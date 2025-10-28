Целых 86 дней шли бои за Мариуполь, но 20 мая 2022 года русская армия полностью освободила город: подвалы «Азовстали» сдались на милость победителя, весь мир увидел позорный марш сломленной бригады «Азов». Командира нацбата вывозили в броневике — чтоб местные жители не растерзали. Восстанавливать город начали еще раньше, а сегодня там и вовсе кипит всесторонний ремонт: поднимают красивый приморский городок, без преувеличения, всей страной — по улицам снуют грузовики с номерами от Приморья до Калининграда. Чем еще запомнилось первое знакомство с русским городом Мариуполь, рассказывает портал «АвтоВзгляд»

На границе Ростовской области, недалеко от Таганрога, еще стоит КПП: всех въезжающих в и выезжающих из ДНР проверяют — смотрят паспорта, заглядывают в багажники машин, задают пару наводящих вопросов. Впрочем, московские ГРЗ и московская же прописка в тандеме с отсутствием каких-либо причин в необходимости проверки — поверьте, опытный специалист подобные нюансы и с лица считает — позволяют быстро проехать кордон. И вот она — кругоазовская магистраль, вернее — ее зародыш, который очень скоро станет одной из самых интересных с точки зрения туриста дорог России: проехать вокруг моря — это круто.

Трасса идет прямиком до Крыма, но нас интересует Мариуполь: новый, в прямом и переносном смысле, город России. Чем ближе к Марику, тем отчетливее становятся следы войны: тут и там растерзанные снарядами дома, на обочинах — военная полиция, на въезде в город — блокпост. И глаза, с него смотрящие, куда строже, чем у веселых и беззаботных мужиков на въезде в республику.

Дальше — руины предместий, частный сектор, до которого бригады ремонтников еще не добрались, и самое страшное зрелище, предстоящее путешественнику — останки гигантского, размером с целый город, комбината «Азовсталь». Некогда знаковое советское предприятие (в наши годы такого размаха уже никто не может себе позволить), скрученное буквально в «бараний рог».

1/2

Простреленное, растерзанное и разбомбленное море бетона и железа со всех сторон окружено забором, на котором повсеместно установлены таблички: заминировано.

На центральной проходной, от которой осталось одно название и гора развороченных камней, встречаем отпускников-военных: «Не ходите туда, ребята, не стоит: там действительно очень опасно». И рядом же надпись краской: «Мы из Ельца». Воистину, всей страной.

Разбитый асфальт, гулко отдающийся ударами в раму внедорожника, сменяет новая, идеально ровная улица: здесь уже вовсю идут восстановительные работы. Кто в новостройках бывал, знает подобный эффект: жужжит и гудит из каждого угла, бегают рабочие и новоселы, что словно муравьи тащат в свои будущие квартиры коробку за коробкой. А здесь так — кварталами и улицами.

Сплошь новые пластиковые окна, с которых еще и наклейки оторвать не успели, свежеокрашенные стены и только-только выложенные тротуары. И цветники с обязательным флагштоком: бело-сине-красный триколор поднят. Теплое осеннее солнышко заливает восстающий буквально из пепла город: улица за улицей, дом за домом. На дорогах почти не встретить машину с украинскими номерами: либо триколоры ДНР, но чаще — 180 регион.

Более того: «Таврии», «Славуты», и прочие ЗАЗы с потрепанными «Жигулями» встречаются не чаще, чем новенькие «китайцы» и вполне себе стоящие иномарки «лучших лет». По количеству Liхiang, конечно, Марик пока уступает Москве и богатому Ростову-на-Дону, но активно к ним приближается.

1/4

В центре города — на набережной и улицах вдоль парка — следы боев уже убраны, везде цветы и флаги, на пляже отдыхают туристы, причем в немалых количествах, на скамеечках греются военные из местных санаториев и госпиталей: обычный отечественный курорт, если не приглядываться. Но пешеходный мост через «железку» еще хранит следы пуль, а на заднем фоне — «Азовсталь». Никто не забыт, ничто не забыто.

За городом — новые кварталы домов, красивых и современных: и сноб из Первопрестольной не отказался бы жить в таком. Чисто, красиво, вылизано до блеска: пример для подражания. И в вопросе архитектуры и в смысле подхода так и вообще крутизна: такого жилья историческое население этих мест не видело никогда, ведь в эти богатые земли на протяжении десятилетий никто не вкладывал ни рубля. Что осталось после СССР — тем и жили.

Но сейчас, прямо сегодня, пришло новое время и новые требования. Уже российские. Кстати, за сутки в городе иной речи, кроме русского языка, сколько не силились — не услышали. Не говорят здесь на другом языке.

Мариуполь производит совсем неожиданное впечатление: никакого «сталкера», ну кроме самой «Азовстали», здесь нет. Живой, активный город, в котором идет большая стройка. Да, на многих улицах еще разбитый асфальт и стоят потрепанные войной коммерческие помещения — руки до них еще не дошли. Дойдут.

А вот жилье — оперативно восстанавливается, причем аккуратно и современными материалами. Строят для себя и надолго, с осознанием дела. Уезжая из Мариуполя, не испытываешь щемящей грусти или отчаяния. Скорее наоборот: оперативность и целеустремленность, с которой город возвращают к нормальной мирной жизни, возвращают всей страной, навевает надежду. Хватило бы сил на все города и поселки, в которых побывала война — вот о чем мысли. А их, сил и средств, потребуется немало. Впрочем, и не такую целину в своей истории Россия поднимала. И подняла.