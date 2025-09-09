Азовские амбиции России: как идет строительство кольцевой дороги вокруг внутреннего моря страны

Еще в июле 2023-го года «главный дорожник» России и по совместительству вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин доложил Президенту РФ: трассе, опоясывающей Азовское (к тому моменту уже — внутреннее) море России — быть. Тогда и нам, и Владимиру Путину чиновники пообещали запустить эту кольцевую дорогу за 2-3 года, несмотря на проведение СВО и протяженность новой магистрали в 1400 км. Сдвинулось ли перспектива появления амбициозной магистрали с мертвой точки? Мы проверили это лично. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Уникальный в мировом масштабе дорожный проект, больше похожий на вызов (и политический, и экономический) мировому сообществу, действительно может быть реализован в России. Несмотря ни на его протяженность, ни на то, что на этом маршруте еще буквально вчера работала арта и лязгали траками танки. И сейчас, в сентябре 2025-го, понятно, что работы по строительству кругоазовской магистрали уже, по сути, начались. Чему есть вполне отчетливые подтверждения.

Во-первых, новая дорога в себя включает часть уже построенных и давно функционирующих трасс: М4 «Дон» от Ростова до Новороссийска и крымскую «Тавриду» (часть новой трассы уже готова — это 40-километровый участок, соединивший Таганрог и Мариуполь). Во-вторых, самый сложный как с инженерной, так и с финансовой точки зрения элемент нового шоссе построен и функционирует, несмотря на все попытки сопредельного недогосударственного образования его сломать. Речь, конечно, про Крымский мост.

То есть теперь дело за малым — провести магистраль от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск, Мелитополь и Геническ на Джанкой и дальше на Симферополь, откуда уже, собственно говоря, пассажиро- и товаропоток пойдет по «Тавриде».

1/4

Эпитет «повести» в применении к будущему участку трассы употреблен не просто так: от Ростова до перехода с ДНР дорожка есть. Но это узкая и вертлявая, проходящая через населенные пункты и совсем не соответствующая званию магистрали, тропка. Ее надо не расширять, а строить фактически заново.

На «новых территориях», к слову, тоже автобанов нет. Но в отличие от Ростовской области, там уже кипит работа. Причем, без всяких преувеличений, строят всей страной: номера на технике — от столичных до дальневосточных. И получается дорога — на зависть даже Первопрестольной.

Широкая и красивая, с уже привнесенной на опоры и столбы освещения символикой, она ведет прямиком к столь же оперативно отстраиваемому Мариуполю. Асфальт, несмотря на невероятное количество военной техники, вообще-то очень тяжелой, идеально ровный и гладкий, не выбоинки: такому толстому «пирогу» подложки позавидует и межстоличная М11 «Нева». Чего уж говорить про многострадальную М4 «Дон».

Пока работа кипит на участке близ Весело-Вознесенки, а вот чуть дальше — уже рабочая магистраль. Так что к лету 2025-го года проделан немалый путь. Глядишь, и уложатся дорожники к обещанному на самом высоком уровне приеме трассы в эксплуатацию к 2026-му. Было бы здорово. Да и проехать по новому кругоазовскому маршруту будет крайне интересно каждому: от спешащего на крымские пляжи туриста до ценителя совсем других достопримечательностей.

...И, кстати сказать, не так уж и много стран в мире обладают внутренним морем (с натяжкой — всего три). Так что сам Бог велел его опоясать. И чем быстрее — тем лучше.