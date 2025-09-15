Дорожный тюнинг: как защитить автомобиль в дальней осенней поездке

Несмотря на официальное завершение сезона отпусков, многие россияне поедут отдыхать в сентябре-октябре: цены ниже, погода еще хорошая, да и народу — ощутимо меньше. Однако большой пробег, а все мы сейчас, как правило, рассчитываем в основе своей на автомобильный отпуск, требует определенной подготовки, прекрасный пример которой демонстрируют опытные дальневосточники. Уж эти парни ездить «на дальняк» умеют! Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Дальняя дорога — нагрузка не только для водителя, но и для автомобиля. На узлы и агрегаты выпадает немалая ноша, к тому же только на трассе встречаются «враждебные среды», в городе автомобилю не страшные. Как никто иной, наверное, в бескрайнем нашем отечестве с этой проблемы знакомы водители Дальнего Востока, проезжающие за каждый выезд к родне в центральную Россию не одну тысячу километров: только от Владика до Москвы — 9100 «верст».

К водителям, проезжающие такие расстояния, нужно присматриваться: они не понаслышке знают, какие проблемы могут ждать в пути, так что готовятся заранее. Есть чему поучиться: тут и пара запасных колес, причем исправных; и тюк с одеждой, которая, как похолодает или как настанет пора то самое колесо на обочине менять, очень пригодится; и упаковка воды в пластике; и приличный набор провизии; и подушка с одеялом.

Но самое важное, конечно — машину подготовить: перед таким пробегом следует и масло менять, независимо от срока службы последнего, и подвеску «тряхнуть», и антифризы-тормозухи свежие залить. И тут очень любопытно посмотреть на «внешнюю» сторону процесса. Кузов авто, вернее — переднюю его часть, кромку лобового, зеркала заднего вида и прочие «выпирающие» элементы часто заклеивают пленкой. Недорогой, иногда даже весьма посредственно наклеенной, но и задача у полиэтилена — путешествие пережить. А еще дальневосточники не забывают о радиаторе.

Фото avtovzglyad.ru

За время поездки на границе лета и осени он соберет столько насекомых, что после — только менять. А это удовольствие, во-первых, дорогое, а во-вторых, весьма трудозатратное. Более того, дурно замененный или посредственно, из наличия выбранный, «охладитель» запросто может и не дожить до дома.

Поэтому решетку радиатора затягивают вот такой, как на фото, сеткой: она пластиковая, обшита по периметру тканью, что бережет ЛКП, легко пропускает поток встречного воздуха, не мешая работе системы охлаждения, но исправно собирая на себя всех летящих «в лоб» мошек.

После поездки ее можно просто снять, вытряхнуть и постирать, оставив до следующего вояжа. К слову, намного дешевле, проще и удобнее, чем металлическая сетка в бампере, а работает, пожалуй, и лучше. Спасибо за урок!