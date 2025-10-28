36

Дороги Мариуполя: как сегодня выглядят улицы Города воинской славы

Автовзгляд на улицы райцентра ДНР на берегу Азовского моря

Целых 86 дней шли бои за Мариуполь, но 20 мая 2022 года русская армия полностью освободила город: подвалы «Азовстали» сдались на милость победителя, весь мир увидел позорный марш сломленной бригады «Азов». Командира нацбата вывозили в броневике — чтоб местные жители не растерзали. Восстанавливать город начали еще раньше, а сегодня там и вовсе кипит всесторонний ремонт: поднимают красивый приморский городок, без преувеличения, всей страной — по улицам снуют грузовики с номерами от Приморья до Калининграда. Чем еще запомнилось первое знакомство с русским городом Мариуполь, рассказывает портал «АвтоВзгляд»

Автор
Евгений Васин

Изображение Дороги Мариуполя: как сегодня выглядят улицы Города воинской славы

На границе Ростовской области, недалеко от Таганрога, еще стоит КПП: всех въезжающих в и выезжающих из ДНР проверяют — смотрят паспорта, заглядывают в багажники машин, задают пару наводящих вопросов. Впрочем, московские ГРЗ и московская же прописка в тандеме с отсутствием каких-либо причин в необходимости проверки — поверьте, опытный специалист подобные нюансы и с лица считает — позволяют быстро проехать кордон. И вот она — кругоазовская магистраль, вернее — ее зародыш, который очень скоро станет одной из самых интересных с точки зрения туриста дорог России: проехать вокруг моря — это круто.

Трасса идет прямиком до Крыма, но нас интересует Мариуполь: новый, в прямом и переносном смысле, город России. Чем ближе к Марику, тем отчетливее становятся следы войны: тут и там растерзанные снарядами дома, на обочинах — военная полиция, на въезде в город — блокпост. И глаза, с него смотрящие, куда строже, чем у веселых и беззаботных мужиков на въезде в республику.

Дальше — руины предместий, частный сектор, до которого бригады ремонтников еще не добрались, и самое страшное зрелище, предстоящее путешественнику — останки гигантского, размером с целый город, комбината «Азовсталь». Некогда знаковое советское предприятие (в наши годы такого размаха уже никто не может себе позволить), скрученное буквально в «бараний рог».

Простреленное, растерзанное и разбомбленное море бетона и железа со всех сторон окружено забором, на котором повсеместно установлены таблички: заминировано.

На центральной проходной, от которой осталось одно название и гора развороченных камней, встречаем отпускников-военных: «Не ходите туда, ребята, не стоит: там действительно очень опасно». И рядом же надпись краской: «Мы из Ельца». Воистину, всей страной.

Разбитый асфальт, гулко отдающийся ударами в раму внедорожника, сменяет новая, идеально ровная улица: здесь уже вовсю идут восстановительные работы. Кто в новостройках бывал, знает подобный эффект: жужжит и гудит из каждого угла, бегают рабочие и новоселы, что словно муравьи тащат в свои будущие квартиры коробку за коробкой. А здесь так — кварталами и улицами.

Сплошь новые пластиковые окна, с которых еще и наклейки оторвать не успели, свежеокрашенные стены и только-только выложенные тротуары. И цветники с обязательным флагштоком: бело-сине-красный триколор поднят. Теплое осеннее солнышко заливает восстающий буквально из пепла город: улица за улицей, дом за домом. На дорогах почти не встретить машину с украинскими номерами: либо триколоры ДНР, но чаще — 180 регион.

Более того: «Таврии», «Славуты», и прочие ЗАЗы с потрепанными «Жигулями» встречаются не чаще, чем новенькие «китайцы» и вполне себе стоящие иномарки «лучших лет». По количеству Liхiang, конечно, Марик пока уступает Москве и богатому Ростову-на-Дону, но активно к ним приближается.

В центре города — на набережной и улицах вдоль парка — следы боев уже убраны, везде цветы и флаги, на пляже отдыхают туристы, причем в немалых количествах, на скамеечках греются военные из местных санаториев и госпиталей: обычный отечественный курорт, если не приглядываться. Но пешеходный мост через «железку» еще хранит следы пуль, а на заднем фоне — «Азовсталь». Никто не забыт, ничто не забыто.

За городом — новые кварталы домов, красивых и современных: и сноб из Первопрестольной не отказался бы жить в таком. Чисто, красиво, вылизано до блеска: пример для подражания. И в вопросе архитектуры и в смысле подхода так и вообще крутизна: такого жилья историческое население этих мест не видело никогда, ведь в эти богатые земли на протяжении десятилетий никто не вкладывал ни рубля. Что осталось после СССР — тем и жили.

Но сейчас, прямо сегодня, пришло новое время и новые требования. Уже российские. Кстати, за сутки в городе иной речи, кроме русского языка, сколько не силились — не услышали. Не говорят здесь на другом языке.

Мариуполь производит совсем неожиданное впечатление: никакого «сталкера», ну кроме самой «Азовстали», здесь нет. Живой, активный город, в котором идет большая стройка. Да, на многих улицах еще разбитый асфальт и стоят потрепанные войной коммерческие помещения — руки до них еще не дошли. Дойдут.

А вот жилье — оперативно восстанавливается, причем аккуратно и современными материалами. Строят для себя и надолго, с осознанием дела. Уезжая из Мариуполя, не испытываешь щемящей грусти или отчаяния. Скорее наоборот: оперативность и целеустремленность, с которой город возвращают к нормальной мирной жизни, возвращают всей страной, навевает надежду. Хватило бы сил на все города и поселки, в которых побывала война — вот о чем мысли. А их, сил и средств, потребуется немало. Впрочем, и не такую целину в своей истории Россия поднимала. И подняла.

