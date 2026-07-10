Автоуикенд без заезда на АЗС: выходные на природе в режиме повышенного комфорта

Сбежать из города летом мечтает каждый второй, но топливный дефицит ставит могучий шлагбаум не только для «морских» отпусков, но и для банального уикенда на природе: оказаться без горючего где-то в глубинке — весьма сомнительное удовольствие. Впрочем, решения, даже более чем комфортные и всесторонне приятные, все же есть. Как отдохнуть от городской суеты, выспаться в тишине и набраться сил, не растеряв с большим трудом накопленную негу по дороге домой — на портале «АвтоВзгляд».

Как отдохнуть от городской суеты и не вляпаться в очередь на заправке

Внутренний туризм, который так пестует наша власть, из раза в раз, будто волна, разбивается о суровую действительность: либо дорого, либо некомфортно, либо далеко, либо — все вместе. Дорога на курорты Краснодарского края — испытание для сильных духом даже в спокойные времена, а сегодня, когда из каждого утюга несется о дефиците топлива — и вовсе безрассудство.

Да, «вести с полей» подсказывают, что все далеко не так плохо, доехать можно, но риск позволит себе не каждый. Да и ценники на нашем юге — неподъемные: качество представленной услуги несопоставимо с тарифным планом, а проблемы с бензином и вовсе ставят крест на идее отдыха на известных курортах. И люди остаются дома, коротая долгожданный отпуск в четырех стенах. Обидно и неловко. Досадно!

Как видится, главная проблема внутрироссийского туризма — отсутствие логического фундамента: говорим «отдых в России» — подразумеваем Сочи и Анапу. Допустим в этот список еще Карелию с Питером, хотя их летом рассматривают реже, что, кстати, зря. Но на этом — все.

Пустота, вакуум. Тогда вопрос: а остальная территория самой большой страны на свете непригодна, выходит, для хорошего отдыха? Некуда у нас больше, кроме Сочи и Ленинграда, поехать, коль выпадет пара свободных дней?

1/5

Глупость, конечно, ведь даже в родном регионе, в непосредственной близости от дома, можно найти роскошные места, пара проведенных дней в которых запомнятся на долгие месяцы, если не годы. И никакие топливные кризисы, кстати, такому отдыху — не помеха. Чтобы не быть голословным, приведу пример из собственного опыта, полученного в прошлые выходные. Свежак, так сказать.

Что имеем: вечер пятницы, субботу и часть воскресенья на восстановление сил и нервных клеток, один полный бак бензина и довольно экономичный кроссовер Jaecoo J6, расход которого в смешанном цикле составляет около 7 литров на 100 километров пробега. Иными словами, нам доступен радиус в 300 км от Москвы, который лучше сократить до 250, чтобы не гореть на испепеляющем сегодня огне желтой топливной лампы. Что хотим: пощады. Читай — покоя, тишины, природы, водоема и, желательно, палаточного отдыха. На последнем пункте, пожалуй, стоит остановиться чуточку подробнее.

Палатки любят не только за дешевизну ночевки, но и за красивые места, недоступное в гостинице единение с природой, простоту быта и достаточный в силу современных технологий и решений уровень комфорта. Однако достаточен этот комфорт, не всем: лучшая половина семьи тотально против импровизаций на костре, комариного авиашоу и, конечно, сельских «удобств». И как быть?

Качать семейную лодку или искать комплексное решение? Второй вариант подходит лучше и находится оперативно. Имя ему — глэмпинг: за модным словом скрывается хорошо знакомая турбаза, переосмысленная и улучшенная на современный манер. Там же есть и «завлекалочка для принцесс»: модный и фотогеничный сферообразный домик, большая палатка по-сути, но со всеми удобствами.

1/5

Ну почти со всеми: за горячим душем сходить на улицу все же придется, поскольку турбазы и глэмпинги размешаются, как правило, в природоохранных зонах, где любое основательное строительство и канализация просто запрещены. А вот туалет — в наличии: с приставкой «био», но комфортный и у каждого домика свой. Компромисс? Да, и он найден! Дело за малым: перейти от теории к практике.

Выбирать глэмпинг — только сердцем. Поэтому во главу уравнения ставим реку Волгу, высокий берег которой должен быть коронован сосновым бором. И чтобы не очень людно, никакого «человейника». Чтобы кормили плотно и трехразово, чтобы гулять по мху, собирать чернику с грибами, но спать на полноценной кровати с красивым видом. Чтобы сапы, лодочки и банька под вечер. Ну и чтобы не далее 250-300 километров от дома: у нас, повторю, один бак.

Как ни странно, но полностью подходящий под строгое описание глэмпинг нашелся: уютное местечко рядом с Кимрами на красивом изгибе великой реки. Расположен он ближе к пробочному Дмитровскому шоссе, но платные «Нева» и ЦКАД должны наши пятничные сложности решить. Главное — 200 км от дома: укладываемся в один бак!

Не сказать, что дорога была приятной, но больше всего досталось нашему Jaecoo J6. Во-первых, пришлось крепко постоять в московских пробках. Во-вторых, собрать на себя все невзгоды разбитых после снежной зимы подмосковных дорог. До пробоев, конечно, не дошло, но пару сильных ударов поймали: приятно, что новых звуков они не вызвали, а руль остался на своем месте — могло и увести.

1/5

Счастливое стечение обстоятельств и грамотный инженерный расчет: с завода стоят 18-е диски с покрышкой 235/55 — почти внедорожник, более чем актуальная шина для путешествий по России. Кстати, в базовом исполнении — и вовсе 215/60 R17: видится, что шины такой размерности перенесут наши асфальтовые невзгоды еще лучше.

Благо, были и скоростные участки, на которых машина показала свои лучшие качества: едет она бодро и задорно, легко держась на скоростной магистрали в кильватере самых именитых «скороходов». М11 и ЦКАД пролетели на одном дыхании, но потом начались приключения. Речь о последних 20 километрах, пройденных под мягкими лучами предзакатного солнца.

Сначала асфальт испортился, вынуждая постоянно крутить достаточно чуткий руль, а потом и вовсе превратился в грунтовку. Подвеска для такой дороги настроена излишне остро: в погоне за управляемостью и устойчивостью на высокой скорости ее перетянули, поэтому на гравийке ехать быстро не получается.

А после и вовсе началось самое настоящее бездорожье: глубокие лужи, торчащие бетонные плиты, резкие откосы и скользкая глина. Однако моноприводный J6, на удивление, не спасовал и спокойно пережил испытание: глаза боятся, а дорожный просвет — 176 мм. Да и свесы оказались короткими, а углы съезда и въезда — достаточными: ни одного касания бампером не произошло.

1/4

Испытание дорогой того стоило: красивейший сосновый лес охватывает невероятным ароматом спокойствия с первых секунд, гости глэмпинга встречаются разве за простым, по-домашнему вкусными, но элегантно накрытым столом, а за окошком — лето.

Сам по себе купольный дом — очень уютная итерация гостиничного номера: роскошный вид из огромного — во всю стену — окна соседствует с удобной кроватью, а рядом — настоящая печка, треск и всполохи которой точно добавят уюта. Отсыпаться, а утром — к Волге.

Суббота встретила дождиком, плавно переходящим в ливень и обратно, но настроения погода не испортила: появился повод растопить печь и занять короткий промежуток между завтраком и обедом самым ценным для любого москвича делом — сном. Под дождем, барабанящим по крыше, спится особенно хорошо.

Несмотря на уверения персонала, интернет здесь есть: его хватает посмотреть погоду. Так что «диджитал детокс», модное ныне направление по отказу от бесконечного обновления новостной ленты, обеспечен в полном объеме: каналы просто не подгружаются. А вот книжку почитать, поиграть в настольные игры или банально наговориться — очень даже.

Чем, кстати, и воспользовались без доли сомнения. Отвечая на ключевой вопрос: грибов нет, разве что лисички, а черника еще не созрела — кислая. Неделька — другая, и будет достойный урожай.

1/6

Посвятив особенно короткое солнечное утро воскресенье Волге и сапам, начинаем собираться восвояси: нас ждут пробки и, что особенно настораживало, раскисший от дождя внедорожный участок. В час — выдвигаемся: заранее включаем камеру кругового обзора, чтобы не застрять ненароком, потихоньку преодолеваем малые броды, бодро карабкаясь по глине.

Не так страшен черт: даже переднего привода при аккуратной работе газом и планировании маршрута хватает для победы над страшной на первый взгляд «чвачей». С полным приводом J6 поедет еще бодрее и еще дальше.

Близ Талдома появляется интернет, но не бензин: на немногочисленных «живых» заправках — длинные очереди, а на стеле — только солярка и АИ-92. Кстати, последний нам вполне подходит: полуторалитровый 147-сильный турбомотор не требователен к горючему, а система распределенного впрыска — надежная и неприхотливая конструкция, которая позволяет еще и клапана от нагара очищать поступающим горючим.

И топливная составляющая кроссовера — пожалуй, одна из самых сильных его сторон: во времена дефицита и грядущего «Евро-3» этот компонент позволяет значительно расширить ареал применения машины без особой опаски отправляясь в путешествия. Уж 92-го найдется, где купить, тем более нужно его откровенно немного: после всех наших приключений и километров бак уверенно показал треть остатка, а бортовой компьютер — 7,5 литров среднего расхода. Рабочая история!