть еще чему поучиться у более опытных автостроителей.

Еще один камень в огород «поднебесного автопрома» — климатическая установка «Соляриса». Даже в доступной (если не сказать — бюджетной) машине, связка кондиционера и печки не просто справляются с поставленной задачей, а позволяют выставить комфортный «градус» и ехать с ним постоянно. Три дня к ряду, невзирая на погоду и температуру за окном.

Представляете, один раз накрутили ручку — и все работает. Да-да, так можно! Кстати, ручки-вертушки и кнопки, которым управляется большинство опций и функций — это теперь только для «премиума», так что с «бюджетностью» Solaris HC — перегиб, по визуальным факторам не проходит. Богатая комплектация!

Отдельный драйв — узкие и вертлявые дорожки, которыми так богата карельская земля. Высеченные в скалах «калитки», куда еще пойди-попади, постоянные сужения и резкие изгибы в трехмерном пространстве — ралли по асфальту. Иногда — с отрывом от полотна, если со скоростью перебрал. Кстати, покрытие в Карелии — близко к идеалу, трассы, что гладильная доска, а небольшие участки ремонта — явное завершение многолетнего процесса по дорожному строительству.

За асфальт — твердая «пятерка» карелам, чуть ли не лучший в России. В таких условиях душа, конечно, требует полного привода, 280 сил на турбине и дифференциала AYC, но и Solaris с поставленной задачкой тоже справляется: может машина ехать быстро и азартно, хотя и на высоких оборотах. Более того, руля слушается, не болеет подвеской и не подламывается предательски там, где надо бы тянуть. Единственный минус — на подъемах не хватает объема, приходится крутить. Ревет, сбрасывает передачи, но едет.

Конечно, в Карелии — с избытком поводов съехать с асфальта: республика полна грунтовых и гравийных троп, а торчащие из земли валуны намекают на необходимость высокого дорожного просвета. У Solaris HC — 190 мм, достаточно для преодоления последних метров до желанного озера или азартного прохвата по гравийке: ничего и нигде у нас не цеплялось, не пробивалось и не гремело. Выходит, и не нужно больше? Для переднеприводной-то машины, что в будни — по магазинам и на работу, а на выходных — путешествовать?

Поездка удалась, была интересной и комфортной, за что стоит отдельное «спасибо» сказать не самому современному и технологичному, но уж точно одному из самых подходящих для путешествий новых автомобилей в России — Solaris HC: уютно и радостно было и пассажирам, которых не укачало, не продуло и не оглушило, и водителю.

Весело и азартно, по-простому драйвово. И в багажник все сумки влезли, и подвеска перед сложным карельским ландшафтом устояла, и мотор с рулем — слушались. Просто нормальная машина — сущий бальзам на израненное китайскими поделками сердце. В нашем случае — карельский бальзам.