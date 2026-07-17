М4 «Дон» летом-2026: сколько реально стоит сегодня дорога на юг

Лето-2026 изменило трассу М4 «Дон». Привычных многокилометровых пробок стало значительно меньше, зато на первый план вышли совсем другие вопросы: где гарантированно заправиться, сколько сегодня стоит дорога на юг и как подготовить автомобиль к дальней поездке. Редакция портала «АвтоВзгляда» традиционно проверяет такие вещи на собственном опыте. Маршрут Москва-Краснодар, история проезда по платным участкам, чеки всех заправок и реальные расходы — именно на этих данных основан этот материал.

Мы сохранили историю проезда по платным участкам с помощью транспондера и чеки всех заправок. Что позволило отказаться от приблизительных оценок и показать реальные расходы. Ниже приведены итоговая таблица, а также фотографии истории операций транспондера и чеков, подтверждающие каждую цифру.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД ПО М4 СЕГОДНЯ

По данным транспондера маршрут включал 17 проездов по платным участкам М4 «Дон». Для Avior V90, относящемуся ко второй категории транспортных средств, стоимость проезда по стандартным тарифам составила бы от 7500 до 8300 рублей, но мы выехали в будний день, и итоговая сумма оказалась заметно ниже — 6480 рублей.

На дизель было потрачено 7723 рубля: заправлено 98,48 литра при средней цене 78,43 руб. за литр солярки. В итоге дорога от Москвы до Краснодара без учета гостиниц (ими мы не пользовались) и питания в пути (легкий перекус взяли с собой) обошлась в 14 203 рубля.

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ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ НА ТРАССЕ

Если стоимость поездки сегодня легко рассчитать заранее, то дорожная обстановка меняется буквально на глазах. Во время нашего вояжа единственный серьезный затор встретился между Каменском-Шахтинским и Шахтами, где идет капитальный ремонт трассы.

Поток автомобилей пущен по узкому техническому объезду, а ситуацию дополнительно осложняет очередь на АЗС, которая нередко растягивается прямо по извилистой дороге. Здесь особенно важно не поддаваться желанию проскочить быстрее — несколько выигранных минут могут обойтись слишком дорого.

КАК ПОДГОТОВИТСЯ К ПОЕЗДКЕ

Главное правило сезона — не ездить «до лампочки». Перед дальней дорогой мы заправились на последней АЗС «Роснефть» в Московской области — примерно на 100-м километре трассы М4. Полного бака хватило, чтобы без лишних волнений пройти самый напряженный участок в Липецкой области, где ситуация на АЗС остается самой непредсказуемой. По возможности возьмите с собой лицензированные металлические канистры с запасом горючего, а за обстановкой следите в профильных Telegram-чатах. Мы пользовались чатом «Трасса М4 Дон-Чат».

Не менее полезный помощник в дороге — транспондер. Для тех, кто регулярно ездит по «платкам», он давно стал таким же привычным аксессуаром, как навигатор или видеорегистратор. Купить гаджет можно в центрах обслуживания или на маркетплейсах. Для путешествия до Краснодарского края рекомендуем держать на счете не менее 7000 рублей и примерно столько же предусмотреть на обратную дорогу.

По нашему опыту, лучше выезжать в ночь с воскресенья на понедельник: большинство дачников уже вернулось домой, отпускники еще не выехали, трасса заметно свободнее, а платные участки работают по буднему тарифу.

Фото avtovzglyad.ru

Ночных скидок давно нет, зато ночью меньше машин, прохладнее и появляется время спокойно смотреть на цепочку красных фонарей впереди, думая о великом... или хотя бы о бутылочке холодного пива у моря.

Пока уверенно работает связь, скачайте офлайн-карты. На отдельных участках М4 мобильный интернет бывает нестабильным, а навигация имеет неприятную привычку исчезать именно тогда, когда особенно нужна. И не забывайте отдыхать: оптимально останавливаться каждые 3-4 часа. Благо оборудованных площадок на трассе вполне достаточно.

НАША «ЛОШАДКА»

Любое большое путешествие начинается и заканчивается средством передвижения. Нашим Росинантом в этот раз, стал Avior V90 Transformer, рассчитанный на шесть пассажиров, с трансформируемым грузовым отсеком до 12 кв.м.

Правда, вместо рыцарских доспехов ему пришлось везти два взрослых велосипеда, раскладную лестницу, несколько ящиков строительного инструмента, дачный скарб, сумки, канистры с запасом дизеля «на всякий случай» — словом, все то, что обычно берут с собой по принципу дачников: «если это еще можно впихнуть, то обязательно надо взять».

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КАК ЕДЕТ AVIOR V90

И надо признать, что с поставленной задачей автомобиль справился блестяще — даже после самой немыслимой загрузки свободными оставались примерно две трети грузового отсека.

К габаритам Avior V90 привыкаешь уже через несколько километров. Несмотря на размеры, автомобиль управляется вполне комфортно, помогают различные помощники и камеры. Алгоритмы работы 6-ступенчатой МКП быстро становятся привычными, а круиз-контроль на длинных участках М4 «Дон» позволяет несколько расслабиться и меньше уставать.

Двухлитровый 150-сильный дизель не располагает к резвым обгонам, зато в диапазоне 60-110 км/ч уверенно держится в потоке, полностью соответствуя меланхоличному характеру нашего «коня».

Конечно, хотелось бы еще чуть лучшую шумоизоляцию и более широкое водительское кресло. Зато система Start/Stop, которую многие недолюбливают, в условиях пробок и локального дефицита топлива оказалась неожиданно полезной.

Во всем остальном Avior V90 оказался именно таким, каким и должен быть автомобиль для дальнего путешествия: без лишнего ворчания и взбрыкиваний довез людей, груз и все то, что перед выездом собирается по принципу: «лучше перебрать, чем недобрать, хотя все равно за добавкой бежать придется».

Что касается самой М4 «Дон», то лето-2026 наверняка запомнится автотуристам не ценами на платные участки и даже не ремонтом трассы. Впервые за долгое время многим автомобилистам пришлось планировать не только маршрут, но и каждую заправку. И, похоже, именно этим нынешнее лето войдет в историю трассы.